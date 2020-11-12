Deutsche Telekom erhöht Prognose für 2020 nach starkem Wachstum trotz Corona-Pandemie

Das rasante Wachstum geht weiter: Nach der Fusion von T-Mobile US und Sprint legen die Finanzkennzahlen der Deutschen Telekom wie schon im zweiten Quartal deutlich zu. Beim Umsatz gab es im dritten Quartal 2020 ein Plus von 31,9 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA AL stieg um 49,6 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro. Doch auch organisch, also ohne Veränderungen des Konsolidierungskreises und Wechselkurseffekte, wuchs der Konzern: um 2,0 Prozent beim Umsatz und um 10,0 Prozent beim bereinigten EBITDA AL.

Der Konzern erhöhte wegen der sehr guten Entwicklung in den ersten neun Monaten und eines positiven Ausblicks auf den weiteren Jahresverlauf seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Deutsche Telekom erwartet nun ein bereinigtes EBITDA AL von mindestens 35 Milliarden Euro und einen Free Cashflow AL von mindestens 6,0 Milliarden Euro. Das liegt beim bereinigten EBITDA AL rund eine Milliarde Euro und beim Free Cashflow AL rund 0,5 Milliarden Euro höher als bei der Prognose im August. Grund ist nicht nur die Anhebung der Prognose von T-Mobile US. Auch der übrige Konzern erwartet – trotz Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie – ein höheres bereinigtes EBITDA AL im Gesamtjahr von rund 14,0 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose bei 13,9 Milliarden Euro für den Konzern ex USA gelegen. Die Deutsche Telekom bestätigte ihre Planung einer unveränderten Dividende von 60 Cent je Aktie.

„Die Deutsche Telekom zeigt Stärke“, sagte Vorstandsvorsitzender Tim Höttges. „Wir erhöhen unsere Prognose dank guter Geschäfte auf beiden Seiten des Atlantiks. Und wir können das, obwohl auch wir in einigen Bereichen die Auswirkungen der Pandemie spüren.“

Der Free Cashflow AL ging zwar im Quartal um 23,9 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zurück, liegt aber nach neun Monaten mit 5,3 Milliarden Euro über Vorjahresniveau. Der Konzernüberschuss ging im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 40,3 Prozent auf 0,8 Milliarden Euro zurück. Hauptgrund war eine Wertminderung im Segment Systemgeschäft wegen eingetrübter kurz- und mittelfristiger Erwartungen für das Geschäft. Bereinigt um Sondereinflüsse stieg der Konzernüberschuss um 6,3 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro.

Deutschland – Marge im Quartal verbessert

Mit 97.000 neuen Breitbandkunden wuchs die Telekom zwischen Juli und September deutlich stärker als in den Vorquartalen. Rund 15,5 Millionen Anschlüsse im Netz der Telekom sind inzwischen Glasfaser-basiert (FTTH und FTTC/Vectoring), 1,6 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Das Fernsehangebot MagentaTV nutzen knapp 3,8 Millionen Kunden, das waren 63.000 neue Nutzer im Quartal und ein Plus von 6,9 Prozent im Jahresvergleich.

Im dritten Quartal gewann die Telekom 192.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden unter eigener Marke hinzu. Bei den mobilen Service-Umsätzen verzeichnete das Unternehmen einen leichten Rückgang um 0,5 Prozent im Jahresvergleich. Hauptgrund waren die geringeren Roaming- und Visitoren-Umsätze wegen geringerer Reisetätigkeit als Folge der Corona-Pandemie. Ohne diesen Einfluss wären die mobilen Service-Umsätze um rund 2 Prozent gestiegen.

Das bereinigte EBITDA AL stieg im Jahresvergleich im dritten Quartal um 1,3 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Der Umsatz ging aufgrund niedriger Geräteumsätze und von Corona-Effekten um 1,1 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro zurück. Daraus errechnet sich eine bereinigte EBITDA AL-Marge für das operative Segment Deutschland von 40,6 Prozent. Das waren 0,9 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.

USA – Nach Zusammenschluss voll auf Kurs

T-Mobile US durchbrach im dritten Quartal 2020 die Schallmauer von 100 Millionen Kunden. Mit 2,0 Millionen neuen Kunden zwischen Juli und September stieg die Gesamtzahl der Kunden der Nummer zwei auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt auf 100,4 Millionen.

