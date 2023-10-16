Marktstart für Catena-X: Diese Leistungen bietet T-Systems

Die Testphase ist vorbei - jetzt startet Catena-X für alle. Nach einer Testphase mit rund 50 Teilnehmern ist das Datenökosystem der Autobranche Catena-X jetzt am Markt . Das erste zertifizierte Komplettpaket zur Anbindung an Catena-X kommt von T-Systems. Die Telekom Tochter bringt Hersteller und Lieferanten ins Datenökosystem der Automobilindustrie. Technische Basis ist ein Datenraum, der auf den Richtlinien von Gaia-X und der International Data Space Association (IDSA) fußt. Kunden müssen sich dafür einmalig bei Catena-X anmelden – um alles andere kümmert sich T-Systems. Der IT-Dienstleister berät Kunden, verbindet Teilnehmer und beschleunigt den Datenaustausch. Damit ist T-Systems der erste Dienstleister weltweit mit einem IDSA-zertifizierten Gesamtangebot für Catena-X am Markt. Das Angebot richtet sich sowohl an kleine und mittlere Unternehmen als auch große Konzerne. Die Preise beginnen bei 29 Euro pro Monat für eine einfache Datenverbindung.

„Bei Catena-X behalten die Teilnehmer stets die Datensouveränität“, erklärte Christian Hort, Automotive-Chef bei T-Systems. „Catena-X ist keine weitere Datenbank, Catena-X verbindet Teilnehmer, die Daten austauschen. Dies wird in Branchen mit vielen Zulieferern und gesetzlichen Vorgaben wie dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz immer wichtiger.“

Zum Angebot von T-Systems zählen Beratung sowie die Bausteine “Connect“ und “Integrate“. “Connect“ stellt die Datenverbindung her. Die Preise dafür beginnen bei 29 Euro pro Monat. Mit “Integrate“ automatisiert T-Systems den Datenaustausch: T-Systems extrahiert die Daten aus den IT-Systemen der Unternehmen, übersetzt die Daten in das Catena-X-Format und übermittelt die Daten. Dieser Prozess gilt sowohl fürs Senden als auch fürs Empfangen.

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