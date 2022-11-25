Emotionale Telekom-Weihnachtsbotschaft: How are you? (Wie geht’s dir?)

Weihnachtsspot

Am 27. November startet die Weihnachtskampagne der Deutschen Telekom „How are You?“ (Wie geht‘s dir?) in Deutschland. Sie soll Menschen dazu ermutigen, mehr aufeinander achtzugeben. „Schaut, dass es allen gut geht!“ lautet die übergreifende Botschaft der Kampagne, die parallel in neun europäischen Ländern läuft. Mobilfunk-Kund*innen der Telekom können sich außerdem über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen: 100 GB-Datenvolumen kostenlos und zur freien Verfügung.

„Wir wollen, dass alle Menschen bestmöglich miteinander verbunden sind. Sozialer Zusammenhalt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft lebenswert erhält“, sagt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. „Viele von uns hatten ein hartes Jahr. Mehr denn je sorgen sich um die Zukunft. Gerade jetzt ist es wichtig, einander zuzuhören und füreinander da zu sein. Lasst uns gemeinsam darauf achten, dass es allen gut geht. Dafür sensibilisiert unsere Weihnachtskampagne.“

"How are you?" ermutigt und verbindet

Die Frage „How are you?“ – übersetzt „Wie geht’s dir“ – ist keine Floskel. Es ist ein Angebot, die eigene Last mit anderen zu teilen. Und den Liebsten damit zu zeigen, wie wichtig sie sind. Am Ende eines weiteren Jahres, das für viele von Ungewissheit und schwierigen Zeiten geprägt war, war es noch nie so wichtig, nach den Menschen zu sehen, die einem nahestehen. In der einfachen Frage: "Wie geht es dir?" steckt eine große positive Kraft. Die von adam&eveBERLIN entwickelte Kampagne möchte Menschen dazu bewegen, aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören und auch in schwierigen Zeiten füreinander da zu sein. Für diesen offenen Austausch miteinander wirbt der bewegende Weihnachtsspot ab 27. November in Deutschland: „Wir verbinden euch, damit ihr füreinander da sein könnt“.

Die Kamera begleitet einen Lehrer durch seinen Tag. Es herrscht Adventsstimmung. Der Lehrer kümmert sich um alle: Er schenkt seinen Schüler*innen und Kolleg*innen gleichermaßen Aufmerksamkeit. Er hat für jede*n ein offenes Ohr und freundliches Wort parat. Nur ihn fragt keiner nach seinem Befinden. Auch zuhause wartet nur eine Katze auf ihn. Aber dann ruft eine Kollegin an, fragt: „Wie geht’s Ihnen?“ und zaubert ein Lächeln in sein Gesicht. Der Moment echter Verbundenheit lässt die emotionale Last von seinen Schultern fallen.

Telekom Weihnachtsspot läuft in 9 europäischen Ländern

Die Kampagne von adam&eveBERLIN läuft in 9 Ländern, darunter Deutschland, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, Rumänien, die Slowakei und Tschechische Republik. Der Spot wird als 90-, 60-, 40-, 30-Sekünder in den jeweiligen Ländern auf reichweitenstarken TV-Sendern ausgestrahlt. Weitere Bestandteil der Kampagne sind lokal angepasste Werbemittel für Print- und Digitalmedien.

100 GB-Datenvolumen extra für Mobilfunk-Kund*innen

Im Rahmen ihres Kundenprogramms MAGENTA MOMENTS hat die Telekom außerdem ein Datengeschenk parat: Im Zeitraum vom 01.12.22-07.12.22 können sie 100 GB kostenlos und zur freien Verfügung in der MeinMagenta-App buchen. Parallel wird das Extra-Datenvolumen in einem 30-Sekünder zur Weihnachtskampagne mit einem Tag-on beworben.

Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation, Training und Mobilfunkendgeräte der Telekom Deutschland erklärt: „Mit dem 100 GB-Extra-Datenvolumen erleichtern wir die digitale Verbundenheit über unsere Netze. Lasst uns jetzt die Zeit nehmen, mehr aufeinander zu achten. Begegnen wir unserem Gegenüber auch digital mit einem offenen Ohr, indem wir der Frage ‚Wie geht’s dir?‘ eine ernsthafte Bedeutung geben und sie in unserer Gesprächskultur verankern.“

Wer die kostenfreie MeinMagenta App noch nicht hat, kann sich diese im Apple App Store sowie Google Play Store herunterladen. Das kostenlose Geschenk kann nur vom 1. bis zum 7. Dezember 2022 über die MAGENTA MOMENTS in der MeinMagenta App gebucht werden. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt am 31. Dezember 2022.

MAGENTA MOMENTS ist das neue Loyalty Programm der Telekom. Ein persönliches Dankeschön für treue Kund*innen, mit Zugang zu exklusiven Vorteilen und einzigartigen Megastar Events, für ganz persönliche Momente.

Weitere Informationen zum Datengeschenk gibt es hier .

Credits Xmas-Spot

Kreation: Adam & Eve, Berlin

Media: Mindshare, Frankfurt

Media social: emetriq, Hamburg

Film Produktion: ICONOCLAST Berlin

Regie: Jonathan Alric

Musik

Track name: The Teacher

Composer & Artist: Composer & Artist: Demusmaker COAD DELAFOSSE GLORIA

Weihnachtsspot

Bildmaterial

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil