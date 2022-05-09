Telekom arbeitet mit adam&eve Berlin als Leadagentur Kreation

Die Telekom verstärkt ihre Marken- und Marktkommunikation. adam&eve Berlin wird neue Leadagentur Kreation für den deutschen Markt. Die Kommunikation von Europas führendem Telekommunikationsanbieter soll noch kreativer und effektiver werden. adam&eve Berlin wird eng mit dem Team von DDB Hamburg zusammenarbeiten, das bereits seit 15 Jahren für den deutschen Markt verantwortlich ist.

„Wir arbeiten in der Marken- und Marktkommunikation seit vielen Jahren erfolgreich mit dem DDB-Netzwerk zusammen. Mit adam&eve, der renommiertesten und am meisten ausgezeichneten Agentur im DDB-Netzwerk, werden wir unsere Partnerschaft noch einmal auf ein neues Niveau bringen. Die kreative Excellence verbunden mit internationaler Expertise haben den Ausschlag gegeben, adam&eve Berlin zu verpflichten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt Dr. Christian Loefert, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland. „Gleichzeitig setzen wir die bereits seit 15 Jahren bestehende sehr erfolgreiche Partnerschaft mit DDB Hamburg fort. Die Expertisen der jeweiligen Teams ergänzen sich hervorragend.“

Für Deutsche Telekom-Markenchef Uli Klenke ist die Zusammenarbeit auch aus internationaler Perspektive ein Gewinn. „Wir wollen gerade in unseren Kernmärkten nichts Geringeres als die beste Telco-Kommunikation der Welt. Wir sind zuversichtlich, dass wir dies mit der anerkannten Kreativität und strategischen Exzellenz von adam&eve erreichen werden.“

Damit der Plan aufgeht, hat adam&eveDDB einen neuen Standort in Berlin eröffnet. Hier paaren sich internationale Expertise und lokale Kompetenz. Das neue Büro von adam&eve Berlin wird kreativ von Chief Creative Officer Jens Pfau geleitet. Der erfahrene und mehrfach ausgezeichnete Werber wird zukünftig die kreative Kommunikation der Telekom konzeptionell und kommunikativ verantworten. Jens Pfau wird von Philipp Schwartz ergänzt, der als Chief Strategy Officer das strategische Produkt der Agentur verantworten wird.

Laut Glen Lomas, Präsident von DDB in EMEA, verdienen das außergewöhnliche globale Wachstum der Deutschen Telekom und ihr lokaler Stellenwert weltweit führende, wirklich innovative Kreativität. „Wir bringen das einzigartige Angebot von adam&eve nach Berlin und integrieren es in den Mix der bestehenden DDB- und Omnicom-Agenturen, die die Telekom in Deutschland und anderen europäischen Schlüsselmärkten unterstützen. So können wir die gemeinsamen Ziele noch schlagkräftiger erreichen.“

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