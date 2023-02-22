Telekom auf dem MWC2023: Innovationen und Technologie mit Herz für eine nachhaltige Zukunft

Mehr Künstliche Intelligenz im Alltag, immer bessere digitale Vernetzung, rasante Technologieentwicklung: Die Deutsche Telekom setzt beim Mobile World Congress (MWC) 2023 das Leitmotiv „Giving technology a heartbeat”. Sie betont damit den Anspruch und das Engagement für eine positive Zukunft. Gestaltet mit Empathie für den Menschen und seine Umwelt. Vom 27. Februar bis zum 2. März stellt der Konzern in Barcelona neue Produkte und Innovationen vor. Unternehmen sollen mit Hilfe der Technologie relevante Beiträge zu einer produktiven und nachhaltigen Zukunft schaffen.

„Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage auf der Welt ist unbeständig. Resiliente digitale Infrastrukturen und stabile Anwendungen sind entscheidender denn je. Gleichzeitig ist es wichtig, die Umwelt und unseren Lebensraum zu erhalten. Mit unseren Technologien möchten wir dazu einen Beitrag leisten“, sagt Antje Hundhausen, Leiterin Brand Experience bei der Deutschen Telekom.

Innovationen für eine Welt im Wandel

Als führendes Telekommunikationsunternehmen schafft die Telekom die Grundlage für die vernetzte, wettbewerbsfähige und nachhaltige Welt von morgen: Der Standbereich „Technology and Network“ zeigt beispielsweise, wie bei Naturkatastrophen die Verbindung zu Betroffenen erhalten bleibt.

Das Messepublikum erlebt auf der Fläche "Business Solutions", wie ein leistungsfähiges und flexibles Netzwerk entsteht. Dort gibt es ein Update zu Campus-Netzwerken für eine vernetzte Gesellschaft und eine digital souveräne Industrie. Außerdem bietet die Telekom als erster und einziger Anbieter in Deutschland „Mobile für Microsoft Teams“ an.

Die Telekom zeigt überdies, wie sie Echtzeitdaten individuell in digitale Lebenswelten umsetzt. Im Bereich "Home" gibt es „B2C-Solutions“ für das eigene Zuhause. Entwicklungen im Mobilfunkbereich bringen mehr Autonomie, Sicherheit und einfachere Anwendungen.

Eine Plattform für Perspektiven

Auf einer weitläufigen Bühne zeigt die Telekom ihr vielfältiges Programm. Hier erhält das MWC-Publikum ein Bild von der gesellschaftlichen und kulturellen Bedeutung von Technologie. Der Sicherheitsexperte Bruce Schneier etwa widmet sich dem Thema Hacking. Es sei ein kreativer Prozess, in dem sich Mensch und KI gegenüberstehen. Schneier wird sich darüber im Talk mit Telekom-Vorständin Claudia Nemat austauschen. Die führende KI-Wissenschaftlerin und Autorin Kate Crawford spricht darüber, wie die Nutzung von künstlicher Intelligenz die menschliche Kreativität beeinflusst. Auch der Künstler Daan Roosegaarde wird zu Gast sein. In seinem Vortrag „Prototyping the World of Tomorrow“ zeigt der niederländische Innovator, wie eine zukunftssichere Welt aussehen kann.

„Auf dem MWC möchten wir die Besucherinnen und Besucher mit unseren Lösungen begeistern. Wir wollen einen Mehrwert bieten. Etwa mit inspirierenden Vorträgen, Designs oder Lifestyle-Produkten“, sagt Antje Hundhausen. „Es geht uns nicht nur um Produktinszenierung und die Pflege von Geschäftsbeziehungen. Vor allem geht es uns darum, gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten.“

Interaktion zwischen Menschen, Industrien und Umwelt

Mit dem MWC 2023 entsteht ein Markenauftritt, der eine bedürfnisorientierte und umweltfreundliche Technologie inszeniert. Das Standdesign stellt zudem das Publikum in den Mittelpunkt. Die offene Bühne im Herzen der Fläche und die Dialogangebote der Players-Zone ermöglichen einen substanziellen Austausch. Genauso bietet der Stand auch Momente der Ruhe im Ambiente- oder Barbereich.

Der anamorphic Cube ist Highlight des Messestandes und mediale Intervention zugleich. Er vereint digitale Evolution und innovatives Denken und Gestalten. Das Ergebnis: eine immersive Bilderprojektion mit einem dreidimensionalen Effekt. Zusätzlich zu einem zirkulär gedachten Standkonzept, setzen Möbel aus recyceltem Kunststoff den Telekom-Anspruch an Nachhaltigkeit um.

Das Projekt setzen die Lead-Agentur Meiré und Meiré, die Kreativagentur Elastique und die Telekom gemeinsam um.

Magenta Keynote streamen

Bleiben Sie gespannt. Claudia Nemat, Vorständin für Technologie und Innovation, meldet sich mit der „Magenta Keynote“ live aus Barcelona am 27. Februar, um 14:00 Uhr.

Den Stream können Sie unter www.telekom.com/medien verfolgen.

Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 27. Februar bis 02. März 2023 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie.

Alle Veranstaltungen werden live gestreamt.

Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com