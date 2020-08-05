Telekom ist Testsieger beim connect-Test „Festnetz-Hotlines“

Das Fachmagazin connect attestiert der Deutschen Telekom in seiner neuesten Ausgabe erneut Spitzenwerte: „Das Telekom-Team wuchs in puncto Beratungsqualität über sich hinaus. Die Mitarbeiter zeigten sich im Test äußerst motiviert, gut aufgelegt und gingen die Kundenanliegen fachkundig mit viel Elan und Engagement an. So geht Service in einer modernen Arbeitswelt.“ Im Endergebnis ist die Telekom mit 426 von 500 erreichbaren Punkten eindeutiger Sieger im connect-Test „Festnetz-Hotlines 2020“ in Deutschland und erhält die Note sehr gut.

„Unsere Kunden sind die härtesten Tester: 290.000 Mal pro Tag, 365 Tage im Jahr. Sie wollen wir überzeugen, dafür stehen wir. Und wir machen weiter, denn für uns zählt jeder einzelne Kunde – und nicht nur während eines Tests.“ sagt Ferri Abolhassan, Servicechef der Telekom. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden den besten Service zu bieten. Diese weitere Auszeichnung ist erneut ein Beweis, dass unsere Servicestrategie aufgeht und wir unserem Ziel immer näher herkommen“, so Abolhassan. Das Unternehmen hatte bereits beim diesjährigen connect-Test für die beste Mobilfunkhotline und beim Kundenbarometer B2B Mobilfunk zwei Siege eingefahren.

Trotz Corona: Bester Service für rund 60 Millionen Kunden

Das Fachmagazin honorierte vor allem die Anstrengungen der Telekom, auch während der Corona-Kontaktbeschränkungen besten Service aus dem Homeoffice zu bieten: „Das Virus stellt den Kundenservice vor enorme Herausforderungen. Als es ernst wurde, zogen rund 16.000 Mitarbeiter ins Homeoffice um. Zum Teil betreut der Telekom-Service nach wie vor von zu Hause aus rund 60 Millionen Mobilfunk- und Festnetzkunden.“

Beim Thema Beratungsqualität ganz vorne

Insgesamt haben die Tester 50 Anrufe pro Anbieter durchgeführt. Die Qualität der Aussagen ist mit 350 erreichbaren Punkten vom Fachmagazin am höchsten gewichtet worden. Entscheidend dabei war, ob dem Tester die korrekten und vollständigen Antworten gegeben wurden. Der Telekom Service erreichte mit 308 Punkten die höchste Punktzahl. Im Fokus der Tester stand auch die Erreichbarkeit, Warte- und Reaktionszeit sowie die Freundlichkeit der Mitarbeiter. In allen drei Disziplinen erreicht der Telekom Service Spitzenwerte.

Über die Deutsche Telekom: Konzernprofil