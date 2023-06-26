Equal eSports: Telekom baut Engagement aus und sucht neue Talente

Die Talentförderung der Equal eSports Initiative geht in die dritte Runde. Nach zwei erfolgreichen Durchgängen in den Jahren 2021 und 2022, suchen die Deutsche Telekom und die esports player foundation ab sofort wieder Frauen oder nicht-binäre Spieler*innen in „League of Legends” und „Brawl Stars”. Interessierte Profis und ambitionierte Nachwuchsspieler*innen können sich bis zum 31. Juli 2023 bewerben unter: www.equal-esports.com .

Aktuell befinden sich 18 Talente in dem Programm. 2023 ergänzt die Telekom weitere Plätze, so dass insgesamt 20 Spieler*innen gefördert werden. Bereits im zweiten Jahr nach Gründung der langfristig angelegten Förderung verzeichnete das Programm deutliche Erfolge: So wurden drei der besten Spieler*innen Europas im Rahmen der Equal eSports Initiative gefördert, Mareike “Sayna” Burg debütierte als erste Sportlerin in der 1. Division der Strauss Prime League, vergleichbar mit der 1. Bundesliga, und Maya “Caltys” Henkel sowie Olivia "Lizia" Calistus treten in der 3. Division der NLC an. Neun Talente stehen inzwischen bei professionellen Teams unter Vertrag. Die Anzahl der Bewerbungen für die Teilnahme an Aktivitäten der Initiative hat sich seit der Gründung bereits verdreifacht.

“Wir freuen uns, dass mehr und mehr Frauen und nicht-binäre Spieler*innen ihren Traum zum Beruf machen können und im eSports Erfolge feiern. Wir haben mit unserem Engagement für Gleichberechtigung und Diversität im eSports einen wichtigen Nerv getroffen. Mit dem Förderprogramm und dem in diesem Jahr gestarteten Equal eSports Cup wollen wir perspektivisch noch mehr begabte junge Menschen bei der Verwirklichung ihres Traums begleiten – vielleicht sogar bis an die Weltspitze”, sagt Antje Hundhausen, Vice President Brand Experience der Telekom und Initiatorin der Equal eSports Initiative.

Jörg Adami, Geschäftsführer der ersten globalen Not-for-Profit-Förderinstitution esports player foundation (epf), unterstreicht die Relevanz der Initiative: „Wir legen großen Wert darauf, allen eSportler*innen zentrale Themen wie Diversität, Fairness, Gesundheit und digitale Bildung zugänglich zu machen. Mit der spezifischen Förderung von Frauen und nicht-binären Spieler*innen im Rahmen von #equalesports sind wir zusammen mit der Telekom und SK-Gaming wichtige Gamechanger in der Branche und auch darüber hinaus.”

Nachwuchs- und Profi-Förderung in League of Legends und Brawl Stars

Die Talentförderung richtet sich gezielt an Spieler*innen, die noch am Anfang ihrer eSports-Karriere stehen. Junge Talente können sich für League of Legends oder Brawl Stars bewerben. Wer es in das Förderprogramm schafft, erhält unter anderem professionelles Ingame Coaching, regelmäßige Fitness-Sessions, sportpsychologische Betreuung sowie individuelle Berufs- und Ernährungsberatung. Auch Medien- und Interviewtrainings, Support durch Mentor*innen, Hardware und finanzielle Unterstützung gehören dazu. Die finale Auswahl der Talente erfolgt vom 18. bis 20. August 2023 während des Auswahl-Camps im Headquarter der Deutschen Telekom.

Equal eSports Cup und Equal eSports Festival schaffen Sichtbarkeit

Die Equal eSports Initiative wurde 2021 von der Deutschen Telekom, SK Gaming und der epf gegründet. Sie eröffnet Spieler*innen, unabhängig von Herkunft, Kultur oder sozialem Status die Möglichkeit, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Auch außerhalb des Förderprogramms ist die Initiative aktiv: Mit dem Equal eSports Cup wurde in diesem Jahr das erste und größte League of Legends Turnier für Frauen & nicht-binäre Spieler*innen im DACH-Raum ins Leben gerufen.

Equal eSports Festival in Köln

Im September findet darüber hinaus das dritte Equal eSports Festival im Rahmen der Digital X 2023 in Köln statt. Alle Interessierten sind eingeladen, vom 20. bis 21. September an den Rheinterrassen dabei zu sein. Auf dem Programm stehen das Finale des Equal eSports Cup 2023, spannende Keynotes, Panel Talks, kreative Workshops, erstklassige Showmatches sowie Gaming- und Mindfulness-Sessions mit Top-Coaches. Ob eSports Fans, Diversity Enthusiast*innen, Eltern, Schüler*innen oder Lehrer*innen – es ist für alle etwas dabei. Weitere Informationen zum Festival folgen in Kürze via www.equal-esports.com oder über die Social-Media-Kanäle.

Weitere Informationen zur Initiative: www.equal-esports.com

Informationen zu den Equal eSports Partnern: www.esportsplayerfoundation.org ; www.sk-gaming.com

Bildmaterial: https://bit.ly/equalesports-foerderprogramm

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil



