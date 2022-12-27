Telekom setzt Kampagne zu MagentaMobil-Tarifen fort

Werbespot „Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s.“ Die erfolgreiche Kreativ-Kampagne der Telekom rund um die Familie Nixnetz wird ab dem 27. Dezember fortgesetzt. Und sie erhält ein neues Familienmitglied. Die im Sommer 2022 neu eingeführten MagentaMobil-Tarife für Mobilfunk-Kund*innen kommen an. Sie umfassen mehr Datenvolumen und zusätzliche Preisvorteile, gemäß dem Grundsatz: Je mehr Zusatzkarten zum Hauptvertrag gebucht werden, umso günstiger wird es durchschnittlich pro Person.

„Der Launch unseres MagentaMobil-Portfolios und die kreative Kampagnen-kommunikation waren im Sommer extrem erfolgreich. An diesen Erfolg möchten wir nun anknüpfen”, sagt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation, Training und Mobilfunkendgeräte der Telekom Deutschland. „Die Kampagne greift erneut unsere Botschaft auf und verdeutlicht in launiger Art und Weise die attraktiven Vorteile. Wir möchten viele weitere Menschen für unsere attraktiven MagentaMobil-Tarife begeistern.“

Mit dem Launch der Kampagne gibt es ein Wiedersehen mit Familie Nixnetz. Diese nutzt voller Begeisterung den neuen MagentaMobil-Tarif der Telekom und freut sich über die beste 5G-Verbindung. Erstmals ist auch der Großvater mit an Bord. Er lebt zwar nicht im gleichen Haushalt, profitiert aber ebenfalls vom kostengünstigen Familien-Tarif. Zudem ist Opa nun mit Smartphone viel besser erreichbar. Das freut vor allem seinen Sohn, seine Schwiegertochter und die Enkelkinder. Zumal es nun für alle noch günstiger wird. Und Opa genießt es, mit denen mobil in Verbindung zu bleiben, die er liebt. Egal, ob zuhause oder im Café. Aber natürlich nur, wenn er nicht gerade seine Liebste trifft.

Auch in der zweiten Runde spielen die Szenerien in der eigens und aufwändig entwickelten Animationswelt. Der Spot wurde erneut in einer Kombination aus 2D, 3D und Stop-Motion visualisiert. Als Sprecher wirkt wieder Schauspieler, Komiker und Moderator Oliver Kalkofe mit. Der Spot läuft zum Jahresausklang und Anfang 2023 auf reichweitenstarken Sendern sowie im Kino. Zusätzlich wird eine flächendeckende 360-Grad-Kampagne über Online, Social, Out of Home, Print und in den Telekom-Shops ausgespielt.

Das beste Netz wird für die ganze Familie günstiger

Im neuen MagentaMobil-Tarifportfolio legt die Hauptkarte fest, wie viel Datenvolumen jeder erhält. Die zweite Karte kostet grundsätzlich nur 19,95 Euro monatlich, jede weitere wird mit 9,95 Euro monatlich berechnet. Alle zugebuchten MagentaMobil-PlusKarten erhalten automatisch das identische Datenvolumen wie die Hauptkarte. Die neuen MagentaMobil-Tarife sind über den Kundenservice, online auf telekom.de, im Telekom Shop sowie im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen zu den Angeboten finden Interessierte unter www.telekom.de.

Credits

Kreation: Adam&Eve, Berlin; DDB, Hamburg

Regie: Luca & Sinem

Production: Not to Scale, London

Sprecher: Oliver Kalkofe

Musik: 2WEI Musik Hamburg

Digital: Elbkind Reply

Media: mindshare, Frankfurt

Media digital: emetriq, Hamburg

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