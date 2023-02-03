T-Systems wird AWS Networking Competency Partner

Amazon Web Services (AWS) zeichnet T-Systems für die Netzwerkkompetenz aus. Die Geschäftskundentochter der Deutschen Telekom hat die hohen technischen und qualitativen Anforderungen von AWS bei der Anbindung bestehender Infrastrukturen von Kunden an die Cloud erfolgreich erfüllt. Insbesondere würdigt die AWS Netzwerkkompetenz das Know-how von T-Systems verschiedene Standorte oder Dienste ausfallsicher und kostenoptimiert zu verbinden.

Zuverlässige, sichere Konnektivität mit der Cloud – von jedem Gerät aus

Die bestehenden Netze der Kunden - ob Legacy-Infrastruktur vor Ort, Telekommunikationsgeräte oder Geräte aus dem Internet der Dinge - benötigen eine zuverlässige und sichere Anbindung an die Cloud. Mit der Netzwerkkompetenz differenziert sich T-Systems als AWS-Partner, der diese Konnektivitätslösungen für seine Kunden durchgängig bereitstellt. Dies beginnt mit der Beratung zu den aktuellen Infrastrukturen und Anforderungen der Kunden und führt zu einem detaillierten Implementierungsplan. T-Systems verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Networking und Expertise im Management zuverlässiger, sicherer Konnektivität im großen Maßstab.

„Die Vernetzung mit der Cloud ist ein oft übersehener aber zentraler Baustein der Digitalisierung. Die Anerkennung als AWS Networking Competency Partner unterstreicht unser Engagement in diesem Bereich“ erklärt Greg Hyttenrauch, SVP Global Cloud Computing bei T-Systems.

Im Mai 2020 wurde T-Systems Teil des AWS Managed Service Provider Programms. Neben der Auszeichnung für die Netzwerkkompetenz hat T-Systems einen AWS Premier-Partner-Status sowie die AWS Direct Connect und Well-Architected-Partner-Bezeichnung inne und ist für die AWS-Kompetenz für Migration, SAP und Sicherheit ausgezeichnet. Durch die enge Zusammenarbeit mit AWS steigert T-Systems den Mehrwert für seine Kunden, baut seine Managed-Cloud-Lösungen weiter aus und setzt sich so weiter für Sicherheit und Datenschutz ein.

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