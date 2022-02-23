MWC 2022: Telekom zeigt Nutzen und Nachhaltigkeit digitaler Technologien

Beim Mobile World Congress 2022 in Barcelona präsentiert die Deutsche Telekom Innovationen und Lösungen für digitales Leben, nachhaltiges Handeln und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Leitgedanke lautet „Connecting Meaningful Technology“. Im Fokus stehen Technologien, die Menschen miteinander vernetzen und deren Arbeit und Leben vereinfachen.

„Digitale Technologien können dabei helfen, Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit zu finden“, erklärt Antje Hundhausen, Leiterin Brand Experience bei der Deutschen Telekom. „Wir zeigen auf 1.200 Quadratmetern, wie Unternehmen und Branchen digitaler, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger werden können. Unsere Netze und digitalen Technologien helfen ihnen dabei.“ Zudem werde man gemeinsam mit den Messebesuchern beim Thema Nachhaltigkeit einen Schritt nach vorne gehen. Antje Hundhausen: „Wir möchten verdeutlichen, wie wir auch privat klimafreundlich leben können. Gerade für die jungen Generationen ist dies heute ein wichtiger Aspekt.“

Der Mensch im Mittelpunkt

Sinnvolle Technologien schonen nicht nur Klima und Umwelt. Sie rücken zudem die Bedürfnisse von Menschen, Unternehmen und Gesellschaft in den Mittelpunkt. So stellen mobile Live-Produktion von TV-Inhalten auf dem Smartphone oder Innovationen beim Network Slicing den Menschen in den Mittelpunkt. Hinzu kommen das Internet der Dinge und die digitale Heimvernetzung. Gemeinsam mit starken Partnern zeigt die Deutsche Telekom, wie Kunden, Industrie und Handel von Netzinnovationen und Anwendungen profitieren können.

Technologie mit Bedeutung

Der Stand der Telekom ist in vier thematische Schwerpunkte aufgeteilt. Wie die Digitalisierung in eine sichere, souveräne und nachhaltige Zukunft führt, zeigt „Business Innovation & Trust“. Expert*innen des Themenbereichs „Home Experience Innovation“ demonstrieren, welche digitalen Technologien den wichtigsten Ort der Welt, unser Zuhause, komfortabler und nachhaltiger machen. „Technology Innovation“ präsentiert, was im grünen Netz der Telekom heute schon möglich ist. Hier zeigt die Telekom, wie sich Netzlösungen auch auf künftige Bedürfnisse von Menschen, Wirtschaft und Gesellschaft zuschneiden lassen. Und der Bereich „Sustainability Commitment“ offeriert digitale Lösungen und Partnerschaften, die Geschäftskunden den Einstieg in die Kreislaufwirtschaft ebnen. Oder mit denen sich die Lebensdauer von Smartphones, Tablets und Laptops verlängern lassen, um die Ressourcenverschwendung zu stoppen.

Visuelle Höhepunkte von Antonyo Marest und Refik Anadol

Auch bekannte Künstler und Designer sind in Barcelona mit von der Partie. Sie schlagen eine Brücke in die digitale Welt. Antonyo Marest prägt mit seiner vom Art Déco inspirierten Bildsprache den Messeauftritt der Telekom. Für einen zusätzlichen visuellen Höhepunkt sorgt der renommierte Medienkünstler Refik Anadol mit seinen digitalen Datenskulpturen.

Am Stand der Telekom können Messebesucher*innen zudem ein Zeichen gegen Hatespeech setzen. Denn auch auf dem MWC engagiert sich die Telekom gegen Hass im Netz. Wer möchte, kann mit „Human Immersive Experience“, dem interaktiven Exponat der Telekom, hasserfüllte Tweets in Kreativität und Farbenrausch verwandeln.

Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 28. Februar bis 03. März 2022 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie. Zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitenden haben wir umfangreiche Hygiene-Maßnahmen auf unserem Stand beschlossen. Wir werden unseren Auftritt in Barcelona hybrid gestalten. Alle Veranstaltungen werden live gestreamt. Die wesentlichen Inhalte unserer Exponate werden auch online verfügbar sein. Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com

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