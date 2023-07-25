MagentaTV: Ewald Lienens Griechenland-Abenteuer und mehr

Im September gibt es in der MagentaTV Megathek wieder hochattraktive Inhalte. So macht die Sport-Dokumentation „Ewald Lienen – Eine griechische Tragödie“ deutlich, wie und warum der deutsche Kulttrainer Ewald Lienen vor rund zehn Jahren in Athen wahrhaft Tragisches erleben musste. Absolut dramatisch ist auch das, was 2010 ganz England in Atem hielt. Die britische True-Crime-Serie „The Hunt for Raoul Moat” führt die Ereignisse in einer packenden Krimi-Handlung vor Augen. Als Spin-off der Thriller-Reihe „Stockholm Requiem“ kommt schließlich aus Schweden „Hostage“ daher: Bei der Entführung eines Personenflugzeugs per Fernsteuerung zählt plötzlich jede Minute.

„Ewald Lienen – Eine griechische Tragödie“

Die Geschichte des Fußballs ist eine Geschichte voller packender Dramen. In einem davon spielte Ewald Lienen die Hauptrolle. Das Bild des jungen Stürmers, der bei einem Bundesligaspiel im Sommer 1981 plötzlich mit aufgeschlitztem Oberschenkel auf dem Rasen lag, ging um die Welt. Weniger bekannt ist allerdings das Fußballdrama, das Lienen Jahrzehnte nach dem „Jahrhundertfoul“ als Trainer des Traditionsvereins AEK Athen erlebte. Der Film „Ewald Lienen – Eine griechische Tragödie“ von Jesper Petzke erzählt die ganze Geschichte.

Auf dem Höhepunkt von Griechenlands Schuldenkrise wird Ewald Lienen Trainer und sportlicher Leiter beim angeschlagenen AEK Athen. Seine Aufgabe ist klar: Klassenerhalt des Traditionsclubs! Doch der Coach aus Deutschland muss schnell feststellen, dass er unter falschen Voraussetzungen in die griechische Hauptstadt gelockt wurde. Sein Verein hat zum Zeitpunkt der Verpflichtung unglaubliche 150 Millionen Euro Schulden und für die Spieler gab es schon lange kein Gehalt mehr. Einige von ihnen leiden sogar unter Mangelerscheinungen. Bald wird das Vereinshaus besetzt, Fans verprügeln Spieler. Aber es kommt noch schlimmer.

Das MagentaTV Original „Ewald Lienen – Eine griechische Tragödie“ ist ein investigativer, aufklärender und nicht zuletzt sehr unterhaltsamer Sportdokumentarfilm. Sein roter Faden ist Ewald Lienens Kampf um den Klassenerhalt des AEK Athen in der Saison 2012/13 – in einer Saison, die zum Bizarrsten gehört, was der internationale Profifußball in den letzten Jahrzehnten gesehen hat. In Deutschland ist die Geschichte bislang nahezu unbekannt. Regisseur Jesper Petzke erzählt nun, was damals passierte, und zeichnet gleichzeitig das Porträt einer außergewöhnlichen Sportlerpersönlichkeit und eines einzigartigen Menschen. Es geht um Lienens Kampf für die innersten Werte seines Sports: Kameradschaft, Gerechtigkeit, Fairness, Respekt, nicht zuletzt Menschlichkeit. Petzke lässt die wichtigsten Stationen von Lienens Karriere Revue passieren und es entsteht das faszinierende, vielschichte Bild einer außergewöhnlichen Persönlichkeit: charismatisch, meinungsstark und nahbar. Eine Ausnahme im deutschen Fußball Business.

Der Film wurde Tellux Film produziert und ist eine Ko-Produktion vom WDR und von MagentaTV. Die Dokumentation ist ab dem 7. September in der Megathek exklusiv und ohne Aufpreis abrufbar.

„The Hunt for Raoul Moat“: Ein Killer auf der Flucht

2010 wird England von einem blutigen Rachefeldzug erschüttert, der die größte Fahndung in der Geschichte der britischen Polizei auslöst.

Im Mittelpunkt der True-Crime-Serie „The Hunt for Raoul Moat“ steht der frisch aus dem Gefängnis entlassene Raoul Moat (Matt Stokoe). Er schießt auf seine Ex-Freundin Samantha Stobbart (Sally Messham), deren neuen Freund Chris Brown (Josef Davies) und den Polizisten David Rathband (Dan Renton Skinner). Chris stirbt, Samantha und David sind schwer verletzt. Dann flieht Moat und droht, jeden zu töten, der ihm in die Quere kommt. Er taucht mehrfach unter und überlebt dabei einige Tage allein im Wald. Hier formuliert er mithilfe von Diktiergeräten und Briefen neue Drohungen an die Öffentlichkeit und die Polizei. Dann zieht er weiter Richtung Northumbria, wo seine Verfolger ihn nach sechs Tagen Flucht auf offener Straße stellen. Doch bevor er verhaftet werden kann, tötet sich Raoul Moat selbst.

