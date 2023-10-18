MagentaTV: Packende Zombie-Jagd und kulinarische Entdeckungstour durch Japan

Von Postapokalypse in Frankreich bis Gourmettrip nach Japan: MagentaTV wartet erneut mit zahlreichen exklusiven Highlights auf. Norman Reedus alias Daryl Dixon begibt sich in „The Walking Dead: Daryl Dixon“ auf eine riskante Mission, bei der er zahlreichen Widersachern die Stirn bieten muss. Gaumenfreunden made in Japan stehen in einer neuen Folge von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ auf dem Programm. Zum Staffelauftakt von „Bestbesetzung“ talkt Johannes B. Kerner derweil mit Gast Vitali Klitschko über den Krieg in der Ukraine, Hoffnung sowie Rückschläge in Sport und Politik. Zu den weiteren Highlights gehören das True-Crime-Drama „A Friend Of The Family“, das eine unglaubliche Geschichte über Verzweiflung, Manipulation und Machtmissbrauch erzählt, sowie der fiktionale und vor allem schelmische Dokumentarfilm „Olaf Jagger“ von und mit Comedian Olaf Schubert, der als detektivische Suche beginnt und später zu einer Reise voll absurder Situationen wird.

„The Walking Dead: Daryl Dixon“: Spin-off mit Fanliebling Norman Reedus

In der brandneuen Serie aus dem „The Walking Dead“-Universum verschlägt es den Überlebensexperten und Serienliebling Daryl Dixon, verkörpert von Norman Reedus, in das postapokalyptische Frankreich. Hier stößt der charismatische Titelheld bald nicht nur aufgrund mangelnder Fremdsprachenkenntnisse an seine Grenzen.

Nachdem der orientierungslose Daryl an der französischen Küste angeschwemmt wird, landet er in der Obhut eines Klosters. Zusammen mit der selbstbewussten Nonne Isabelle (Clémence Poésy) und dem allseits als gesegnet geltenden Teenager Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) wird er auf eine wichtige Mission geschickt. Sie sollen sich auf den Weg in den Norden begeben, um den Außenposten des Klosters zu verteidigen, der als „das Nest“ bezeichnet wird. Im Gegenzug will der Orden dem gestrandeten Fremden helfen, zurück in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Doch auf der Reise kommt es bald schon zu Komplikationen, denn an jeder Ecke lauern Gefahren: Zum einen sind da die Beißer, oder in diesem Fall „die Hungrigen“, die sich weiterentwickelt haben und der Gruppe das Leben schwer machen. Aber auch der vermeintliche Erlöser Laurent hat weitaus mehr Feinde als vermutet. Unter den Widersachern ist unter anderem ein kampfbereiter Soldat, der eine persönliche Rechnung mit Daryl begleichen möchte.

Das neue „The Walking Dead“-Spin-off ist ab dem 8. Dezember 2023 exklusiv und ohne Zusatzkosten für MagentaTV Kund*innen in der MagentaTV Megathek abrufbar.

„Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Kulinarische Reise nach Japan

Gaumenfreunden made in Japan stehen diesmal bei „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ auf dem Programm. Im Land der aufgehenden Sonne taucht der bekennende Asien-Fan Tim Raue zunächst ein in die Lebens- und Esskultur von Okinawa, der „Insel der Hundertjährigen“. Den mehrfach ausgezeichneten Zwei-Sterne-Koch aus Berlin interessiert, warum die Bewohner eine so hohe Lebenserwartung wie nirgendwo sonst haben. Im Restaurant von Emiko Kinjo kommt er des Rätsels Lösung ein Stück näher, als er gemeinsam mit „Emi“ eine Bentōbox mit vielen kleinen Speisen zubereitet, darunter Miso-Suppe, Papaya-Salat und Garnele in Tempura-Teig mit Fenchelgrün.

Anschließend steht ein Trip in die Metropole Tokio auf dem Plan, wo Tim Raue eine andere Welt erwartet: Im 52. Stock des Ritz Carlton Hotels wird er von seinem Kochkollegen Hisao Ishida im Sternerestaurant „Hinokizaka“ empfangen und mit hochwertigem Wagyū Beef in Tempura-Teig verwöhnt. Außerdem bekommt der Sternekoch eine Audienz bei Sushi-Meister Yoshikazu Ono, nimmt an einer traditionellen Teezeremonie teil und besucht das Luxus-Obstgeschäft „Nishimura Fruits Parlour“.

Mit zahllosen Food-Inspirationen aus Japan im Gepäck tritt Tim Raue schließlich die Rückreise nach Berlin an. Dort lässt er seine Eindrücke in ein ganz eigenes Vier-Gang-Menü einfließen, das von keinem Geringeren als Fußball-Star Pierre Littbarski verkostet wird. Der ehemalige Profi-Sportler hat selbst zehn Jahre als Spieler und Trainer in Nippon gearbeitet und ist auch familiär mit dem Land verbunden.

