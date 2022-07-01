Telekom setzt die neuen MagentaMobil Tarife kreativ in Szene

VIDEO „Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s.“ Mit dieser Botschaft startet am 1. Juli 2022 die neue Kampagne der Telekom. Im Fokus stehen die neuen MagentaMobil Tarife für Mobilfunk-Kund*innen. Sie werden parallel zur Kampagne eingeführt. Die Tarife umfassen mehr Datenvolumen und zusätzliche Preisvorteile, gemäß dem Grundsatz: Je mehr Zusatzkarten zum Hauptvertrag gebucht werden, umso günstiger wird es durchschnittlich pro Person.

Begleitet wird die Kampagne von liebevoll gestalteten Spots, in deren Zentrum Bewohner*innen einer Straße stehen. Diese werden durch die Arbeit mit 2D, 3D und Stop-Motion unterschiedlich visualisiert. Sie sollen so die Diversität der in Deutschland lebenden Familien und Einzelpersonen reflektieren.

Im Auftaktfilm zur Kampagne zeigt die Telekom zwei benachbarte Familien. Auf der einen Seite gibt es die Familie Nixnetz: Deren tollpatschiger Vater stolpert auf der Suche nach gutem Smartphone-Empfang von einem Fettnäpfchen ins nächste. Und auf der anderen Seite die Familie Van de Netz: Sie glänzt mit bester 5G-Verbindung der Telekom. Damit überzeugt sie ihre verblüfften Nachbarn vom Anbieterwechsel. Der Film läuft zum Start als 45-Sekünder auf reichweitenstarken Sendern und als 40-Sekünder im Kino. Unterstützt wird er durch eine 360-Grad-Kampagne. Sie wird über Online, Social, Out of Home, Print und in den Telekom-Shops ausgespielt. Im Laufe der Kampagne folgen weitere Filme, die jeweils eigene Produkt- und Preisvorteile für individuell unterschiedliche Kundenbedürfnisse thematisieren.

Für die aufwändig produzierten Filme hat die Telekom eine eigene Bild- und Animations-Szenerie entwickelt. Die Erzählstimme für den TV-Spot stammt von Oliver Kalkofe, bekannt unter anderem als Schauspieler, Komiker und Moderator. Die rationalen Preisbotschaften werden über die Tonspur in einen emotionalen und unterhaltsamen Kontext gesetzt.

„Mit dem neuen MagentaMobil-Portfolio bieten wir unseren Kundinnen und Kunden sehr attraktive Vorteile. Das Storytelling greift die Botschaft ‚Je mehr, desto günstiger‘ vielfältig, kreativ und generationsübergreifend auf“, sagt Christian Loefert, Leiter Kommunikation- und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland. „Wir sprechen alle an, die Familie sind. Das tun wir neuartig, mit Humor und nehmen uns dabei auch mal selbst auf die Schippe“.

Das gab es auf der Kö noch nie: AR-Erlebnis in XXL

Ein besonderes Highlight zum Start der Kampagne ist eine multimediale XXL-Installation auf der Düsseldorfer Kö. Vom 1. bis 4. Juli lädt die Telekom direkt am Corneliusplatz Passant*innen dazu ein auf einer eindrucksvollen 72 Quadratmeter großen LED-Wand (18x4 Meter) mit Avataren im Kampagnen-Stil zu interagieren.

Die Inszenierung der Charaktere erfolgt dabei via Game Engine, die verbunden ist mit einer sogenannte Tiefen Kamera, die Bewegungen von Personen Live erkennt. Das Abbild einer Person wird vor der LED-Wand via „Artificial Intelligence Filtering“ freigestellt und in Echtzeit auf den virtuellen Charakter übertragen. Dieser kann dann noch auf der Oberfläche der Game Engine beliebig angepasst werden, bevor er zum Tanzen, Hüpfen, Schwingen gebracht wird. Wer mag, kann sich von seiner Performance einen kurzen Videomitschnitt erstellen lassen und diesen auf den eigenen Social-Media-Kanälen teilen.

Christian Loefert: „Eine vergleichbare Inszenierung und Installation gab es in Deutschland bisher nicht.“

Das neue MagentaMobil Portfolio

Die neuen Mobilfunktarife sind ab dem 1. Juli 2022 im Kundenservice, online auf telekom.de, im Telekom Shop sowie im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen zu den Angeboten unter www.telekom.de .

Credits

Kreation: Adam&Eve, London&Berlin, DDB Hamburg

Regie: Luca & Sinem

Production: Not to Scale, London

Musik: 2WEI Musik Hamburg

Sprecher: Oliver Kalkofe

Digital: Elbkind Reply

LiveCom: DO IT! Düsseldorf

Media: mindshare, Frankfurt

Media digital: emetriq, Hamburg

Auch in der neuen Folge der „Netzgeschichten“ geht es um das MagentaMobil Tarifportfolio. Die Netzgeschichten erscheinen wöchentlich, jeden Donnerstag.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil