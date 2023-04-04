Neuer Spot: Telekom setzt MagentaMobil Kampagne im Comic-Stil fort

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„Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s.“ Mit dieser Botschaft macht die Telekom seit letztem Sommer auf ihre familienfreundlichen MagentaMobil Tarife aufmerksam. Diese umfassen mehr Datenvolumen und zusätzliche Preisvorteile, gemäß dem Grundsatz: Je mehr Zusatzkarten zum Hauptvertrag gebucht werden, umso günstiger wird es durchschnittlich pro Person.

Ab heute setzt das Unternehmen die erfolgreiche Kampagne mit einem weiteren Spot im Comic-Stil fort: Mit dabei sind wieder die bekannte Comic-Familie sowie Off-Sprecher Oliver Kalkofe. Diesmal dreht sich alles um die hohe Netzqualität der Telekom sowie weiterhin das Motto “Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s”. Mit einem separaten Spot macht das Unternehmen außerdem auf einen individuellen Treuebonus aufmerksam. Festnetz- und Internetkund*innen erhalten bis zu 500 Euro. Damit macht sie ihren Bestandskund*innen das persönlichste Angebot, das es je gab.

Videocall bei Klassenfahrt: Dank bestem 5G-Netz der Telekom

Was bisher geschah: Zum Auftakt der Kampagne wurde die Comic-Familie überzeugt, ihren Mobilfunkanbieter zu wechseln. Die Nachbarn priesen das Telekom-Netz und die familienfreundlichen MagentaMobil Tarife an. Im neuen Spot schwärmt die Comic-Familie selbst von ihrem neuen Anbieter und dem 5G-Netz der Telekom.

Darum geht’s: Ein Schulausflug der Kinder steht an - Camping in der Pampa. Ein besorgtes Elternpaar stattet den Sohn mit jeder Menge Überlebensutensilien aus. Unsicher fragen sie ihn: „Was ist, wenn wir dich dort nicht erreichen können?“ Darüber zerbricht sich die Comic-Familie keinen Kopf. Denn sie nutzt MagentaMobil und kann sich auf die hohe Netzqualität der Telekom verlassen. Sie verabschiedet ihren Sohn darum mit den Worten: „Lass uns doch nachher videocallen!“ Die beiden befreundeten Jungen hoffen inständig, den überbehütenden Eltern im Wald zu entkommen. Szenenwechsel: ein Lagerfeuer in der Wildnis. Ein felliger Waldmensch leistet den Kindern Gesellschaft. Prompt klingelt das Mobiltelefon. Mit einem Lächeln reicht der Junge mit dem MagentaMobil-Vertrag den Videocall der besorgten Eltern an seinen Freund weiter: „Für dich!“

Der Camping-Spot wird als 35-Sekünder auf reichweitenstarken TV-Sendern ausgestrahlt.

Loyalität zahlt sich aus: Treuebonus für Bestandskund*innen

Der zweite Film zum Treuebonus läuft als 10-Sekünder – ebenfalls auf reichweitenstarken TV-Sendern und als Online-Spot. Zu sehen sind eine geöffnete Schatztruhe und die Botschaft: „Treue lohnt sich“. Mit dem Motiv macht die Telekom auf einen individuellen Treuebonus von bis zu 500 Euro für Festnetz- und Internetkund*innen aufmerksam. Mit einer 360-Grad-Kampagne verbreitet sie die frohe Botschaft: Das Schatztruhen-Motiv wird breit über Online, Social, Out of Home, Print und in den Telekom-Shops ausgespielt.

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Im vergangenen Jahr standen mit den neuen PlusKarten weitere Mobilfunkkarten für alle die Familie sind im Mittelpunkt. Wer bereits einen Festnetz- und Internetanschluss bei der Telekom hat, kann nun ab dem 4. April mit seinem individuellen Treuebonus besonders günstig in das Mobilfunknetz der Telekom starten. Je nach Vertragsdauer gibt es zwischen 100 bis 500 Euro. Sie können auf einen neuen MagentaMobil Vertrag mit 24-monatiger Laufzeit angerechnet werden. Damit wird der Start ins beste 5G-Mobilfunknetz (CHIP 1/2023) insbesondere für langjährige Festnetz- und Internetkund*innen so günstig wie noch nie.

Mehr zu den Angeboten unter www.telekom.de .

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