Getrieben von der Sprint-Übernahme stiegen die Finanzkennzahlen deutlich. Beim Umsatz gab es ein Plus von 74,2 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar. Das bereinigte EBITDA AL kletterte um 119,3 Prozent auf 7,0 Milliarden Dollar. Angepasst an die Sprint-Transaktion ergibt sich ein organisches Plus beim Umsatz von 4,0 Prozent und beim bereinigten EBITDA AL von 14,6 Prozent.

Die Integration von Sprint verläuft schneller als geplant. Wenige Monate nach Abschluss der Transaktion werden bereits 15 Prozent des Sprach- und Datenverkehrs von Sprint-Vertragskunden über das Netz der neuen T-Mobile abgewickelt. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen Synergien in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar, vor allem aus Integration in Netz und Vertrieb.

Europa – Gesellschaften zeigen sich robust

Die europäischen Landesgesellschaften sind unverändert auf Wachstumskurs. Das bereinigte EBITDA AL stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr organisch um 2,1 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Trotz Gegenwinds durch Corona-bedingte Rückgänge bei den Roaming-Umsätzen erreichte das Segment damit im elften Quartal in Folge organisches Ergebniswachstum. Der Umsatz lag mit plus 0,2 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro stabil auf Vorjahresniveau.

Die Zahl der Mobilfunk-Vertragskunden legte im Quartal um 171.000 zu. Bei den Breitbandkunden gab es ein Plus von 60.000, für das vor allem die Gesellschaften in Griechenland und Ungarn verantwortlich waren. Bündelprodukte aus Festnetz und Mobilfunk gewannen 258.000 neue Nutzer. Der Anteil der Breitband-Haushalte, die solche Produkte gebucht haben, überstieg die Marke von 50 Prozent.

Systemgeschäft – Pandemiefolgen spürbar

T-Systems spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im dritten Quartal ging der Auftragseingang um 24,9 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro zurück. Der Umsatz fiel angepasst um die konzerninterne Neustrukturierung um 11,6 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA AL lag bei 67 Millionen Euro und damit um 16,3 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die hinter den Erwartungen liegende Entwicklung im klassischen IT-Geschäft in Verbindung mit der Corona-Pandemie führte zu einer Wertminderung der langfristigen Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 0,5 Milliarden Euro im Konzern.

Group Development – Starkes Wachstum bei TMNL und Funktürmen

Das robuste Kundenwachstum bei T-Mobile Netherlands (TMNL) setzte sich auch im dritten Quartal 2020 fort. Zwischen Juli und September verzeichnete das Unternehmen einen Zuwachs von 62.000 Mobilfunk-Vertragskunden. Wie in den Vorquartalen legte das bereinigte EBITDA AL deutlich zu und stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum organisch um 6,8 Prozent auf 141 Millionen Euro. Die mobilen Service-Umsätze lagen organisch mit plus 0,4 Prozent leicht über Vorjahresniveau. Dies gelang trotz der durch die Pandemie-bedingt niedrigen Roaming-Umsätze.

Mit 35.000 Mobilfunkstandorten zum Ende des dritten Quartals verbuchte das Funkturmgeschäft einen Zuwachs von 5,3 Prozent im Jahresvergleich. Während der Umsatz gegenüber dem dritten Quartal 2019 um 3,8 Prozent auf 248 Millionen Euro stieg, gab es beim bereinigten EBITDA AL ein Plus von 5,0 Prozent auf 149 Millionen Euro.

Konzern Deutsche Telekom im Überblick





3. Quartal 2020 in Mio. EUR 3. Quartal 2019 in Mio. EUR Veränd. in % 1.-3. Quartal 2020 in Mio. EUR 1.-3. Quartal 2019 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr

