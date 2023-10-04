T-Systems erweitert den “Google Cloud Premier Partner“-Status um die Spezialisierung auf Sicherheit für das “Sell and Service Engagement Model“.

T-Systems hat für ein weiteres Jahr den “Premier Partner“-Status für Google Cloud im “Sell and Service Engagement Model“ erreicht. Dies ist die höchstmögliche Partnerstufe. Zudem hat die IT-Geschäftskundensparte der Deutschen Telekom ihre Google-Cloud-Services um die Security-Spezialisierung erweitert. Die Zertifizierungen unterstreichen den Anspruch von T-Systems, höchste Standards und umfassendes Know-how für Google-Cloud-Services zu liefern.

Begehrte Security-Spezialisierung

Die Spezialisierungen markieren die höchste Stufe der technischen Expertise für Google-Cloud-Partner. Die Spezialisierungen werden auf Basis der Fähigkeiten der Partner vergeben, die sie in erfolgreichen Kundenprojekten unter Beweis gestellt haben.

Zu den Referenzkunden zählt der KI-Sprachmodellanbieter Lengoo. Das Berliner Unternehmen profitiert nun von der Innovation und Skalierbarkeit des globalen Google-Cloud-Backbones, kombiniert mit der souveränen Kontrolle durch T-Systems in Europa. „Die ‘T-Systems Sovereign Cloud powered by Google Cloud‘ schafft mehr Datensouveränität und damit mehr Vertrauen für die Kunden von Lengoo in unsere sprachbasierten KI-Lösungen“, erklärt Alexander Gigga, CMO bei Lengoo.

„Wir freuen uns, dass unser Sovereign-Cloud-Angebot mit der ‘Security Specialization‘ ausgezeichnet wurde“, erklärt Andreas Greis, Senior Vice President Google Powerhouse bei T-Systems. „Sicherheit ist in der DNA von T-Systems verankert. Die Spezialisierung gibt unseren Kunden die Gewissheit, dass wir das höchstmögliche Maß an Sicherheit bieten, das sie von uns erwarten können.“

„Unsere Partner wie T-Systems unterstützen Kunden dabei, ihre digitale Transformation mit Produkten und Services der Google Cloud zu beschleunigen“, sagt Kim Lasseter, Global Director, Partner Advantage Program Design & Strategy, Google Cloud. „T-Systems hat die Sicherheitsspezialisierung erreicht, die ihr hohes technisches Know-how und ihre Erfahrung bei der Wertschöpfung in der Google Cloud würdigt.“

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