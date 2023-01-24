5G für jedes Budget: T Phone und T Phone Pro jetzt auch in Deutschland erhältlich

Verbraucher*innen können ab dem 24. Januar in Deutschland mit dem T Phone und dem T Phone Pro das volle Potenzial des 5G-Netzes nutzen – ohne dabei Kompromisse bei Qualität, Erlebnis und Sicherheit einzugehen. Mit diesen neuen Angeboten bereits ab je 1 Euro verbunden mit einem MagentaMobil Tarif ermöglicht die Telekom Konsument*innen in Deutschland einen günstigen Zugang zum schnellsten Netz. Bereits seit Oktober vergangenen Jahres profitieren Kund*innen in acht europäischen Märkten (Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn) von der Neueinführung der Telekom. Mit dem T Phone und dem T Phone Pro holt die Deutsche Telekom die Erfolgskollaboration aus den USA nach Europa und stärkt die bestehende Google-Partnerschaft.

Top-Smartphones zu Top-Tarifen

Mit seiner superschnellen Geschwindigkeit bringt 5G die Menschen näher an die digitalisierte Zukunft. Von Bildung bis hin zu Unterhaltung – digitale Inhalte und Produkte sind mit 5G sofort und jederzeit schnell verfügbar. Die Telekom hat sich zum Ziel gesetzt, allen Menschen einen Zugang zum 5G-Netz zu ermöglichen. Daher zahlen Konsument*innen für das T Phone nur 219 Euro. Das T Phone Pro ist für 269 Euro erhältlich. Zusammen mit einem beliebigen MagentaMobil Tarif kosten die beiden Modelle jeweils nur 1 Euro.

„Das 5G-Netz spielt eine wichtige Rolle in der digitalen Zukunft unseres Landes – deshalb muss es für jede*n zugänglich sein. Um den Zugang für alle zu gewährleisten, hat unser Team die T Phone und T Phone Pro Smartphone-Modelle mit TOP Preis-Leistungsverhältnis entwickelt und selbstverständlich mit 5G ausgestattet. Sie bieten den Nutzer*innen alles, was das Herz begehrt: von Unterhaltung bis hin zu unzähligen digitalen Produkten und Diensten – und das zu einem günstigen Preis“, so Torsten Brodt, Leiter Mobilfunk und Konvergenz, Telekom Deutschland.

T Phone Pro Teil der aktuellen Kampagne

Beworben wird das T Phone Pro im Rahmen der MagentaMobil-Tarife Kampagne „Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s.“ Ende Dezember gab es ein Wiedersehen mit der Familie Nixnetz in der Animationswelt aus 2D, 3D und Stop-Motion. Selbst der Großvater profitiert inzwischen vom kostengünstigen Familien-Tarif. Mit dem Smartphone ist er einfach viel besser erreichbar. Das T Phone Pro ist der günstige Einstieg in die 5G Welt für jeden und jedes Budget. Der 10-Sekünder mit der Kernbotschaft „Das 5G Smartphone für jedes Budget“ läuft ab 24. Januar auf reichweitenstarken Sendern. Zusätzlich wird eine flächendeckende 360-Grad-Kampagne über Online, Social, Out of Home, Print und in den Telekom Shops ausgespielt.

Hochwertige Hard- und Software für bestes 5G-Erlebnis

Basis für die T Phones sind die Smartphones von „REVVL“, der Eigenmarke von T-Mobile US, die das Unternehmen zusammen mit dem führenden Softwarehersteller Google entwickelte. Gemeinsam sorgen sie mit hochwertiger Hard- und Software für eine zuverlässige und konsistent gute Bedienung. Herzstück beider „T“ gebrandeten Modelle ist ein robuster und zuverlässiger 2,2 GHz Octa-Core Prozessor, Typ MediaTek Dimensity 700. Ein großes 6,5” IPS LCD Display mit HD+ (T Phone) beziehungsweise ultragroßes 6,8” IPS LCD Display mit HD+ (T Phone Pro) sorgen für eine komfortable Bedienung – gänzlich ruckelfrei dank 4 GB (T Phone) oder 6 GB (T Phone Pro) Arbeitsspeicher. Mit der 50 Megapixel-Triple-Kamera und 5 Megapixel-Frontkamera (T Phone) / der 50 Megapixel-Quad-Kamera und 16-Megapixel-Frontkamera (T Phone Pro) lassen sich detailgetreue Fotos aufnehmen. Umfassenden Speicherplatz bietet das T Phone mit 64 GB, das T Phone Pro mit 128 GB. Ein 4.500 mAh Akku sorgt beim T Phone für eine lange Laufzeit. Der 5.000 mAh Akku des T Phone Pro lässt sich auch induktiv laden.

Für die beiden Smartphones gibt es extra nachhaltige Handyhüllen der schwedischen Marke A Good Company. Diese bestehen aus Leinsamengranulat und sind zu 100 Prozent kompostierbar. Alte Handyhüllen können Kund*innen an den Hersteller zurücksenden, der sie vollständig recycelt und in den Wertstoffkreislauf zurückführt. Die Hüllen gibt es in verschiedenen Farben und kosten jeweils 29,95 Euro. Sie sind in den Telekom Shops und auch online erhältlich.

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