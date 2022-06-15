Marke Telekom belegt Spitzenplatz

Die Deutsche Telekom punktet erneut bei ihrem Markenwert und belegt einen Spitzenplatz. Die heute veröffentlichte BrandZ-Studie „Top100 Most Valuable Global Brands“ weist das Unternehmen als zweitwertvollste deutsche Marke weltweit aus. Der Markenwert beläuft sich laut Studie auf aktuell 64,6 Milliarden US-Dollar. Damit rangiert die Telekom im weltweiten Vergleich deutscher Marken knapp hinter SAP (69,0) und mit deutlichem Abstand vor Mercedes-Benz (30,3), Siemens (29,2) und BMW (27,6). Die wertvollste Marke weltweit ist Apple vor Google und Amazon. Im Gesamtranking notieren die Experten die Telekom auf Rang 32.









Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr auf Rekordniveau

Die Telekom konnte ihren Wert im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Sie schaffte einen Sprung um 50 Prozent. Die Experten von Kantar listen die Telekom mit Abstand als die wertvollste Telekommunikationsmarke in Europa. Laut Studie rangiert der Konzern zudem auf Platz drei der globalen Telcos – hinter Verizon und AT&T.

„Das erfolgreiche Abschneiden basiert auf der konsequenten Umsetzung unserer Markenstrategie und der positiven wirtschaftlichen Unternehmensentwicklung“, erklärt Marken-Chef Uli Klenke. „Die Studie berücksichtigt neben Finanzkennzahlen auch die Meinung von Verbrauchern. Somit unterstreicht das Ergebnis auch das Vertrauen, das Kunden in uns setzen.“

Die BrandZ-Analysten machen den Erfolg starker Marken an einem qualitativ hochwertigen Kundenerlebnis fest. Zudem sei Vertrauen ein wichtiges Kriterium. Verbraucher erwarten von Marken ein faires Verhalten. Weitere Informationen zur Studie unter www.kantar.com .

Telekom eine der wertvollsten Marken weltweit

Bereits zu Beginn des Jahres konnte die Deutsche Telekom als eine der wertvollsten Marken weltweit punkten. Die Experten von „Brand Finance Global 500“ listen das Unternehmen unter den Top 20 weltweit und mit Abstand als die wertvollste Telekommunikationsmarke in Europa. Laut Studie verbessert sich der Konzern zudem auf Platz zwei der globalen Telcos – hinter Verizon und vor AT&T und China Mobile. Zudem rangiert die Telekom laut Brand Finance im Vergleich zu den weltweit führenden deutschen Unternehmen auf dem zweiten Platz hinter Mercedes-Benz.

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