„The Hunt for Raoul Moat“ basiert auf wahren Begebenheiten. Dabei geht es keineswegs um eine Glorifizierung des Täters. Stattdessen liegt der Fokus dieses packenden Krimi-Dramas auf den Opfern und Hinterbliebenen. Sensibel und realitätsnah werden hier die Vorfälle von 2010 aufgearbeitet.

„The Hunt for Roal Moat“ ist ab dem 5. September 2023 für MagentaTV-Kund*innen exklusiv und ohne Aufpreis in der MagentaTV Megathek zu sehen.

„Hostage“: Packender Luftpiraten-Thriller aus Schweden

In der neuen Serie „Hostage“, einem Spin-off des Schweden-Krimis „Stockholm Requiem“, wird ein Passagierflugzeug auf dem Weg in die USA per Fernsteuerung entführt. Es kommt zu einem nervenaufreibenden Wettlauf gegen die Zeit.

Die Kriminologin Fredrika Bergman (Liv Mjönes) trifft im Team der SÄPO-Beamtin Eden Lundell (Ana Gil de Melo Nascimento) auf ihren ehemaligen Chef Alex Recht (Jonas Karlsson). Gemeinsam versuchen sie nun, die Flugzeugentführung möglichst rasch aufzuklären und zu beenden. Alex‘ Sohn Erik (Adam Lundgren) befindet sich als Co-Pilot an Bord der Maschine und versucht, dem Ermittlerteam zu helfen, das Flugzeug wieder in den schwedischen Luftraum zu bringen. Doch plötzlich stellt sich Kapitän Karim Sassi (Zardasht Rad) quer und verschanzt sich im Cockpit. Hat er etwas zu verbergen?

Am Boden scheint der inhaftierte syrische Akademiker Said Kehlifi (Tsahi Halevi) in die Vorgänge verwickelt zu sein. Seine Freilassung gehört zu den Forderungen der Entführer*innen. Auch wächst Fredrikas Misstrauen gegenüber Eden, als sie feststellt, dass auch sie Tatsachen verschleiert. Fredrika muss sich beeilen, denn an Bord könnte jederzeit eine Bombe explodieren. Bevor das Flugzeug zum Absturz gebracht wird, droht allerdings das US-Militär mit einem kontrollierten Abschuss der voll besetzten Maschine.

Die Thriller-Serie „Hostage“ besteht aus sechs spannenden Episoden und gibt‘s ab dem 10. September 2023 exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV.

„Meinen Hass bekommt ihr nicht“: Drama über das „Bataclan“-Attentat

Der Spielfilm „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ nimmt die wahren Vorkommnisse beim verheerenden Attentat auf den Pariser Club „Bataclan“ in den Blick.

Für Antoine Leiris (Pierre Deladonchamps) ändert sich in der Nacht des 13. November 2015 alles. Beim Anschlag auf das „Bataclan“ am Boulevard Voltaire verliert er Hélène (Camélia Jordana), die Liebe seines Lebens und Mutter seines erst 17 Monate alten Kindes. Noch völlig unter Schock trotzt er dem Terror und der Gewalt in einem bewegenden Social-Media-Post mit dem hoffnungsvollen Appell: „Meinen Hass bekommt ihr nicht!“ Im Ausnahmezustand zwischen medialer Aufmerksamkeit und unendlicher Trauer müssen Antoine und sein kleiner Sohn Melvil (Zoé Iorio) sich in der neuen Realität zurechtfinden.

Sein sensibles Gespür für Menschen in Ausnahmesituationen hat Regisseur Kilian Riedhof bereits bei der Inszenierung der Filme „Gladbeck“ und „Der Fall Barschel“ bewiesen. Nun widmet er sich einem erschütternden Vorfall der jüngeren europäischen Geschichte und zeigt das persönliche Schicksal eines Mannes, der auf den Schrecken des Terrors eine sehr beachtliche Antwort gibt.

„Meinen Hass bekommt ihr nicht!“ können MagentaTV-Kund*innen ab dem 1. September 2023 exklusiv und ohne weitere Kosten in der MagentaTV Megathek streamen.

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