2019 in Mio. EUR Umsatz 26.393 20.017 31,9 73.377 59.169 24,0 80.531 Anteil Ausland in % 77,2 69,9 7,3p 75,3 69,3 6,0p 69,5 EBITDA 10.615 7.314 45,1 27.581 20.476 34,7 27.120 EBITDA bereinigt 11.102 7.490 48,2 29.936 21.654 38,2 28.708 EBITDA AL bereinigt 9.692 6.478 49,6 26.065 18.701 39,4 24.731 Konzern-überschuss (nach Minderheiten) 817 1.368 -40,3 2.487 3.213 -22,6 3.867 Konzernüberschuss bereinigt (nach Minderheiten) 1.509 1.420 6,3 4.072 3.932 3,6 4.948 Free Cashflow a 2.897 2.913 -0,5 8.867 7.596 16,7 10.133 Free Cashflow AL a 1.634 2.147 -23,9 5.347 5.250 1,8 7.013 Cash Capex b 4.763 3.180 49,8 12.880 11.206 14,9 14.357 Cash Capex b (vor Spektrum) 4.490 3.037 47,8 11.512 10.043 14,6 13.118 Netto-Finanz-verbindlichkeiten 124.521 78.807 58,0 76.031 Anzahl Mitarbeiter c 227.584 211.884 7,4 210.533

Anmerkungen zur Tabelle:

Seit dem 1. April 2020 wird Sprint als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Deutschen Telekom einbezogen. Die unterjährige Veränderung des Konsolidierungskreises führt neben der Übernahme der zu diesem Zeitpunkt neu bewerteten Vermögenswerte und Schulden auch zum Einbezug sämtlicher ab dem Erstkonsolidierungszeitpunkt erwirtschafteter Erträge und Aufwendungen in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Deutschen Telekom. Dies hat Einfluss auf die Vergleichbarkeit der Zahlen der aktuellen Berichtsperiode mit den Vorjahresvergleichswerten.

a Vor Ausschüttung und Investitionen in Spektrum, vor Zinszahlungen für Nullkupon-Anleihen sowie vor Rückzahlung Zinssicherungsgeschäfte T-Mobile US.

b Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill).

c Zum Stichtag.





Operative Segmente: Operative Entwicklung





3. Quartal 2020 in Mio. EUR 3. Quartal 2019 in Mio. EUR Veränd. in % 1.-3. Quartal 2020 in Mio. EUR 1.-3. Quartal 2019 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr

2019 in Mio. EUR Deutschland Gesamtumsatz 5.839 5.905 -1,1 17.520 17.507 0,1 23.730 EBITDA 2.184 2.286 -4,5 6.396 6.430 -0,5 8.668 EBITDA bereinigt 2.387 2.352 1,5 6.930 6.805 1,8 9.121 EBITDA AL bereinigt 2.373 2.343 1,3 6.898 6.774 1,8 9.083 Anzahl Mitarbeiter a 66.899 69.839 -4,2 69.117 USA b Gesamtumsatz 16.569 10.006 65,6 44.024 29.629 48,6 40.420 in USD 19.374 11.120 74,2 49.613 33.286 49,1 45.236 EBITDA 6.923 3.421 n.a. 17.064 9.965 71,2 13.265 EBITDA bereinigt 7.091 3.563 99,0 18.398 10.406 76,8 13.809 EBITDA AL bereinigt 5.994 2.874 n.a. 15.458 8.424 83,5 11.134 in USD 7.003 3.194 n.a. 17.429 9.463 84,2 12.463 Europa Gesamtumsatz 2.880 2.929 -1,7 8.344 8.507 -1,9 11.587 EBITDA 1.205 1.148 5,0 3.219 3.173 1,4 4.223 EBITDA bereinigt 1.175 1.171 0,3 3.279 3.279 0,0 4.364 EBITDA AL bereinigt 1.064 1.061 0,3 2.953 2.948 0,2 3.910 Systemgeschäft Auftragseingang 702 935 -24,9 2.503 3.276 -23,6 4.740 Gesamtumsatz 961 1.087 -11,6 3.095 3.254 -4,9 4.424 EBIT-Marge ber. in % 1,8 -0,3 2,1p -1,1 -2,3 1,2p -2,0 EBITDA 32 52 -38,5 102 43 n.a. 54 EBITDA bereinigt 92 109 -15,6 260 263 -1,1 364 EBITDA AL bereinigt 67 80 -16,3 173 176 -1,7 250 Group Development Gesamtumsatz 719 704 2,1 2.142 2.068 3,6 2.797 EBITDA 344 479 -28,2 993 1.105 -10,1 1.427 EBITDA bereinigt 355 345 2,9 1.049 996 5,3 1.330 EBITDA AL bereinigt 284 269 5,6 836 774 8,0 1.033

