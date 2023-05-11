connect bestätigt: Telekom Kund*innen sind am zufriedensten

Beim Internet-Provider-Test hat die Telekom im Gesamtergebnis mit 115 Punkten die Note 1,8 erhalten und damit den Gesamtsieg erreicht. „Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Telekom einen rundherum guten Job macht“, so die Tester. Beim Mobilfunktest schnitt die Telekom sogar noch besser ab. Mit 136 Punkten erreichte sie die Gesamtnote 1,6 und konnte sich im Vergleich zu 2022 noch einmal verbessern. „Einen großen Zuwachs konnte die Telekom in der Kategorie Kundenservice verbuchen. Dies liegt vor allem daran, dass die Telekom in allen Unterkategorien wie Antwortgeschwindigkeit oder Freundlichkeit von den Kunden am besten bewertet wurde. Auch bei dem Aspekt "Sofortige Lösung im ersten Kontakt" liegt der Anbieter weit vor der Konkurrenz.“

MeinMagenta App der Telekom ist Spitzenreiter

Auch die Zufriedenheit der Kund*innen mit den Service-Apps der Anbieter hat connect verglichen. Bewertet wurden in der Online-Befragung der Funktionsumfang, die Bedienung oder auch das Sicherheitsempfinden. Die MeinMagenta App der Telekom ist mit 145 Punkten und der Note 1,5 der verdiente Spitzenreiter im Vergleich. Keine Service-App konnte die Nutzer*innen so klar überzeugen.

So hat connect getestet

Beim Breitband-Test wurden im Zeitraum März bis April mehr als 2.600 Kund*innen der Anbieter Telekom, 1&1, O2 und Vodafone mit Hilfe eines Onlinepanels befragt. Beim Mobilfunk-Test der vier Netzbetreiber wurden ebenfalls von März bis April 2.761 Kund*innen der vier Anbieter online befragt. Getestet wurde in vier Kategorien: