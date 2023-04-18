Deutsche Telekom kooperiert mit AWS für 5G-Campus-Netz-Angebote

Die Deutsche Telekom arbeitet als Teil des neuen „Integrated Private Wireless on AWS“-Programms mit Amazon Web Services (AWS) zusammen. Das Programm bringt AWS-Services mit privaten Mobilfunk-Lösungen auf Basis von 5G und LTE aus dem Campus-Netz-Portfolio der Deutschen Telekom zusammen. Über das neue „Integrated Private Wireless on AWS“-Portal können Geschäftskunden dabei schnell und einfach das passende Campus-Netz-Produkt für ihre digitalen Anwendungen auswählen und mit Expertinnen und Experten der Telekom in Kontakt treten.

„Ziel der Deutschen Telekom ist es, Innovationen voranzutreiben und neue Lösungen zu entwickeln, um Unternehmen aller Branchen bei der Digitalisierung ihres Geschäfts noch besser zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit AWS bietet uns die Möglichkeit, unsere Campus-Netz-Lösungen weiter zu skalieren und einen noch größeren Mehrwert für Geschäftskunden zu liefern“, sagt Antje Williams, Senior Vice President, 5G Campus Networks, Deutsche Telekom. „Wir sehen in der Kooperation einen vielversprechenden Vertriebsansatz, bei dem wir AWS-Services und unsere Campus-Netze zum Vorteil unserer Kunden kombinieren."

Kombination von Campus-Netz-Lösungen und digitalen AWS Services

Das AWS-Portal bietet Geschäftskunden aus Deutschland und Österreich eine Auswahl an Telekom Campus-Netz-Paketen, die eine Bandbreite von Anforderungen und Anwendungen unterstützen. Nach Auswahl und Kotaktaufnahme über das Portal erfolgen Planung, Bereitstellung sowie der Betrieb der maßgeschneiderten privaten Mobilfunk-Lösung durch die Deutsche Telekom. Darüber hinaus können Kunden mit nur wenigen Klicks ihr Campus-Netz mit AWS-Services kombinieren. Geschäftskunden profitieren dabei auch von der dynamischen AWS-Community mit mehr als 100.000 Partnern aus über 150 Ländern, die zusätzliche validierte Lösungen anbieten, die auf AWS laufen.

Das Campus-Netz-Angebot der Deutschen Telekom

Campus-Netze ermöglichen eine hochzuverlässige und maßgeschneiderte Netzabdeckung für Betriebsgelände jeder Größe. Je nach Variante und individuellem Bedarf kombinieren die Campus-Lösungen der Deutschen Telekom die Stärken des öffentlichen Mobilfunknetzes mit der Exklusivität und Zuverlässigkeit eines privaten Netzes – etwa für den unternehmenskritischen rein maschinellen Datenverkehr von Industrie 4.0.-Anwendungen. Campus-Netze bieten Unternehmen dabei oft eine kostengünstigere, flexiblere und sicherere Konnektivität als WLAN-Lösungen. Bereits seit 2019 bietet die Deutsche Telekom Campus-Netz-Lösungen für Unternehmen an und betreibt in Deutschland und Österreich mittlerweile mehr als dreißig solcher standortspezifischen Mobilfunknetze auf Basis von 5G oder LTE. Das Angebot reicht von lokal verstärktem öffentlichem Mobilfunk auf dem Firmengelände bis hin zum eigenen privaten Campus-Netz auf Basis der 5G Standalone-Technologie. Weitere Informationen für Geschäftskunden gibt es unter www.telekom.de/campus-netze (Deutschland) und www.magentabusiness.at/campus-network (Österreich).

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