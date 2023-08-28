Mit "Floating Forrest" erweitert Telekom Electronic Beats seine virtuelle Welt auf Roblox

Mit ‚Floating Forests‘ öffnet „Beatland“, das virtuelle Club-Erlebnis auf Roblox, am 28. August eine neue Experience. Sie bietet Userinnen und Usern neue Gaming-Elemente und einen DJ-Gig.

Herzstück des Updates ist eine virtuelle Tanzfläche, die speziell für die DJ-Performance von Jayda G entwickelt wurde. Aber auch die Spielerinnen und Spieler können selbst kreativ werden und für die anderen Besuchenden im Beatland eigene Tracks mixen.

In der Gaming-Experience werden in einem Jetpack-Trail virtuelle Inseln in blühende Landschaften verwandelt. Einen Monat lang gibt es wöchentlich neue Aufgaben wie z.B. Wald aufforsten, Samen oder Müll sammeln. Spielerisch wird so auch das Thema nachhaltiges Handeln umgesetzt.

Als Belohnung erhalten sie Verch-Items (Merchandising-Produkte). Mit diesen können sie sich für die Teilnahme an den Events von Jayda G freischalten. Die 20-minütigen DJ-Gigs werden vom 29. September bis 1. Oktober mehrfach ausgespielt.

Erfolgsgeschichte Beatland

Seit dem Start im April letzten Jahres hat Beatland über 17 Millionen Visits. Täglich schauen rund 10.000 Userinnen und User im Club vorbei. Ihre durchschnittliche Verweildauer betrug rund elf Minuten.

Jayda G

Jayda G ist eine kanadische House-Musikproduzentin, DJ, Umwelttoxikologin und ist das Gesicht der aktuellen Kampagne „Summer of Joy“ der Deutschen Telekom. Jayda G wurde für ihren Song „Both Of Us“ bei den 63. jährlichen Grammy Awards nominiert, hat kürzlich ihr zweites Album „Guy“ über Ninja Tune veröffentlicht und eine Fülle hochkarätiger Remixe für Größen wie Taylor Swift und Dua Lipa produziert.

Teil von „Summer of Joy Youth and Freedom“

Das Konzert ist der Teil der internationalen Kampagne „Summer of Joy Youth and Freedom“, mit der sich die Telekom gezielt an die Generation Z wendet. Insbesondere junge Menschen stehen gegenwärtig durch wirtschaftliche, ökologische, bildungspolitische und gesellschaftliche Umstände vor großen Herausforderungen. Die Telekom möchte sie bei allem, was sie tun und wie sie leben möchten unterstützen. Der Konzern möchte der Generation Z nach den Versäumnissen der letzten Jahre die Möglichkeit geben, sich durch einzigartige Musikerlebnisse jung und unbeschwert zu fühlen.

Die Kampagne ermöglicht den Zugang zu einigen der bekanntesten Festivals in Europa. Darunter befinden sich Colours of Ostrava (Tschechische Republik), Ohrid Calling (Nordmazedonien), INOTA Festival (Ungarn) und viele mehr. Zusätzlich gibt es eine Reihe exklusiver Open Air Events und Clubnights. Sie werden vom internationalen Musikprogramm Electronic Beats kuratiert und ausgerichtet.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

Über Telekom Electronic Beats

Telekom Electronic Beats geht seit dem Jahr 2000 als europaweites Musikprogramm eine tiefgreifende Symbiose mit Musik, Design, Kunst, Fashion und neuen Technologien ein. Kaum eine andere Markeninitiative hat die Musikkultur so nachhaltig begleitet und geprägt.

Im Fokus stehen Web3-Experiences, Streamings, audio-visuelle Inhalte sowie Live-Veranstaltungen



Über Summer of Joy, Youth & Freedom:

Mit dem „Summer of Joy, Youth & Freedom“ führt die Deutsche Telekom das mehrjährige Engagement für die Generation Z ifort. Insbesondere junge Menschen stehen gegenwärtig durch wirtschaftliche, ökologische, bildungspolitische und gesellschaftliche Umstände vor großen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund wendet sich die Telekom mit einer Young-Kampagne in ihren europäischen Märkten an diese Generation. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, sie bei allem was sie tun und wie sie leben möchten zu unterstützen.