Anmerkungen zur Tabelle:

Um die Konzernstrategie im Bereich „Führend bei Geschäftskunden-Produktivität“ konsequent umzusetzen, hat die Deutsche Telekom das Telekommunikationsgeschäft für Geschäftskunden zum 1. Juli 2020 im operativen Segment Deutschland gebündelt. Von diesem Übergang sind die operativen Segmente Deutschland, Europa, Systemgeschäft und GHS betroffen. Die Vorjahresvergleichswerte der operativen Entwicklung, die Kunden- und Mitarbeiterzahlen sowie der Auftragseingang wurden rückwirkend angepasst. Diese interne Reorganisation hat keinen Einfluss auf die Zahlen des Konzerns.

a Zum Stichtag.

b Seit dem 1. April 2020 wird Sprint als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Deutschen Telekom einbezogen. Die Vorjahresvergleichswerte wurden nicht angepasst.





Operative Segmente: Kundenentwicklung im dritten Quartal 2020

30.09.2020 in Tsd. 30.06.2020 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 47.844 47.395 449 0,9 davon Vertragskunden 25.744 25.505 239 0,9 Festnetz-Anschlüsse 17.602 17.649 -47 -0,3 davon IP-basiert (Retail) 17.509 17.509 0 0,0 Breitband-Anschlüsse 13.997 13.900 97 0,7 davon Glasfaser a 9.246 9.012 234 2,6 TV (IPTV, Sat) 3.787 3.724 63 1,7 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 4.235 4.361 -126 -2,9 USA b Mobilfunk-Kunden c, d 100.362 107.720 -7.358 -6,8 davon eigene Postpaid-Kunden 79.732 77.753 1.979 2,5 davon eigene Prepaid-Kunden d 20.630 29.967 -9.337 -31,2 Europa Mobilfunk-Kunden 45.743 45.665 78 0,2 davon Vertragskunden e 26.699 26.528 171 0,6 Festnetz-Anschlüsse 9.062 9.040 22 0,2 davon IP-basiert f 8.381 8.322 59 0,7 Breitband-Kunden 6.866 6.806 60 0,9 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.986 4.960 26 0,5 Group Development Niederlande Mobilfunk-Kunden 5.761 5.741 20 0,3 Festnetz-Anschlüsse 661 644 17 2,6 Breitband-Anschlüsse 647 628 19 3,0

Anmerkungen zur Tabelle:

Um die Konzernstrategie im Bereich „Führend bei Geschäftskunden-Produktivität“ konsequent umzusetzen, hat die Deutsche Telekom das Telekommunikationsgeschäft für Geschäftskunden zum 1. Juli 2020 im operativen Segment Deutschland gebündelt. Von diesem Übergang sind die operativen Segmente Deutschland, Europa, Systemgeschäft und GHS betroffen. Die Vorjahresvergleichswerte der operativen Entwicklung, die Kunden- und Mitarbeiterzahlen sowie der Auftragseingang wurden rückwirkend angepasst. Diese interne Reorganisation hat keinen Einfluss auf die Zahlen des Konzerns.

a Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b Seit dem 1. April 2020 wird Sprint als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Deutschen Telekom einbezogen. Die Vorjahresvergleichswerte wurden nicht angepasst.

c Mit Beginn des ersten Quartals 2020 weist T-Mobile US aufgrund des Ausbaus des M2M- und IoT-Produktangebots keine Wholesale-Kunden mehr aus und fokussiert sich stattdessen auf die Kennzahlen zu den Kunden unter eigener Marke.

d Zum 1. Juli 2020 wurde fristgemäß eine entscheidende Auflage des US-amerikanischen Justizministeriums Department of Justice (DoJ) für die Genehmigung der Fusion von T-Mobile US und Sprint erfüllt: die Veräußerung der Prepaid-Sparte von Sprint (Boost Mobile) an den Satelliten-TV-Betreiber DISH Network. Die Veräußerung umfasst rund 9,4 Millionen Kunden. Darüber hinaus wurde eine Vereinbarung zur Veräußerung von Spektrum an DISH bestätigt.

e M2M-Karten (Machine to Machine) wurden zum 1. Januar 2020 konzerneinheitlich neu klassifiziert und ausschließlich dem Prepaid-Kundensegment zugeordnet. Der Teil der M2M-Karten, der bis dahin im Vertragskundensegment ausgewiesen war, wurde entsprechend reklassifiziert. Die Vorjahresvergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

f Der Vorquartalsvergleichswert für IP-basierte Festnetz-Anschlüsse in der Tschechischen Republik wurde im Rahmen der Vereinheitlichung der zugrunde liegenden Kundendefinition angepasst.





