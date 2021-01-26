Telekom ist wertvollste europäische Telco-Marke

Die Deutsche Telekom ist erneut mit Abstand die wertvollste europäische Telekommunikationsmarke. Laut der aktuellen Studie „Brand Finance Global 500“ erreicht der Konzern zudem mit 51,1 Milliarden US-Dollar den höchsten Markenwert seiner Geschichte. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr (39,96 US $) beträgt 27,9 Prozent und befindet sich damit auf Rekordniveau. Seit dem Markenrelaunch 2008 konnte die Telekom ihren Wert um 475 Prozent steigern.

Laut Studie verbessert sich die Telekom auf Platz drei der globalen Telcos – hinter Verizon und AT&T und noch vor China Mobile. Zudem rangiert sie im Vergleich zu den weltweit führenden deutschen Unternehmen auf Rang zwei hinter Mercedes-Benz und vor Volkswagen und BMW. Dabei konnte die Telekom als einzige unter den deutschen Top Drei den Markenwert steigern. Die wertvollste Marke weltweit ist Apple vor Amazon und Google. Die Telekom wird im Gesamtranking der weltweit wertvollsten Marken auf Platz 23 notiert.

Brand Finance ermittelt jährlich die wertvollsten Marken weltweit. Die deutliche Steigerung des Markenwertes der Deutschen Telekom führt das britische Beratungsunternehmen auf die positive wirtschaftliche Entwicklung in Europa und den USA zurück. Zudem konnte der Konzern erneut durch nachhaltige Investitionen in Netzqualität, Innovationen und Kundenservice punkten. Positiv ausgewirkt habe sich vor allem die erfolgreiche Fusion und das anschließende Rebranding der Marke Sprint in den USA. Dies habe der Marke eine zusätzliche Dynamik verliehen, durch die sie die führende Rolle beim Ausbau von 5G einnehme. In den europäischen Märkten erwarte das Institut ebenfalls, dass die Telekom durch ihren schnell fortschreitenden Ausbau der neuen Mobilfunktechnologie sich neue Umsatzperspektiven erschließen werde.

„Die wirtschaftlichen und technologischen Erfolge helfen der Marke Telekom, sich im nationalen und internationalen Vergleich weiter erfolgreich zu entwickeln“, unterstreicht Telekom Markenchef Uli Klenke den positiven Trend. „Technologien sind für die Menschen gerade jetzt unglaublich wichtig. Unsere ausgezeichnete Netzqualität sichert ihre Verbindungen. Mit der erfolgreichen Einführung von 5G zeigen wir als Marke einmal mehr unsere Innovationskraft und Leistungsfähigkeit in all unseren Märkten. Und differenzieren uns vom Wettbewerb. Hierbei ist das T für die Menschen ein klarer Leuchtturm im Sinne unseres Purpose.“

Den Wert einer Marke gelte es zu schützen, erklärt Uli Klenke und unterstreicht damit die Bedeutung einer starken Marke. Markenschutz habe im Unternehmen oberste Priorität. Die Telekom investiere seit Jahrzehnten mit jeder Kommunikation in ihre Marke. Nur wenige Unternehmen sind so klar mit ihrem Logo und ihrer Farbe verbunden wie die Telekom – auch über das Branchenumfeld hinaus.

„Brand Finance Global 500“ weist ein Ranking der wertvollsten Marken weltweit nach dem Markenwert in US-Dollar aus. Die Markenwerte werden auf Grundlage der Fragestellung berechnet, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen bezahlen müsse, wenn es die Marke nicht in Besitz hätte. Neben dem Markenwert ist jeder der 500 Marken ein Marken-Rating zugeordnet. Nach dem Muster der Kredit-Ratings stellt dieser Wert eine Benchmark der Stärken, Risiken und Potentiale einer Marke im Vergleich zu denen der Wettbewerber dar. Weitere Informationen zur Studie „Brand Finance Global 500“ unter brandirectory.com/global .

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