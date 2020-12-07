Telekom macht Weihnachtszeit zur #DABEI-Zeit

Video

Die Telekom beschert Mobilfunkkunden ab 7. Dezember 2020 ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: 100 GB-Datenvolumen kostenlos und zur freien Verfügung. Damit möchte das Unternehmen die Menschen unterstützen und verbinden – gerade in diesen Zeiten, wenn persönliche Begegnungen und Freizeitaktivitäten nur eingeschränkt möglich sind.

Verbreitet wird die frohe Botschaft mit der zeitgleich startenden Weihnachts-kampagne und dem emotionalen Spot „Funkstille“. Darin erzählt die Telekom die Geschichte einer innigen Mutter-Sohn-Beziehung und einer komplizierten Stiefvater-Stiefsohn-Konstellation. Es geht um Liebe, Verletzung, Ablehnung und Annäherung. Um die Bereitschaft zweier Menschen, aufeinander zuzugehen. Dinge so zu akzeptieren wie sie sind und das Beste daraus zu machen – mit der Unterstützung digitaler Kommunikation.

Kurz vor Weihnachten fühlt ein Teenager, dass es Zeit ist. Er möchte am Verhältnis zum Stiefvater etwas ändern. Der Junge schickt kurzentschlossen eine Nachricht auf das Smartphone des Mannes: „Danke, dass du Mama glücklich machst. Du bist OK.“ Die feuchten Augen des Stiefvaters verraten großes Glück.

Die Weihnachtsgeschichte spielt mit den großen Gefühlen – bekannt aus dem Alltag zahlreicher Patchwork-Familien oder aus der Film- und Serienwelt. Und natürlich gibt es ein Happy End, begleitet von der Botschaft: „Hört nicht auf zu sagen, was euch wichtig ist. Deshalb schenken wir euch 100 GB Datenvolumen.“ Der Film läuft als 60-Sekünder auf reichweitenstarken TV-Sendern und in Online-Umfeldern. Zudem gibt es eine Zwei-Minuten-Version, die ebenfalls online ausgespielt wird.

„Wir möchten zum Miteinander motivieren, wir möchten Menschen verbinden. Seit Beginn der Corona-bedingten Einschränkungen hat die Telekom Solidarität mit der Gesellschaft gezeigt und digitalen Optimismus verbreitet“, sagt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. „Das T gibt Halt. Unsere Netze und Services haben verlässlich funktioniert. Die Marke Telekom hat 2020 an Vertrauen gewonnen.“

Mit zahlreichen Aktivitäten und Kampagnen hat die Telekom 2020 ihre Mission verfolgt: „Wir verbinden Deutschland, damit alle füreinander da sein können!“. In diesem Rahmen stellte das Unternehmen kostenlose Datenvolumen zur Verfügung oder verteilte rund 1.000 Handys an bedürftige Menschen in Seniorenheimen. Zudem sorgte die Telekom für kostenlose Unterhaltungsangebote. Livestream-Konzerte mit James Blunt, die #DaheimDabei-Konzertreihe oder Festivals wie Wacken World Wide sorgten für Abwechslung. Zudem initiierte die Telekom den #DABEI-Sender und bot über MagentaTV zeitlich begrenzt kostenlose Contents wie Disney+ an.

Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig Investitionen in qualitativ hochwertige Netze sind. So hat die Telekom ihr 5G-Netz in den letzten Wochen und Monaten weiter mit Hochdruck ausgebaut. In ihrer diesjährigen 5G-Kommunikation unterstrich die Telekom mit einer dreistufigen Kampagne ihren Anspruch auf das beste Netz.

Christian Loefert, Leiter Kommunikations- und Vertriebsmarketing der Telekom, erklärt: „Wir alle müssen aktuell auf vieles verzichten. Darum sollten wir gerade jetzt füreinander da sein können. Mit dem 100 GB-Gratisvolumen erleichtern wir die digitale Verbundenheit über unsere Netze. Wir machen die Weihnachtszeit zur #DABEI-Zeit.“

Telekom schenkt 100 GB-Datenvolumen

Filme und Fotos vom Fest verschicken, Videotelefonate führen, Playlisten oder Filmempfehlungen streamen oder mit den Liebsten zocken und chatten: Nicht nur Vertragskunden dürfen sich auf das kostenlose Datenvolumen der Telekom freuen. Auch Prepaid-Kunden können fast den ganzen Dezember unbeschwert surfen.

Geschenkeauspacken leichtgemacht: Einfach die MeinMagenta-App öffnen, einloggen und die 100 GB buchen. Das Datenvolumen wird gutgeschrieben und der Spaß kann beginnen. Wer die kostenfreie MeinMagenta App noch nicht hat, kann sich diese im Apple App Store sowie Google Play Store herunterladen. Geschäftskunden buchen ihre 100 GB-Datenvolumen über pass.telekom.de. Das kostenlose Guthaben kann vom 7. bis zum 31. Dezember 2020 gebucht werden. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt am 31. Dezember 2020. Unter www.telekom.de/meinmagenta-app gibt es weitere Informationen.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil