Hervorragender Kundenservice: Telekom räumt gleich drei Testsiege ab

Die Telekom legt großen Wert auf herausragenden Kundenservice und strebt kontinuierliche Verbesserungen an. Die kürzlich veröffentlichen Testergebnisse der führenden Fachzeitschriften Connect und Chip zeigen, dass dies gelingt. „Wir sind gleich dreimal für den besten Kundenservice der gesamten Branche ausgezeichnet worden. Das ist ein großartiger Erfolg all unserer Mitarbeitenden, die Tag ein Tag aus für unsere Kunden da sind. Ich bin sehr stolz auf dieses Team! Mein Dank gilt allen Mitarbeitenden. Mit vereinten Kräften, großer Leidenschaft und viel Fachlichkeit haben sie diese Testsiege geholt“, betont Ferri Abolhassan, Sales- und Service-Chef der Telekom.

Dreimal „überragend“ für Erreichbarkeit, Wartezeit und Sprachdialogsystem im Connect-Test der Festnetz-Hotlines

Die Fachzeitschrift Connect hat die Festnetz-Hotlines von Telekommunikationsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Bestandskunden über mehrere Wochen getestet. Das hat der Connect-Redaktion besonders gut gefallen: „Kompetent und schnell. Auch beim Service begnügt sich der Marktführer nicht mit Mittelmaß. Die Magenta-Crew zeigt hohes Engagement, breites Fachwissen und antwortet verständlich. Dabei gibt sich das freundliche Team hellwach und ist mit im Schnitt 23 Sekunden am schnellsten erreichbar.“

Die Tester bewerteten die Kommunikationsanbieter in diversen Kategorien wie Erreichbarkeit, Freundlichkeit, Fachkompetenz und Lösungsorientierung. Mit 449 Punkten und der Note „sehr gut“ liegt die Telekom auf dem ersten Platz. Alle Anbieter wurden jeweils fünf Mal mit je zehn unterschiedlichen Fragestellungen zu wechselnden Zeiten kontaktiert – pro Anbieter gab es dementsprechend 50 Kontakte.

Neben den vier bundesweiten Providern hat Connect erstmals auch die fünf großen regionalen Anbieter unter die Lupe genommen. In den Kategorien Erreichbarkeit, Wartezeit und Sprachdialogsystem haben die Testenden der Telekom als einzigem Anbieter gleich dreimal ein „überragend“ verliehen. Die Freundlichkeit der Fachkräfte und die Qualität ihrer Aussagen wurde mit „sehr gut“ bewertet. Mit diesem Ergebnis konnte sich die Telekom im Vergleich zum Vorjahr nochmals steigern.

MeinMagenta App ist beste Service App im DACH-Raum

Auch die MeinMagenta App räumt ab und gewinnt im Connect-Test der Service-Apps den ersten Platz. Connect schreibt dazu: „Der Gesamtsieger verfügt über eine überragend leistungsfähige App und trumpft in diesem Jahr auch in puncto Sicherheit auf.“ Zum ersten Mal hat die Telekom den Test auch für die gesamte DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) gewonnen. Denn das Unternehmen nutzt die technische Plattform ihrer Service-App in den Tochtergesellschaften aller europäischer Märkte. Insgesamt wird sie in zehn Ländern eingesetzt. Deshalb hat auch die App der österreichischen Telekom-Tochter Magenta eine Top-Bewertung erhalten. Bei der Sicherheit ist Magenta sogar bester Anbieter im DACH-Raum.

CHIP-Test nimmt digitale Serviceangebote unter die Lupe

Auch beim CHIP-Test landet die Telekom in den Kategorien Mobilfunk-, DSL & Festnetz-, TV-Streaming- und Hosting-Anbieter jeweils auf dem ersten Platz und holt sich damit vier Siege. Dabei wurde von Juni bis August das digitale Serviceangebot von 286 Unternehmen in 20 verschiedenen Branchen überprüft. Im Fokus der Untersuchung standen die wesentlichen digitalen Kunden-Kontaktwege wie die Webseite inklusive Hotline und Chatangebot, die Social-Media-Kanäle und die Service-Apps der Anbieter. „Dieser Dreifacherfolg spornt uns an, auch weiterhin unsere Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Wir werden jeden Tag weiter daran arbeiten, ihnen ein begeisterndes Sales- und Serviceerlebnis zu bieten und sie zu Fans zu machen“, betont Abolhassan.

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