Telekom investiert in israelisches Software-Unternehmen Teridion

Die Deutsche Telekom hat ihre strategische Beteiligung an Teridion Technologies, Ltd. mit einer Investition in Höhe von 25 Millionen US-Dollar erweitert und damit die Partnerschaft mit dem israelischen Anbieter von Multi-Cloud-WAN-Konnektivitätslösungen weiter ausgebaut.

Teridion ist ein israelisches Softwareunternehmen. Es wurde 2013 gegründet und hat 50 Beschäftigte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Raanana und ist einer der führenden Anbieter von cloudbasierten Konnektivitätsplattformen.

Die Deutsche Telekom schließt sich bestehenden Investoren wie Jerusalem Venture Partners, Singtel's innov8 und Magma Venture Partners an.

Bereits seit 2022 Partner

Die Telekom Deutschland arbeitet bereits seit Anfang 2022 mit Teridion zusammen. Teridion bietet der Telekom und ihren Geschäftskunden eine einzigartige, virtuelle Konnektivitätslösung. Über das Teridion Liquid Network können Unternehmen Cloud-gehostete Konnektivität nach ihren Bedürfnissen dynamisch aufbauen und nutzen: Sie können ihre Standorte mit Cloud-Zentren und Anwendungen verbinden und ihre Mitarbeiter von jedem Ort aus unterstützen. Damit dies funktioniert, arbeitet Teridion mit 25 verschiedenen Cloud-Anbietern zusammen und verteilt sein Netzwerk auf 500 Präsenzpunkte weltweit.

In der Fachsprache wird dies als Software-defined Networking im Wide Area Network (SD-WAN) bezeichnet. Damit entfällt das aufwändige Managen physischer Netze mit verteilten Zugangsknoten. Geschäftskunden verwalten ihre virtualisierten Netzwerke zentral. Standorte, Cloud-Anwendungen und die zunehmende Zahl mobiler Mitarbeiter, ob im Home-Office oder am Unternehmensstandort, lassen sich so einfach in das Unternehmensnetz integrieren. Das macht die Unternehmens-IT deutlich flexibler und senkt die Administrationskosten erheblich.

Unternehmensnetzwerke über Standorte hinweg

Mit der Beteiligung an Teridion und der Nutzung des Produktportfolios erweitert die Deutsche Telekom ihr eigenes Serviceangebot weltweit. Der Premium-Internet-Service der Telekom umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von Unternehmensnetzen für Geschäftskunden in aller Welt.

Die Kunden erwarten von der Deutschen Telekom Premium-Netzqualität mit einer durchgängigen Prozesskette und definierten Service Level Agreements (SLAs) - und das weltweit verfügbar. Genau das liefert die Deutsche Telekom in Zusammenarbeit mit Teridion.

Im Rahmen der Investition wird Matthias Budde, Senior Vice President Group Strategy and Transformation der Deutschen Telekom, in das Board of Directors von Teridion berufen.

„Unsere Investition in Teridion ist in zweierlei Hinsicht ein wichtiger Schritt: Die Beteiligung an diesem Start-up ist wirtschaftlich attraktiv. Wir sind davon überzeugt, dass Teridion sich zu einem führenden Unternehmen im Bereich der cloudbasierten Konnektivität entwickeln wird. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden mit dem Produktportfolio von Teridion die beste Konnektivität, die derzeit über die Cloud verfügbar ist. Kunden wollen sich auf ihr Geschäft konzentrieren und sich dabei auf optimale Konnektivität verlassen. Sie wollen, dass diese sicher, agil, flexibel und global verfügbar ist - das Portfolio unseres Partners bietet all das“, sagt Srini Gopalan, Deutschland-Vorstand der Telekom.

„Teridion ist stolz auf das anhaltende Vertrauen und die wachsende Partnerschaft mit der Telekom. Unser gemeinsames Angebot wird im Bereich der Unternehmensnetzwerke eine optimale Lösung bieten. Unsere einzigartige Liquid Routing-Technologie hebt die Konnektivität in Unternehmen auf eine neue Stufe. Unsere Lösung ergänzt die Fähigkeiten von CSPs in diesem Bereich, indem sie cloudbasierte Lösungen bereitstellt, als Backbone fungiert und eine überragende Leistung garantiert. Wir freuen uns, dass die Telekom auf diesem Weg unser Partner ist und wir sind davon überzeugt, dass unsere gemeinsamen Fähigkeiten den Telekom-Kunden ein neues Kundenerlebnis bieten“, sagt Yaron Ravkaie, CEO von Teridion.

Über Teridion

Teridion Liquid Network ist eine zuverlässig schnelle, globale WAN-as-a-Service-Lösung, die die Konnektivität von Unternehmen verbessert. Sie garantiert eine gleichbleibend gute Internetleistung. Die Lösung von Teridion bietet Lösungen für standortübergreifende Aktivitäten, Remote-Benutzer und SaaS-Konnektivität zwischen Standorten. Die Multi-Cloud-Lösung nutzt die Infrastruktur von globalen Cloud-Anbietern. Teridion betreibt ein globales Netzwerk mit Hunderten von virtuellen Zugangspunkten, die mit Hilfe von patentierten Algorithmen und KI-Fähigkeiten ein optimiertes Routing des Datenverkehrs rund um den Globus ermöglichen.

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