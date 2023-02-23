MWC 2023: Telekom im Livestream

Am Montag startet der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Die Telekom ist wieder mit einem Stand vor Ort. Ein Programmhöhepunkt: die „Magenta Keynote“ am frühen Montagnachmittag. Hier machen Claudia Nemat und Dominique Leroy deutlich, an welchen Dingen wir im Hier und Jetzt arbeiten. Um als Telekom die Zukunft für die Menschen und die Umwelt positiv mitzugestalten. Passend dazu: das Telekom-Motto „Giving Technology a Heartbeat“ – „Der Technologie einen Herzschlag geben“.

Die Telekom lädt ein, all dies an ihrem Stand in Barcelona live zu erleben. Sie zeigt, wie sie Geschäftskunden bei ihren Unternehmungen begleitet. Wie sie mit Partnern und einem für neueste digitale Entwicklungen offenen Netz weltweite Services ermöglicht. Selbst an entlegenen Orten. Und genauso, wie sie Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei zur Seite steht, ihren Alltag mit digitalen Diensten einfach und sicher zu gestalten. Kurzum: (Netz-)Technologien vom Feinsten und exklusive Blicke hinter die Kulissen. Und bei allem dabei: Nachhaltigkeit.

Seien Sie per Livestream dabei. Am Montag, dem 27. Februar 2023, von 14-15:30 Uhr (MET) auf www.telekom.com/medien . Das gesamte Bühnenprogramm können Sie hier nachlesen.

Vier Gründe, den MWC zu verfolgen, verraten wir in diesem Video.

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