Operative Segmente: Kundenentwicklung im Jahresvergleich

30.09.2020

in Tsd. 30.09.2019

in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 47.844 45.598 2.246 4,9 davon Vertragskunden 25.744 25.138 606 2,4 Festnetz-Anschlüsse 17.602 17.996 -394 -2,2 davon IP-basiert (Retail) 17.509 17.158 351 2,0 Breitband-Anschlüsse 13.997 13.683 314 2,3 davon Glasfaser a 9.246 8.231 1.015 12,3 TV (IPTV, Sat) 3.787 3.544 243 6,9 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 4.235 4.770 -535 -11,2 USA b Mobilfunk-Kunden c, d 100.362 66.503 33.859 50,9 davon eigene Postpaid-Kunden 79.732 45.720 34.012 74,4 davon eigene Prepaid-Kunden d 20.630 20.783 -153 -0,7 Europa Mobilfunk-Kunden 45.743 46.501 -758 -1,6 davon Vertragskunden e 26.699 26.023 676 2,6 Festnetz-Anschlüsse 9.062 9.069 -7 -0,1 davon IP-basiert f 8.381 8.208 173 2,1 Breitband-Kunden 6.866 6.599 267 4,0 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.986 4.919 67 1,4 Group Development Niederlande Mobilfunk-Kunden 5.761 5.528 233 4,2 Festnetz-Anschlüsse 661 601 60 10,0 Breitband-Anschlüsse 647 586 61 10,4

Anmerkungen zur Tabelle:

Um die Konzernstrategie im Bereich „Führend bei Geschäftskunden-Produktivität“ konsequent umzusetzen, hat die Deutsche Telekom das Telekommunikationsgeschäft für Geschäftskunden zum 1. Juli 2020 im operativen Segment Deutschland gebündelt. Von diesem Übergang sind die operativen Segmente Deutschland, Europa, Systemgeschäft und GHS betroffen. Die Vorjahresvergleichswerte der operativen Entwicklung, die Kunden- und Mitarbeiterzahlen sowie der Auftragseingang wurden rückwirkend angepasst. Diese interne Reorganisation hat keinen Einfluss auf die Zahlen des Konzerns.

a Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b Seit dem 1. April 2020 wird Sprint als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Deutschen Telekom einbezogen. Die Vorjahresvergleichswerte wurden nicht angepasst.

c Mit Beginn des ersten Quartals 2020 weist T-Mobile US aufgrund des Ausbaus des M2M- und IoT-Produktangebots keine Wholesale-Kunden mehr aus und fokussiert sich stattdessen auf die Kennzahlen zu den Kunden unter eigener Marke.

d Zum 1. Juli 2020 wurde fristgemäß eine entscheidende Auflage des US-amerikanischen Justizministeriums Department of Justice (DoJ) für die Genehmigung der Fusion von T-Mobile US und Sprint erfüllt: die Veräußerung der Prepaid-Sparte von Sprint (Boost Mobile) an den Satelliten-TV-Betreiber DISH Network. Die Veräußerung umfasst rund 9,4 Millionen Kunden. Darüber hinaus wurde eine Vereinbarung zur Veräußerung von Spektrum an DISH bestätigt.

e M2M-Karten (Machine to Machine) wurden zum 1. Januar 2020 konzerneinheitlich neu klassifiziert und ausschließlich dem Prepaid-Kundensegment zugeordnet. Der Teil der M2M-Karten, der bis dahin im Vertragskundensegment ausgewiesen war, wurde entsprechend reklassifiziert. Die Vorjahresvergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

f Der Vorquartalsvergleichswert für IP-basierte Festnetz-Anschlüsse in der Tschechischen Republik wurde im Rahmen der Vereinheitlichung der zugrunde liegenden Kundendefinition angepasst.



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