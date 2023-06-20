Bestes Entertainment auf Knopfdruck: Telekom integriert Pluto TV kostenlos für alle Kunden von MagentaTV

MagentaTV bekommt hochklassigen Zuwachs: Die Telekom und Paramount haben sich auf eine umfangreiche Kooperation geeinigt, in deren Zentrum die Einbindung des kostenlosen Streamingangebots Pluto TV steht. Ab dem 28. Juni können Abonnenten von MagentaTV mehr als 150 kuratierte lineare Channels mit Serien, Kinofilmen, Comedy, Sport und Dokumentationen nutzen. Diese sogenannten FAST-Channels bieten den Magenta-Kunden kostenfreies, werbeunterstütztes Entertainment. Das Angebot reicht von themenbasierten Kanälen wie „Pluto TV Star Trek“ oder „Pluto TV Anime“, über Crime & Mystery-Klassikern wie „X-Faktor: Das Unfassbare“, Serien-zentrierten Channels wie „SpongeBob Schwammkopf“, „South Park“ oder „Beverly Hills 90210“, zu Doku-Channels wie „Pluto TV History“ und vielen mehr. Außerdem verfügt Pluto TV über mehr als 1.000 Stunden On-Demand-Inhalte in der programmbegleitenden Mediathek, die ebenfalls über MagentaTV abrufbar sind.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, bewertet die Partnerschaft: „Die Kooperation mit Pluto TV ist ein weiterer Baustein unserer erfolgreichen Strategie. Unser Ziel ist es, unseren Kunden gemeinsam mit starken Partnern das beste TV-Erlebnis zu bieten. Mit der Pluto TV App erweitern wir jetzt unser lineares TV-Angebot um hochwertigen Content aus zahlreichen Genres – und das ohne Aufpreis. Darüber hinaus führen wir unsere Kunden erstmals an das Innovations-Thema FAST Channels heran, das für die Plattform MagentaTV perspektivisch immer stärker an Bedeutung hinzugewinnen wird.“

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom. Endlich können wir mit PlutoTV alle Kund*innen von MagentaTV mit auf unsere Reise zu den aufregendsten TV-Momenten unserer Zeit nehmen", so Sabine Anger, SVP Streaming bei Paramount in der Region. "Ob große Hollywood-Dramen, Standup-Comedy vom Feinsten, aktuelle Y2K-Trends oder gemeinsamer Familienspaß – unsere über 150 kuratierten Pluto TV Kanäle stehen für alle Kund*innen von MagentaTV bereit und das weiterhin kostenlos!"

Bei neuen MagentaTV-Kunden ist Pluto TV ab dem 28. Juni in der Hardware vorinstalliert, alle anderen können die Pluto TV-App einfach und kostenlos über den Google Play Store herunterladen. Die App ist auf MagentaTV leicht zu finden, unter anderem unter dem Menüpunkt „Apps“. Eine zusätzliche Registrierung ist für die Nutzung von Pluto TV nicht erforderlich.

Über MagentaTV:

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen, Media- und Videotheken sowie Streamingdienste und exklusiven Inhalte auf einer Plattform. Dabei stehen bis zu 300 TV-Sender und mehr als 100 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist deutschlandweit unabhängig vom Internetanschluss buchbar und kann über Empfangsgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .

Über Pluto TV

Pluto TV ist das führende kostenlose FAST-Streamingangebot, das über 150 Channel und Tausende Stunden programmbegleitende On-Demand Inhalte Iin Deutschland in Partnerschaft mit mehr als 400 Medienunternehmen weltweit anbietet. Pluto TV erreicht weltweit 80 Millionen aktive Nutzer*innen monatlich mit einem vielseitigen Angebot von kuratierten Channels aus den Bereichen Film, TV-Serien, Comedy, Sport, Dokumentationen, Lifestyle, Kinderserien und vielem mehr. Das mit dem Emmy ausgezeichnete Streamingangebot lässt sich einfach und unkompliziert zu Hause auf Connected TV, im Web oder unterwegs in der Pluto TV-App auf dem Smartphone oder Tablet nutzen. Mittlerweile hat Pluto TV seine internationale Präsenz auf über drei Kontinenten und in 35 Märkten ausgeweitet. Pluto TV ist ein Unternehmen von Paramount.

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