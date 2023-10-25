Weltpremiere beim Telekom Street Gig: Badmómzjay präsentiert exklusiv neues Album

Rap-Premiere in einem der angesagtesten Techno-Clubs Europas: Die Telekom präsentiert Badmómzjay am 23. November für einen Telekom Street Gig in Berlin. Die 21 Jahre alte Ausnahmekünstlerin stellt ihr zweites Album „Survival Mode” einen Abend vor dem offiziellen Release im exklusiven Rahmen erstmals live vor. Ebenfalls auf der Bühne: prominente Feature-Artists wie Kool Savas , mit denen die Wahlberlinerin Songs des neuen Albums eingespielt hat. Die Location ist eine Überraschung für die Fans und wird am 2. November auf den Social Media-Kanälen von MagentaMusik bekannt gegeben.

Das außergewöhnliche Konzert ist der Höhepunkt der Young-Kampagne „ Check das lieber nochmal ". Die Telekom ermöglicht allen Fans mit einem kostenlosen Livestream den einzigartigen Auftritt zu Hause und unterwegs mitzuerleben. Dieser ist auf MagentaMusik sowie auf dem entsprechenden TikTok-Kanal oder bei MagentaTV , Kanal 141 bei Standardbelegung, und beim Sender #dabeiTV zu sehen.

„Ich habe mir mein Selbstvertrauen und das, wo ich jetzt stehe, hart erkämpft. Umso wichtiger ist es mir, straight zu kommunizieren: Glaubt an euch und lasst euch von niemandem sagen, was ihr seid und wer ihr seid. Deswegen heißt mein Album Survival Mode. Und genau das wollte ich auch mit der Telekom Young-Kampagne rüberbringen”, sagt Badmómzjay. „Lasst uns das an diesem Abend feiern: Gemeinsam gegen Vorurteile. Für mich ist das der ideale Höhepunkt von Check das lieber noch mal”.

Für Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation Telekom Deutschland, ist der Auftritt ein wichtiger Teil der Verjüngungsstrategie des Konzerns: „Wir bringen die Gen Z unabhängig von Genres noch näher an einmalige Musikerlebnisse und ihre Stars. Das Paket aus Albumreleaseparty, Techno-Location und prominenten Gästen wird ein richtig cooles Jahreshighlight – ob vor Ort oder an den Bildschirmen”.

Kampagnen-Finale räumt mit Klischees auf

Die Haltungskampagne „Check das lieber nochmal" ist eine Zusammenarbeit zwischen Telekom und Badmómzjay. Darin stellt die Rapperin Klischees und Vorurteile wie „Wer so aussieht kann kein Vorbild sein?" und „Rap ist nur für Männer?“ infrage. Der Bonner Telekommunikationskonzern ermutigt mit der Initiative junge Menschen, ihre eigenen Wege zu gehen.

Rap, der empowert

Badmómzjay gehört zu den beliebtesten Musikerinnen Deutschlands. Die Rapperin hat sich seit ihrer ersten Single „24/7“ (2019) zum Idol junger Frauen entwickelt. Mit Persönlichkeit und ehrlichen Texten gegen Sexismus eckt sie gerne an. Das erste Studioalbum „badmómz“ ist 2020 erschienen. Den MTV EMA-Preis als „Best Germany Act“ hat sie damit bereits zweimal gewonnen. Das neue Album „Survival Mode“ erscheint einen Tag nach dem Telekom Street Gig am 24. November. Neben Songs wie „Yeah Hoe“ liefert die aktuelle Single „Airplanes“ mit Kool Savas einen Vorgeschmack.

Tickets für das exklusive Erlebnis

Tickets für das Konzert von Badmómzjay können nicht gekauft werden. Mit ein bisschen Glück können Interessierte dennoch dabei sein. Die Telekom verlost ab dem 2. November eine begrenzte Anzahl Tickets auf MagentaMusik. Für alle Telekom-Kund*innen gibt es zudem noch eine Chance: Über das Treueprogramm Magenta Moments werden einzigartige exklusive Karten verlost. Alle Informationen dazu gibt es ab 2. November bei Magenta Moments.

Magenta Moments ist über das Herz-Icon in der MeinMagenta App aufrufbar. Die App steht im Apple Store und im Google Playstore zur Verfügung.

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