Die zweite Folge der dritten Staffel des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ ist seit dem 12. Oktober 2023 exklusiv und ohne Aufpreis in der MagentaTV Megathek verfügbar.

Johannes B. Kerner trifft bei „Bestbesetzung“ Vitali Klitschko zum Talk

JBK meets Vitali Klitschko, heißt es zum Start der vierten Staffel bei „Bestbesetzung“. In der neuesten Ausgabe des erfolgreichen MagentaTV-Talkformats schildert der ehemalige Boxweltmeister und heutige Bürgermeister Kiews emotional und persönlich wie nie, wie er die Zeit nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine erlebt.

Der Moderator trifft Vitali Klitschko aus Sicherheitsgründen an einem unbekannten Ort in Berlin, denn die ständige Bedrohung des eigenen Lebens ist für den ukrainischen Politiker mittlerweile zur alltäglichen Realität geworden. Als er 2014 das Amt des Bürgermeisters in Kiew antrat, ahnte er nicht, welche folgenschwere Zeit im Februar 2022 anbrechen würde. „Die letzten anderthalb Jahre fühlen sich an wie ein sehr, sehr langer und anstrengender Tag“, resümiert Klitschko. Niemals hätte der 52-Jährige damals geglaubt, dass sein Land sich einmal in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Russland befinden würde.

Bei „Bestbesetzung“ verrät der ehemalige Champion, weshalb er trotz der schwierigen Situation nach wie vor Hoffnung hat und was ihn Tag für Tag antreibt: „Wir verteidigen seit mehr als anderthalb Jahren erfolgreich unser Land gegen die stärkste Armee in der Welt. Das ist unser Land, das ist unsere Familie, das ist unsere Stadt – das ist unsere Heimat! Wir verteidigen die Zukunft unserer Kinder.“

Die neue Ausgabe der vierten Staffel von „Bestbesetzung“ mit Vitali Klitschko gibt‘s seit dem 10. Oktober 2023 für MagentaTV-Kund*innen exklusiv und kostenlos in der MagentaTV Megathek.

Fesselndes True-Crime-Drama „A Friend Of The Family”

Das ergreifende True-Crime-Drama „A Friend Of The Family” spielt in den 1970er Jahren und erzählt von der zweifachen Entführung der Sängerin und Schauspielerin Jan Broberg Felt.

Als Robert „B“ Berchtold (Jake Lacy) das Ehepaar Bob (Colin Hanks) und Mary Ann Broberg (Anna Paquin) kennenlernt, versteht er sich auf Anhieb gut mit ihnen und den drei Kindern. Er ist ein Freund der Familie, „praktisch sogar ein Familienmitglied“, wie Mary Ann später gegenüber der Polizei aussagt. Doch Robert Berchtold nutzt das Vertrauen der Familie schamlos aus, um die Tochter Jen (Hendrix Yancey, Mckenna Grace) als Zwölfjährige zu entführen und zu missbrauchen. Nach einem perfiden Ultimatum kehrt das junge Mädchen schließlich zu ihrer Familie zurück. Doch auch hier ist nichts wie es scheint. Dann passiert das vollkommen Unglaubliche: Robert Berchtold kommt in Freiheit und entführt die mittlerweile 14-jährige Jen erneut.

„A Friend Of The Family” steht ab dem 1. Dezember 2023 für MagentaTV-Kund*innen ohne Zusatzkosten bei MagentaTV zum Streaming bereit.

Charmante Mockumentary „Olaf Jagger“ mit Comedian Olaf Schubert

Kaum zu glauben: Der bekannte Comedian Olaf Schubert findet durch Zufall heraus, dass seine Mutter in den 60ern eine kurze Affäre mit Mick Jagger hatte. Und wenn man genau hinschaut, drängt sich sogar eine gewisse Ähnlichkeit auf, oder?! Schubert macht sich auf die Suche und beginnt, unangenehme Fragen zu stellen – an seine Verwandten, an Rolling-Stones-Fans, Historiker*innen und Expert*innen. Und so unfasslich es scheint: Immer mehr Indizien deuten darauf hin, dass Olaf Schubert seine Familiengeschichte tatsächlich noch einmal neu schreiben muss.

Während der Film gewordene Hobbydetektiv also seinen leibhaftigen Vater sucht und damit einem der vermeintlich bestgehüteten Geheimnisse der Geschichte nachgeht, erzählt „Olaf Jagger“ auch von den kuriosen Verwicklungen des Ost-West-Konflikts, von Eltern, die man sich aussuchen kann und vom Rock ’n’ Roll, dessen Herz im Westen wie im Osten gleich schlug.

Ab dem 17. Dezember 2023 ist die Mockumentary „Olaf Jagger“ in der MagentaTV Megathek zu sehen – für Kund*innen wie immer kostenlos.

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