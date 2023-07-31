Rund 1.000 Live-Spiele zusätzlich! MagentaSport integriert Sportdigital FUSSBALL komplett

Fast das ganze Jahr Tore und Stars mit rund 3.000 Stunden Live-Fußball: MagentaSport erweitert mit dem Sender „Sportdigital FUSSBALL“ sein Live-Angebot durch über 20 internationale Fußball Wettbewerbe erheblich. Künftig haben MagentaSport-Kunden im Rahmen ihres Abos ab 17.

August direkten Zugang zu rund 1.000 Livespielen, Zusatzformaten und Highlight-Sendungen aus aller Welt. Im Programm sind die attraktiven Ligen Portugals, Brasiliens oder Argentiniens, zahlreiche Länderspiele sowie der spanische Pokalwettbewerb Copa del Rey. Zu sehen sind Stars wie die Weltmeister Messi und Di Maria, dazu Weltstars wie Kroos, Haaland, Salah, Lewandowski oder Podolski. Das vielfältige Angebot wird auf allen MagentaSport-Plattformen integriert und gilt ohne Zusatzkosten für alle Bestands- und Neukunden.

Dazu die nationalen Wettbewerbe mit der kompletten 3. Liga und der Frauen-Bundesliga, in der ab sofort Tabea Kemme als Expertin und Botschafter des Frauen-Fußballs zum Einsatz kommt. Dazu wöchentliche Top-Spiele der Regionalliga West und attraktive Testspiele.

„Mit der Integration von Sportdigital FUSSBALL holen wir internationalen Spitzenfußball direkt in die MagentaSport-Welt. Unser Fußball-Angebot wird von einer ganzen Reihe Top-Events, namhafter Klubs und internationaler Stars aufgewertet und verbreitert. In diesem Portfolio liegen viele Schätze, die es zu entdecken gilt“, betont Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

„Mit dem Ausbau unserer Kooperation durch die Integration in die MagentaSport-Welt erweitern wir die Reichweite von Sportdigital FUSSBALL signifikant. Wir freuen uns riesig über das Vertrauen durch den Ausbau unserer Kooperation, über die wir neue Zielgruppen und Kunden mit unserem internationalen Fußballangebot jetzt direkt bei MagentaSport begeistern können“¸ sagt Gisbert Wundram, Geschäftsführer Sportdigital FUSSBALL.

TOP-Fußball Wettbewerbe aus der ganzen Welt – Tore und Stars fast das gesamte Jahr

Der Sender Sportdigital FUSSBALL beinhaltet unter anderem Top-Wettbewerbe wie den spanischen Pokal, den englischen Ligapokal, die Liga und den Pokalwettbewerb in den Niederlanden sowie die portugiesische Liga mit vielen internationalen und deutschen Größen. Mit den spanischen Pokal-Wettbewerben, der Copa Del Rey und der Supercopa, sind Spitzenclubs wie Real Madrid oder der FC Barcelona bei Sportdigital FUSSBALL vertreten. Darüber hinaus im Programmangebot sind unter anderem weitere Kontinentalwettbewerbe in Asien, Afrika und Südamerika. In Summe über 20 internationale Fußball-Wettbewerbe aus 6 Kontinenten. Das lineare Programmschema sieht morgens LIVE-Partien aus Asien und Ozeanien, mittags und nachmittags aus Europa, abends und nachts aus Mittel- und Südamerika vor.

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