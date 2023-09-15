MagentaTV: „Herr Raue reist!“ geht in die dritte Staffel

Die erfolgreiche Doku-Serie „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ mit Zwei-Sterne-Koch Tim Raue wurde 2022 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Nun startet am Freitag, 15. September 2023 die dritte Staffel des MagentaTV Originals. Die Zuschauer*innen dürfen sich erneut auf außergewöhnliche kulinarische Reisen rund um den Globus freuen.

Die erste neue Folge führt in die kubanische Hauptstadt Havanna. Von kleinen Märkten über legendäre Bars bis hin zu gemütlichen Strandbistros taucht Tim Raue tief in die kulinarische Kultur der Karibikinsel ein und lernt deren authentische Aromen, Texturen und Traditionen kennen. Am Ende verarbeitet er seine Erfahrungen in einem ganz eigenen Vier-Gang-Menü.

Die Reise beginnt in einem der für Havanna so typischen Oldtimer. Erstes Ziel ist das „Paladar Grados“, das als eines der besten Paladares („Wohnzimmer-Restaurants“) Kubas gilt. Küchenchef von Raúl „Raulito“ Bezuk beherrscht wie kaum ein anderer die Kunst, aus Wenigem ganz viel zu zaubern. Dazu gehört u.a. eine traditionell geschmorte Lammkeule.

Gemeinsam mit dem Tabak- und Zigarren-Sommelier Machine erkundet der Gast aus Berlin außerdem die Welt der Cohiba-Zigarren. Danach geht es in das familiengeführte „Paladar Julio“. Hier kommen beispielsweise „Garbanzos Marineros“, ein Keramiktopf mit frischen Meeresfrüchten, auf den Tisch.

Dann folgt ein Besuch der legendären Bar „El Floridita“. Auf den Spuren von Schriftstellern wie Ernest Hemingway und Graham Greene testet Tim Raue, ob die hiesigen Daiquiri-Cocktails, wirklich so gut sind wie ihr Ruf. Außerdem geht es um ein echtes Herzensprojekt: In einem der ärmsten Bezirke der Stadt besucht der Zwei-Sterne-Koch eine Kita, die von der deutschen Bernhard-Adolph-Stiftung unterstützt wird. Er setzt sich persönlich für deren soziale Projekte ein und verbringt Zeit mit Kindern aus materiell extrem benachteiligten Familien.

Zurück in Deutschland kreiert Tim Raue ein Vier-Gang-Menü, das die Sonne, das Meer und das Lebensgefühl Havannas auf den Teller zaubern soll. Probiert wird es von „Let’s Dance“-Juror Jorge González, der in Kuba aufgewachsen ist. Ob das Menü ihn überzeugen kann, zeigt die Auftakt-Doppelfolge der neuen Staffel von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“.

Am 20. September erscheint im Callwey Verlag das Buch zur Serie. Tim Raue erzählt darin von seinen Reiseerlebnissen. Dazu gibt es 90 einmalige und unverwechselbare Tim-Raue-Rezepte aus 18 Ländern zum Nachkochen.

Um Staffelstart und Buchveröffentlichung gebührend zu feiern, fand im Berliner Restaurant TIM RAUE bereits am 14. September ein Dinner-Event statt. Tim Raue ließ die Gaumen seiner Gäste an seinen jüngsten gastronomischen Expeditionen teilhaben und berichtete persönlich von seinen Reiseerfahrungen und kulinarischen Erlebnissen.

Die erste Doppelfolge von Staffel 3 des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ ist für MagentaTV Kund*innen ab 15. September 2023 exklusiv und ohne Aufpreis in der MagentaTV Megathek verfügbar.

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