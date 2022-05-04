Telekom Electronic Beats bringt Billie Eilish vor Europatournee nach Deutschland

Es wird ein ganz besonderer Auftritt. Superstar Billie Eilish kommt noch vor dem Start ihrer Europatournee nach Deutschland. Gemeinsam mit der GRAMMY- und Academy Award-Preisträgerin wird Telekom Electronic Beats das Publikum am 1. Juni 2022 im Telekom Forum in Bonn begeistern. Fans können Billie Eilish und ihren Bruder FINNEAS in einer intimen Live-Show erleben. Die Telekom zeigt das exklusive Konzert ab 20 Uhr live auf dem Sender #dabeiTV bei MagentaTV. Fans können sich ferner den kostenlosen Livestream bei MagentaMusik und Electronic Beats ansehen. Alle Privatkund*innen der Telekom Deutschland haben die Möglichkeit, sich am 9. Mai 2022 ab 18 Uhr die exklusiven und limitierten Tickets für den Auftritt kostenlos auf MagentaMusik zu sichern.

Bei diesem außergewöhnlichen Auftritt spielt Megastar Billie Eilish gemeinsam mit ihrem Bruder FINNEAS Songs aus ihrem Multiplatin-Debüt „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?“ und dem zweiten, chartstürmenden Album „Happier Than Ever“. Es ist ihre erste Live-Show in Deutschland, bevor sie im Anschluss den europäischen Teil ihrer mit Spannung erwarteten Welttournee startet.

„Auf der Bühne zu stehen ist etwas ganz Besonderes für mich. Nach so langer Zeit wieder mit meinen Fans in Europa in Kontakt zu kommen, ist einfach großartig“, sagt Billie Eilish.

Das Live-Konzert knüpft an die Zusammenarbeit der Telekom mit der Künstlerin bei „What We Do Next" und „Futureproof" an. Beide Initiativen heben das enorme Engagement der Gen Z hervor. „Wir haben mit Telekom Electronic Beats letztes Jahr das 20-jährige Jubiläum gefeiert und hoffen, dass unsere internationale Musikplattform vor allem junge Menschen dazu inspiriert, einen friedlichen und optimistischen Blick in die Zukunft zu werfen", sagt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. „Durch die Zusammenarbeit mit Billie haben wir die Möglichkeit, einen unvergesslichen Abend voller Optimismus mit einem der größten Talente unserer Generation zu gestalten."

Die Telekom bietet die limitierten Tickets für das Konzert kostenlos bei MagentaMusik an. Das begrenzte Angebot gilt nur für Privatkund*innen in Deutschland. Voraussetzung ist ein Festnetz- und/ oder Mobilfunkvertrag bei der Telekom Deutschland GmbH. Zudem muss ein gültiger Telekom Login für das Telekom-Kundencenter vorliegen. Interessierte Kund*innen können sich am 9. Mai 2022 ab 18 Uhr jeweils bis zu zwei der exklusiven Tickets sichern. Das Angebot finden sie unter www.MagentaMusik.de/billie-eilish .

Alle Fans, die das Konzert von Billie Eilish nicht vor Ort erleben können, müssen nicht traurig sein. Denn die Telekom zeigt den Auftritt live auf dem Sender #dabeiTV bei MagentaTV. Zudem können sich Interessierte den kostenlosen Livestream auf der Webseite und allen Social-Media-Kanälen von MagentaMusik sowie auf dem TikTok-Kanal von Telekom Electronic Beats anschauen. Auch danach ist der Auftritt noch für sechs Monate auf Abruf bei MagentaTV und MagentaMusik verfügbar.

Über Telekom Electronic Beats

Das europaweite Musikprogramm Telekom Electronic Beats ist seit dem Jahr 2000 ein Spiegelbild der Entwicklungen in Musik, Design, Kunst, Mode und neuen Technologien. Kaum eine andere Markeninitiative hat die Musikkultur so nachhaltig und einflussreich mitgestaltet. Im Mittelpunkt von Telekom Electronic Beats stehen Erlebnisse im Web3, Streamings, audiovisuelle Inhalte sowie Live-Events. Weitere Informationen unter www.instagram.com/electronicbeats .

Über MagentaMusik

Mit MagentaMusik unterstreicht die Telekom ihre Führungsrolle bei Unterhaltung im besten Netz. Das Unternehmen zeigt eine große Anzahl an Konzerten und Festivals live und auf Abruf, auch mit 360 Grad-Technologie. MagentaMusik bietet ein breites Spektrum an Konzerten, Festival-Auftritten und Musik-Dokumentationen aus unterschiedlichen musikalischen Genres. Als besonderen Service bietet die Telekom MagentaMusik Prio Tickets an. Konzerte bekannter Künstler*innen sind oft schnell ausverkauft. Privatkunden erhalten für zahlreiche Veranstaltungen ein exklusives Vorkaufsrecht von bis zu 48 Stunden. Weitere Informationen unter www.magentamusik.de .



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