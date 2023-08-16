Führendes Analystenhaus zeichnet T-Systems für Leistungen rund um Google Cloud aus

ISG hat die Google Cloud-Leistungen von T-Systems in seinem Provider Lens Benchmark Report ausgezeichnet. T-Systems erhielt den "Leader"-Status für Managed Services und den "Rising Star"-Status für Implementierungs- und Integrationsdienste. Das führende Marktforschung- und Beratungshaus ISG analysierte die Anbieter innerhalb des Google-Cloud-Partner-Ökosystems.

In der Kategorie Managed Services wurden die Angebote danach bewertet, inwieweit sie die Cloud-Arbeitslasten von Unternehmen optimieren, Kosten senken und die Einhaltung von Regelkonformität und Sicherheit gewährleisten. T-Systems erhielt den "Leader"-Status für sein ganzheitliches Google Cloud-Portfolio einschließlich Beratung. Neben der Google Cloud-Expertise erwähnten die Analysten die Sovereign Cloud powered by Google Cloud von T-Systems als herausragendes Angebot. Mit den Sovereign Controls können Kunden die Datenresidenz und Anforderungen an weitere digitale Souveränitäten erfüllen.

T-Systems erhielt einen "Rising Star" im Bereich Implementierungs- und Integrationsdienstleistungen. Damit wurde die erfolgreiche Bilanz der Telekom-Tochter mit Großunternehmen in Europa gewürdigt. ISG versteht unter "Rising Star" Angebote mit vielversprechenden Portfolios oder Markterfahrung, um mit einem entsprechenden Geschäftsplan und Fokus auf wichtige Markttrends und Kundenanforderungen Marktführer zu werden.



"Wir freuen uns über die Anerkennung als Leader und Rising Star im Google-Partner-Ökosystem", erklärt Andreas Greis, Leiter Google Powerhouse bei T-Systems. "Die Ergebnisse der ISG Provider Lens unterstreichen die Qualität unserer Services und das einzigartige Angebot, das unsere Sovereign Cloud dem Markt bietet."

"Die Einführung von T-Systems Sovereign Cloud powered by Google Cloud zur Lösung von Problemen mit der Datenhoheit verbunden mit der langjährigen Erfolgsbilanz bei großen Unternehmen in Europa macht T-Systems zu einem Rising Star bei Implementierungs- und Integrationsdiensten für Google Cloud in Europa", sagte Mark Purdy von ISG.

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