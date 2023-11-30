Hochsichere, physisch getrennte Google Cloud – betrieben von T-Systems

T-Systems gibt heute bekannt, dass sie Google Distributed Cloud Hosted (GDC Hosted) für Kunden mit höchsten Souveränitätsanforderungen in Deutschland anbieten und betreiben wird. GDC Hosted ist eine abgekoppelte Cloud-Lösung von Google Cloud. Die Plattform läuft auf Infrastruktur, die physisch vom internationalen Netz von Google Cloud und dem öffentlichen Internet getrennt sind („air-gapped“). So können Kunden aus Branchen mit höchsten Anforderungen an die Daten- und operationelle Souveränität von den umfangreichen Cloud-Services der Google Cloud sowie von einem hochgradig automatisierten Betrieb profitieren. T-Systems übernimmt das Management des Dienstes für seine Kunden, die zwischen GDC Hosted-Servern bei sich vor Ort, oder dem Hosting von GDC Hosted in einem T-Systems-Rechenzentrum wählen können. GDC Hosted ist flexibel und skalierbar. Kunden können mit nur vier Datenracks starten und nach Bedarf erweitern. Kunden können sich jetzt für eine Pilot-Phase anmelden, um die Eignung der Lösung für ihre geschäftlichen Anforderungen zu prüfen.

GDC Hosted ist vollständig in das bestehende Google-Cloud-Angebot von T-Systems integriert. Kunden können GDC Hosted by T-Systems und Google Cloud problemlos nebeneinander betreiben. Die Lösung nutzt die Kubernetes-API (Schnittstelle) und ist damit ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Open-Source-IT von Google Cloud.

Google Cloud Infrastruktur für eine vollständig abgekapselte private Cloud

Die Plattform verfügt über eine lokale Steuerungsebene, damit sie ohne eine Verbindung zum globalen Backbone von Google Cloud konfiguriert und betrieben werden kann. Dies ermöglicht die Einhaltung sehr strenger Sicherheits- und Datenschutzanforderungen. GDC Hosted basiert auf der nativen Google-Cloud-Architektur von Anthos und Kubernetes, wobei Software-Updates von T-Systems durch Mitarbeiter*innen in Deutschland kontrolliert und eingespielt werden. Selbst sehr sensible Workloads können so mithilfe von Google Cloud Tools, darunter künstliche Intelligenz und Kubernetes, von neuen Technologien profitieren.

Proof-of-Concept zur Ermittlung der Kundenbedürfnisse

Greg Hyttenrauch, Senior Vice President für Cloud Services bei T-Systems, sagt: „Wir bei T-Systems freuen uns sehr, Anbieter von Google Distributed Cloud Hosted in Deutschland zu werden. Mit dieser wertvollen Ergänzung unseres Cloud-Portfolios können wir unseren Kunden die leistungsstarken Cloud-Lösungen von Google Cloud zur Verfügung stellen und dabei höchste Anforderungen an Sicherheit und Datenresidenz erfüllen. Dies unterstreicht unser Engagement, echte hybride Cloud-Landschaften bereitzustellen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Wir laden unsere Kunden ein, an einer Proof-of-Concept-Phase teilzunehmen und herauszufinden, wie GDC Hosted dabei hilft, ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen."

"Google Cloud hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation so voranzutreiben, wie es für sie passt - auch wenn sie mit strengen Souveränitäts- und Sicherheitsanforderungen konfrontiert sind", sagt Sachin Gupta, VP & GM, Infrastructure Solutions Group bei Google Cloud. "Mit der Google Distributed Cloud Hosted kann T-Systems nun die Funktionalität, Flexibilität und Skalierbarkeit der Cloud bereitstellen, ohne dass die Kunden eine Verbindung zum öffentlichen Internet herstellen müssen."

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