Digital X: Telekom bringt Weltstars Muse für exklusives Konzert nach Köln

Mega-Show mitten in Köln: Muse spielen am 13. September ein exklusives Telekom Street Gigs-Konzert auf der Digital X im Kölner MediaPark. Die britischen Rock-Giganten präsentieren im Rahmen der Weltausstellung der Digitalisierung exklusiv Songs aus ihrem neuen Album „Will Of The People“ und zudem Klassiker wie „Uprising“ oder „Starlight“. Der besondere Auftritt wird ab circa 20.15 Uhr auf dem Sender #dabeiTV bei MagentaTV, im kostenlosen Livestream und auf den Social Media Kanälen von MagentaMusik gezeigt. „Wir freuen uns sehr auf die Fans in Deutschland und darauf, ihnen auf der Digital X unsere neuen Songs zu präsentieren“, erklärt Muse-Frontmann Matt Bellamy.

Christian Loefert, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland, ist gespannt auf den musikalischen Höhepunkt der Digital X. „Eine der größten Rockbands unserer Zeit spielt auf der Weltausstellung der Digitalisierung. Das passt zusammen. Das wird nicht nur ein besonderer Moment für die Besucherinnen und Besucher der Digital X, sondern auch für alle Fans, die zuhause oder unterwegs zuschauen.“

Eine der besten Rockbands der Welt

Muse gelten als eine der besten Live-Bands der Welt. Die Briten haben weltweit über 30 Millionen Alben verkauft und zahlreiche Musikpreise gewonnen. Darunter zwei Grammy Awards, einen American Music Award, fünf MTV Europe Music Awards, zwei Brit Awards, zehn NME Awards und sieben Q Awards, um nur einige zu nennen. Am 26. August veröffentlichen Muse mit „Will Of The People“ ihr neuntes Studioalbum.

Normalweise füllen die britischen Rockstars Arenen. Die Kölner Show findet in einem exklusiven Rahmen statt. Teilnehmer*innen der Digital X können sich die limitierten Tickets sichern. Auch Privatkund*innen der Telekom steht ab dem 1. September, 18 Uhr, kostenlos auf MagentaMusik ein begrenztes Kontingent zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auf der Digital X 2022

Die Digital X kommt am 13. und 14. September 2022 wieder nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäusern und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2022 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar – u.a. in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit oder Gesundheit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

Der Muse-Gig wird auch im Kölner Szenebistro Hallmackenreuther live übertragen. Dort bietet die MagentaTV Lounge während der Digital X allen Interessierten zudem ein buntes Programm – jeweils nachmittags. So findet zum Beispiel am 13. September ein Panel zum Thema “Innovationen im Fußball“ mit Alex Dechant, Christian Straßburger und Jan Henkel statt. Am 14. September ist Sternekoch Tim Raue zu Gast beim Live-Special des Talk-Formats „Bestbesetzung“ mit Johannes B. Kerner. Und ab dem frühen Abend gibt es an beiden Tagen eine After-Job-Party.

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