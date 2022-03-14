Ukraine: Telekom spendet dem DRK eine Million Euro.

„Die Hilfsorganisationen leisten große humanitäre Hilfe“, sagt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Telekom. „Wir wollen das DRK dabei unterstützen.“ Das DRK rettet Menschen, hilft in Notlagen. Es bietet eine Gemeinschaft, steht Bedürftigen bei und wacht über das humanitäre Völkerrecht, in Deutschland und in der ganzen Welt.

Das DRK übernimmt derzeit für eine Woche den LinkedIn-Account von Tim Höttges. Es berichtet dort über Hilfsmaßnahmen für die Ukraine und Geflüchtete.

Umfassende Hilfe

Die Deutsche Telekom selbst bietet ihrerseits ebenfalls Hilfen für Geflüchtete an. Dazu zählen u.a. SIM-Karten mit Freitarifen, die über Hilfsorganisationen verteilt werden. Alle Hilfsmaßnahmen der Telekom sind auf der Internetseite www.telekom.com zusammengefasst.

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