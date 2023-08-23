MagentaTV: Zombies, True Crime und Liebe in der Zukunft

Starke Stoffe bestimmen im Herbst die exklusiven, fiktionalen Angebote in der MagentaTV Megathek. Nach „Tales of The Walking Dead“ ist nun auch das nächste Spin-off der internationalen Erfolgsserie „The Walking Dead“ exklusiv bei MagentaTV zu sehen: „The Walking Dead: Dead City“. Übrigens, auch die beiden weiteren neuen Spin-offs, „Daryl Dixon“ und „The Ones Who Live“, wird es in Deutschland zunächst nur bei MagentaTV geben. Brandneu im Oktober ist ebenfalls „The Long Shadow“. Die britische True Crime-Serie beleuchtet die Jagd auf den sogenannten „Yorkshire Ripper“ Ende der 70er-Jahre. Hinzu kommt die schwedische Thriller-Serie „End of Summer“ nach dem Bestsellerroman „Sommernachtstod“ von Anders de la Motte. Außerdem ist der Gewinnerfilm der 16. Queer Lion Awards in Venedig verfügbar: „Aus meiner Haut“ von Oscar-Gewinner Alex Schaad, u.a. mit Mala Emde und Edgar Selge.

„The Walking Dead: Dead City”: Die Zombie-Apokalypse in New York

In der brandneuen Serie aus dem „The Walking Dead“-Universum, müssen die ehemaligen Todfeinde Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) eine Allianz bilden, um eine gefährliche Mission zu meistern. Sie reisen in ein postapokalyptisches Manhattan, das schon lange vom Festland abgeschnitten ist.

Die Insel war seit der Bedrohung durch die Walker isoliert und birgt deswegen eine ganz eigene Art von Gefahren. Die zerfallende Stadt ist voll von Toten. Hinzu kommen Bewohner, die New York City zu ihrer eigenen Welt voller Anarchie, Gefahr und Terror gemacht haben. Doch mitten in diesem unfassbaren Chaos gibt es auch Schönheit.

Auf ihrem Weg durch die Stadt begegnen Maggie und Negan überlebenden New Yorkern. Sie versuchen einem Marshal mit höchst schwieriger Vergangenheit aus dem Weg zu gehen und müssen zudem einen gefährlichen Killer stellen. Als das Duo sich allerdings tiefer in die von Zombies verseuchte Stadt vorkämpft, wird deutlich, dass die Traumata ihrer bewegten Vergangenheit eine genauso große Gefahr darstellen, wie die Gegenwart.

Das neue „The Walking Dead“-Spin-off ist ab dem 13. Oktober 2023 exklusiv und ohne Zusatzkosten für MagentaTV Kund*innen in der MagentaTV Megathek abrufbar.

„The Long Shadow“: Zermürbende Jagd nach einem Serienkiller

Die sechsteilige True Crime-Serie „The Long Shadow“ zeigt die fünf Jahre andauernde Jagd nach einem der brutalsten Serienmörder Englands aus Sicht der Opfer und ermittelnden Polizisten. Zwischen 1975 und 1980 ermordete der sogenannte „Yorkshire Ripper“ 13 Frauen. Im Zentrum von „The Long Shadow“ stehen die Geschichten der Opfer und die emotionale Belastung der Polizisten, die wussten, dass mit jedem Tag, den der Täter ungefasst blieb, weitere Frauenleben in Gefahr gerieten.

Die Jagd nach dem Serienkiller erwies sich als eine der größten und teuersten Polizeioperationen in der Geschichte Großbritanniens. Dabei war die Kritik an der Polizei immens und setzte die Beamten unter extremen Druck. Auch die Angehörigen der Opfer litten in den fünf Jahren unglaubliche Qualen des Nichtwissens.

„The Long Shadow“ wirft einen völlig neuen Blick auf diese gut dokumentierte Geschichte. Deutlich wird vor allem der ungeheuer lange Schatten, den ein Verbrechen werfen kann. Geschrieben wurde die Serie von dem preisgekrönten Drehbuchautor George Kay („Hijack“), Regie führte der BAFTA-Gewinner Lewis Arnold („Sherwood“, „Time“). In den Hauptrollen sind u.a. David Morrissey („The Walking Dead“) und Katherine Kelly („Coronation Street“) zu sehen.

The Long Shadow“ ist ab dem 6. Oktober 2023 für MagentaTV-Kund*innen exklusiv und ohne Aufpreis in der MagentaTV Megathek verfügbar.

„End of Summer”: Ein Sommer mit Schrecken ohne Ende

An einem Sommerabend des Jahres 1984 verschwindet im ländlichen Südschweden ein fünfjähriger Junge. Sofort macht sich die gesamte Dorfgemeinschaft auf die Suche, doch das Kind bleibt spurlos verschwunden. Der Fall hinterlässt vor allem Gerüchte, Verdächtigungen und eine trauernde Familie.

20 Jahre später leitet Vera (Julia Ragnarsson), die ältere Schwester des Vermissten, eine Gruppentherapiesitzung in Stockholm. Dabei beschreibt ein junger Mann die seltsam vertraute Kindheitserinnerung an ein Verschwinden. Die erschütterte Vera reist nach Hause zu ihrer zerrissenen Familie, um ein für alle Mal herauszufinden, was in dem Sommer, der nie endete, wirklich geschah.

Die aus sechs spannenden Episoden bestehende schwedische Thriller-Serie „End of Summer“ nach Anders de la Mottes Roman „Sommernachtstod“ gibt es ab dem 20. Oktober 2023 nur in der MagentaTV Megathek zu sehen– für Kund*innen wie immer kostenlos.

„Aus meiner Haut“: Leben in einem anderen Körper

Auf den ersten Blick wirken Leyla (Mala Emde) und Tristan (Jonas Dassler) wie ein glückliches Paar. Gemeinsam reisen sie auf eine abgelegene Insel. Leylas Jugendfreundin Stella hat sie eingeladen. Schon bei der Ankunft zeigt sich: Hier finden rätselhafte Dinge statt: So hat Stella (Edgar Selge) das Aussehen eines Mannes im fortgeschrittenen Alter. Überdies kommen hier zahlreiche Paare in den letzten Sommertagen zusammen. Ihr Ziel ist es, die Welt aus den Augen eines anderen Menschen zu sehen.

Bei einem festlichen Abendessen treffen Leyla und Tristan auf Fabienne (Maryam Zaree) und Mo (Dimitrij Schaad). Gemeinsam begehen sie ein mysteriöses „Tauschritual“. Es geht darum, zu erfahren, wie es sich anfühlt, in einem anderen Körper zu leben. Besonders Leyla ist anschließend glücklich und erfüllt von einem völlig neuen Lebensgefühl. Als sie sich jedoch weigert, zu ihrem alten „Ich“ zurückzukehren, gerät die Situation außer Kontrolle.

Inszeniert wurde die dramatische Science-Fiction-Liebesgeschichte von Alex Schaad, der 2016 den Studenten-Oscar in Gold erhielt. Sein Film „Aus meiner Haut“ feierte seine Weltpremiere 2022 bei der Venice International Film Critics’ Week im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig und wurde mit dem 16. Queer Lion Award ausgezeichnet.

MagentaTV-Kund*innen können „Aus meiner Haut“ ab dem 27. Oktober 2023 exklusiv und ohne weitere Kosten in der MagentaTV Megathek streamen.

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