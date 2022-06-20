Equal eSports: Telekom sucht Top-Gamer*innen

Die Talentförderung der Equal eSports Initiative geht in die nächste Runde. Die Deutsche Telekom, SK Gaming und die esports player foundation suchen ab sofort weibliche oder non-binäre Gamer*innen in „League of Legends” und erstmals auch in „Brawl Stars”. Interessierte Profis und ambitionierte Nachwuchsspieler*innen können sich bis zum 31. Juli bewerben unter: www.equal-esports.com/bewerbung .

„Nach dem erfolgreichen Start unserer Equal eSports Initiative im vergangenen Jahr bauen wir 2022 unsere Förderung mit der esports player foundation und SK Gaming aus. Es gibt viele begabte Spieler*innen, die auf den großen eSports-Bühnen ganz oben mitspielen können. Wir möchten die Profis von Morgen finden, fördern und Diversität in der Weltspitze verankern”, sagt Antje Hundhausen, Vice President Brand Experience und Initiatorin der Equal eSports Initiative.

Auch Jörg Adami, Geschäftsführer der ersten globalen Not-for-Profit-Förderinstitution esports player foundation (epf), unterstreicht diese Ambitionen: „Ohne die Telekom gäbe es diese wichtige Initiative nicht. Das Unternehmen engagiert sich nachhaltig und ernsthaft für mehr Gleichberechtigung im eSports. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein. Gemeinsam wollen wir jetzt weiteren Spieler*innen die Chance geben, ihren eSports-Traum zu verwirklichen und Mitglied unseres langfristig angelegten Förderprogramms zu werden.”

Nachwuchs- und Profi-Förderung in League of Legends und Brawl Stars

Die Förderung der epf richtet sich gezielt an Spieler*innen, die noch am Anfang ihrer eSports-Karriere stehen. Erstmals werden in diesem Jahr nicht nur Talente für League of Legends, sondern auch für Brawl Stars gesucht. Junge Nachwuchs-Gamer*innen können sich für eines der beiden Spiele bewerben. Wer es in das Förderprogramm schafft, erhält unter anderem professionelles Ingame Coaching, regelmäßige Fitness-Sessions, sportpsychologische Betreuung und individuelle Berufs- und Ernährungsberatung. Aber auch Medien- und Interviewtrainings, Support durch Mentor*innen, Hardware und finanzielle Unterstützung gehören dazu. Das erste Bootcamp für die Talente des Förderprogramms findet vom 5. bis 11. November im österreichischen Ampflwang statt.

SK Gaming , ebenfalls Partner der Equal eSports Initiative mit Fokus auf Profi-Förderung, scoutet ebenso Spieler*innen in Brawl Stars. Die Förderung ist für fortgeschrittene Gamer*innen, die ihr Talent in offiziellen Turnieren unter Beweis stellen wollen. „Das Engagement der Telekom für Equal eSports ermöglicht es uns, neben unseren aktuellen Spieler*innen des Avarosa Teams in League of Legends auch ein Wettkampf-Team in Brawl Stars aufzubauen“, sagt Alexander Müller, Geschäftsführer von SK Gaming. „Als bestes Team in Europa haben wir mit unserer männlich besetzten Brawl-Stars-Formation wertvolle Erfahrungen gesammelt, die uns helfen, das neue diverse Team auf die bevorstehende Zeit vorzubereiten. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen und neue hochtalentierte Gamer*innen“.

Bewerbung unter : www.equal-esports.com/bewerbung

Weitere Informationen zur Initiative : www.equal-esports.com

Informationen zu den Partnern :

www.esportsplayerfoundation.org ;

www.sk-gaming.com

Bildmaterial : https://bit.ly/equalesports

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil