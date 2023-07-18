MagentaTV: Lokal-TV Sender ab sofort auch auf MagentaTV Stick und MagentaTV One verfügbar

Mehr als 50 Regional- und Lokalsender sind ab sofort auch auf den aktuellen Android TV basierten Endgeräten MagentaTV Stick und MagentaTV One von MagentaTV verfügbar. Die bmt (Bayerische Medien Technik) betreibt die App „Lokal-TV-Portal“, die es den Zuschauerinnen und Zuschauern ermöglicht, auf das Angebot zuzugreifen. Die App steht über den Google Play Store auf AndroidTV fähigen Endgeräten zum Download bereit. Die Telekom hat hierfür eine spezielle Lokal TV Lane in die Benutzeroberfläche von MagentaTV integriert, die direkt auf die gewünschten Programme verlinkt. Zu den verfügbaren Sendern zählen u.a. Regio TV Bodensee, Regio TV Schwaben, Rhein-Neckar Fernsehen, a.TV, allgäu.TV, Franken Fernsehen, ALEX, naheTV, OK-Kaiserslautern, Chemnitz Fernsehen, Dresden Fernsehen, BLK Regional TV, kulturmd, altenburg.tv und Oskar am Freitag. Beide Partner arbeiten zudem daran, das Angebot konstant weiter auszubauen, um die Auffindbarkeit von lokalen und regionalen Inhalten zu verbessern.

Über MagentaTV:

MagentaTV erreicht aktuell über 4 Mio. Kundinnen und Kunden und bündelt klassisches Fernsehen, Media- und Videotheken sowie Streamingdienste und exklusiven Inhalte auf einer Plattform. Dabei stehen bis zu 300 TV-Sender und mehr als 100 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist deutschlandweit unabhängig vom Internetanschluss buchbar und kann über Empfangsgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .“

Über Lokal TV Portal:

Das Lokal-TV-Portal ist eine mehrstufige interaktive Anwendung, die als zentrale Marke über 50 Lokal-TV-Sender in einer Applikation bündelt. Das Lokal-TV-Portal wurde unterstützt durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und von der Bayerischen Medien Technik GmbH (bmt) mit dem Ziel entwickelt, die Auffindbarkeit und dauerhafte Verfügbarkeit von lokalen Fernsehprogrammen zu verbessern. Neben einer Variante für HbbTV gibt es das Lokal-TV-Portal auch als App für Amazon Fire TV, Android TV, LG und Samsung. https://www.lokal-tv-portal.de/

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