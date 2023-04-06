Connect-Test: Telekom holt fünften Sieg in Folge

Connect hat wieder getestet und setzt die Telekom auf Platz 1: Das Unternehmen gewinnt zum fünften Mal in Folge den Test der Mobilfunk-Hotlines – vor Telefónica O2 und Vodafone. Connect gibt der Telekom 447 Punkte und die Note „sehr gut“. Dabei konnten sie die Testerinnen und Tester in allen fünf Kategorien (Erreichbarkeit, Wartezeit, Sprachdialogsystem, Freundlichkeit und Qualität der Aussagen) überzeugen. Für die hohe Erreichbarkeit und die rekordverdächtige Wartezeit gab es jeweils ein „überragend“. In den übrigen Kategorien ist die Telekom „sehr gut“ unterwegs.

„Wir ruhen uns nicht aus auf unseren Erfolgen, sondern geben weiter Gas und gehen jeden Tag so an, als sei es der erste“, sagt Ferri Abolhassan, Sales - und Servicechef der Telekom und bedankt sich bei seiner Mannschaft. „Das habt Ihr großartig gemacht! Vielen, vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die zu diesem Testsieg beigetragen haben – ob intern oder extern bei unseren Partnern!“

Auch die connect ist voll des Lobes: „Der Branchenführer investiert nicht nur in Netztechnik, sondern punktet auch mit erstklassigem Service und geht erneut als Sieger aus dem Rennen. Der Großteil der Mannschaft behandelt die Kundschaft sehr fürsorglich, geht auf ihr Anliegen ein, zeigt sich motiviert und kundenorientiert bei der Problemlösung. Dabei bleiben die Mitarbeitenden überaus freundlich und verständlich im Ton und geraten auch bei Themen abseits der Tarife nicht so schnell unter die Räder.“

„Sensationell schnell“

Ein Extralob gibt es für die sehr kurze Wartezeit: „Schon beim letztjährigen Test war die Hotline mit im Schnitt 55 Sekunden Wartezeit sensationell schnell. Diesmal schaffte es das Bonner Unternehmen sogar, den Rekordwert mit 29 Sekunden im Durchschnitt zu unterbieten.“ Zum Vergleich: Bei Vodafone beträgt die Wartezeit im Schnitt 2:06 Minuten, bei Telefónica O2 sogar 3:15 Minuten.

Fachlichkeit weiter ausbauen

Bei der Erreichbarkeit hat sich die Telekom gegenüber dem Vorjahr gleich um 7 Punkte verbessert: von 88 auf 95 Punkte (max. 100). Bei der Wartezeit um einen Punkt von 33 auf 34 Punkte (max. 35). Bei der Qualität der Aussagen haben wir allerdings 6 Punkte weniger erreicht: 283 statt 289 in 2022 (max. 325). Ferri Abolhassan: „Das zeigt, wir dürfen nicht nachlassen und müssen weiterhin an unserer Fachlichkeit arbeiten und unsere Qualifizierungen noch weiter ausbauen.“

Übrigens: Auch im aktuellen connect-Kundenbarometer „B2B Mobilfunk“ konnte die Telekom mit ihrem Kundenservice überzeugen. Kein anderer Anbieter bietet demnach Mobilfunk-Geschäftskunden eine so hohe Antwortqualität, Erstlösungsquote und Zuverlässigkeit. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Telekom in Summe von 87 Punkten auf 118 Punkte (+31) gesteigert und erreicht die Service-Note 1,8.