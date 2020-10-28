Telekom Service: Seriensieger bei allen großen Hotline-Tests

Der Telekom Service hat bei allen wichtigen Vergleichstest von Fachmedien in diesem Jahr Platz eins in der Telekommunikationsbranche geholt. Aktuell hat der Magenta Service den Hotline-Test des Fachmagazins CHIP gewonnen und in den vier Kategorien Mobilfunk, Festnetz & Internet, TV&VoD und Hosting jeweils den ersten Platz belegt. Das Urteil der Tester: „Mit praktisch unverändert ausgezeichneten Leistungen behauptet sie (die Telekom) ihren ersten Platz im Hotline- Ranking – sogar mit gleichbleibendem Vorsprung vor dem Zweitplatzierten.“

Eine aktuelle Online-Befragung von Deutschland Test unter rund 282.000 Kunden im Auftrag von Focus Money ergab zudem, dass die Telekom in 51 von 56 Großstädten das beste Serviceerlebnis bietet. Die Telekom wurde hier zum fünften Mal in Folge zum Service-König gekrönt.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch das Fachmagazin connect bei seinem unabhängigen Vergleich von Mobilfunk und Festnetz-Hotlines der TK-Branche. Auch hier wurden die Telekom mit dem Urteil „sehr gut“ jeweils Testsieger. „Das Telekom-Team wuchs in puncto Beratungsqualität über sich hinaus,“ so die Fachredaktion.

„Das ist eine tolle Anerkennung für unser gesamtes Team und zeigt, dass wir mit unserer Service-Transformation auf dem richtigen Weg sind. Damit haben wir alle wichtigen Branchentests in diesem Jahr gewonnen. Aber wir ruhen uns auf diesen Erfolgen nicht uns. Es reicht uns bei weitem nicht, besser als der Wettbewerb zu sein – aber es freut uns. Wir wissen, dass jedes Kundenerlebnis ein Test ist und den wollen wir am Ende gewinnen. Das ist noch ein Weg zu gehen. Aber wir werden ihn gehen!“ so Ferri Abolhassan, Geschäftsführer Service Telekom Deutschland GmbH und verantwortlich für rund 30.000 Mitarbeiter.

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