Analysten krönen T-Systems zu einem der führenden AWS-Anbieter

Das Analystenhaus ISG hat im Rahmen des Provider Lens™ Benchmark Berichts die Angebote auf dem deutschen Markt für das Amazon Web Services (AWS)-Ökosystem bewertet. T-Systems, die IT-Tochter der Deutschen Telekom, hat dabei den Top-Status „Leader“ in vier der fünf Kategorien erreicht. Diese umfassen die Bereiche Consulting, Migration, Managed Services und SAP Workloads.

Zu den besonderen Stärken von T-Systems zählen das konsequente Bekenntnis zur Sicherheit und die umfassende Multi-Cloud-Expertise. Weiterhin kann T-Systems als deutscher Anbieter punkten. Der höchstmögliche Status als „Leader“ in gleich vier Kategorien bestätigt T-Systems Weg bei der ganzheitlichen Betreuung von Kunden in der AWS-Cloud: Von der Migration in die Cloud bis zum Management des Betriebs, flankiert mit fundierter Branchenkenntnis in der Beratung und jahrzehntelanger Erfahrung mit SAP-Anwendungen, ist die Telekom-Tochter verlässlicher Partner für Kunden. Zudem bietet T-Systems ein etabliertes Cloud Migration Framework sowie ein umfassendes End-to-End-Portfolio, das über AWS hinaus in Multi-Cloud-Umgebungen reicht.

Das unabhängige Beratungsunternehmen ISG erstellt den Provider Lens™ Benchmark Bericht regelmäßig. Für die aktuelle Ausgabe sind 47 namhafte AWS-Anbieter auf dem deutschen Markt untersucht worden.

Helena Herselman, Vice President AWS Powerhouse bei T-Systems, sagt: „Wir freuen uns über die Auszeichnung der ISG. Wir sehen sie als Anerkennung unseres kontinuierlichen Engagements für Sicherheit und unserer tiefgreifenden Kenntnisse über die Branchen unserer Kunden.“

Weitere Informationen über T-Systems und seine branchenführenden AWS-Funktionen finden Sie unter T-Systems AWS Services .

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