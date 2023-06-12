Generation Z im Fokus: Telekom startet Kampagne mit badmómzjay

Die Telekom setzt ihr Engagement für die junge Generation nachhaltig fort. Im Rahmen ihrer Strategie zur Verjüngung der Marke startet sie am 12. Juni 2023 die Young-Kampagne „Check das lieber nochmal“. Auf Instagram wurde sie seit Anfang Juni bereits angeteasert. Im Rahmen der Haltungskampagne räumt die Rapperin badmómzjay mit Klischees auf. Sie ruft gemeinsam mit der Telekom dazu auf Vorurteilen entgegenzutreten. Im weiteren Verlauf der Kampagne startet die Telekom mit der Musikerin in den „Summer of Joy, Youth & Freedom“. Ab August lädt das Unternehmen junge Menschen in Deutschland zu besonderen Musikerlebnissen ein.

„Junge Menschen sollten sich ausprobieren können, frei von voreingenommenen Meinungen. Wir geben ihnen die digitalen Möglichkeiten dazu“, sagt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation bei der Telekom Deutschland. „Mit der Aussage ‚Check das lieber nochmal‘ wollen wir Vorurteilen entgegenwirken und zudem verdeutlichen, dass unsere Angebote trotz Premiumposition für junge Menschen erschwinglich sind.“ Passend dazu bietet die Telekom die MagentaMobil Young-Tarife an, die Anfang Juni mit doppeltem Datenvolumen noch einmal aufgewertet wurden und in der Kampagne beworben werden.

Young-Kampagne stellt Schubladen-Denken in Frage

badmómzjay ist das Gesicht der Young-Kampagne. Die 20-jährige begegnete während ihrer Karriere vielen Vorurteilen. „Ich habe als Rapperin gelernt, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben. Dabei gab mir die Musik immer Halt. Ich bin dankbar, dass ich meiner Community nun etwas zurückgeben kann." Einige Vorurteile greift die Musikerin in der neuen Young-Kampagne der Telekom auf: „Wer so aussieht kann kein Vorbild sein?“ „Wer solche Nägel trägt ist fake?“ „Frauen verstehen nichts vom Game?“ „Rap ist nur für Männer?“ badmómzjay stellt Schubladen-Denken in Frage und fordert auf: „Check das lieber nochmal!“

Am 12. Juni startet der Kampagnenspot mit badmómzjay. Dieser wird reichweitenstark und inhaltlich passend zur Zielgruppe über TV, digitale Kanäle und Social Media ausgespielt. Für die Konzeption und Kreation sind Adam&Eve, Berlin und DDB, Hamburg verantwortlich. Tempomedia realisiert die Produktion. Regie führte die Filmemacherin Tatjana Wenig, deren popkultureller Stil das Young-Feeling passend in Szene setzt. Die Mediaplanung betreuen Mindshare, Frankfurt und emetriq, Hamburg. Die Social Media Agentur ist Elbkind Reply.

„Summer of Joy, Youth & Freedom“ bietet Musikerlebnisse in Europa

Im weiteren Verlauf ihrer Young-Kampagne läutet die Telekom ab August den „Summer of Joy, Youth & Freedom“ in Deutschland ein. badmómzjay hinterfragt auch hier: „Du denkst, du kannst nicht auf coole Festivals oder Konzerte? Check das lieber nochmal. Wir haben so viel aus den letzten Jahren nachzuholen.“ Herzstück der Kampagne sind Musikerlebnisse, die junge Menschen über unterschiedliche Aktivitäten gewinnen können. Dazu gehören exklusive Konzerte und Festivals, die im Verlauf des Sommers bekanntgegeben werden. Die Telekom wird über die Zugänge zu den verschiedenen Musikerlebnisse auf ihren Online- und Social-Media-Plattformen informieren. Der „Summer of Joy, Youth & Freedom“ findet zudem in weiteren neun europäischen Telekom-Märkten statt.

Kampagnenfilm„Check das lieber nochmal“

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Telekom Young-Tarife

Summer of Joy, Youth and Freedom

Medieninformation: Deutsche Telekom startet „Summer of Joy, Youth & Freedom“

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