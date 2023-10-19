Telekom verlängert Partnerschaft mit den Baskets Bonn

Die Deutsche Telekom hat ihr Engagement beim Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets Bonn bis zum Sommer 2026 verlängert. Mit ihrer Unterstützung sichert die Telekom die sportliche Wettbewerbsfähigkeit des amtierenden Champions League-Siegers über die gerade angelaufene Spielzeit hinaus. „Mit unserem langfristigen finanziellen Engagement geben wir den Telekom Baskets und dem Basketballstandort Bonn wirtschaftliche Stabilität und damit die Basis zur weiteren sportlichen Entwicklung. Es ist nicht einfach an dem Erfolg der vergangenen Saison anzuknüpfen, aber wir erwarten auch in Zukunft eine Top Mannschaft mit spannenden Partien. Auf geht´s Baskets. Wir stehen zu euch!“, sagt Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

Telekom Baskets Präsident Wolfgang Wiedlich freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem langjährigen Haupt- und Namenssponsor: „Die Telekom steht jetzt seit fast 30 Jahren an unserer Seite. Gemeinsam haben wir viel für den deutschen Basketball und den Standort Bonn erreicht. Mit der Verlängerung unserer Partnerschaft haben wir Planungssicherheit über diese Saison hinaus. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen und mit einem löwenstarken Team den Basketball in Bonn und dem Rheinland auf das nächste Level heben.“

Hierzu führen Klub und Telekom weiter intensive Gespräche über das Sponsoring. Ein zentraler Aspekt ist die Entwicklung eines neuen Sponsoring-Konzepts mit dem Ziel, zusätzliche Förderer für die Baskets zu gewinnen. „Die Telekom Baskets sind ein Aushängeschild für Bonn und die Telekom. Um aber auch in Zukunft erfolgreich zu sein und um Titel mitzuspielen, muss das finanzielle Engagement auf mehrere Schultern verteilt werden. Wir wollen gemeinsam mit den Klub-Verantwortlichen das Sponsoring breiter aufstellen und versuchen, dem Verein im Profibasketball eine Perspektive zu geben und den Basketball-Standort Bonn und der Region langfristig zu sichern“, unterstreicht Michael Hagspihl, Leiter Strategische Marketing-Partnerschaften und Nachhaltigkeit der Deutschen Telekom, die Bedeutung der laufenden Gespräche.

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