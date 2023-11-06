Teilnehmerrekord bei Baskets@School-Wettbewerb für Schulen in Bonn und Umgebung

Das Projekt Baskets@School der Deutschen Telekom, Telekom Baskets Bonn und der Stadt Bonn verzeichnet in der aktuellen Saison, die in diesen Tagen gestartet ist, einen neuen Teilnehmerrekord: 37 Schulen aus Bonn und Umgebung haben sich für die Baskets Grundschul-Challenge für erste und zweite Klassen angemeldet, 31 Schulen für die Baskets Grundschul-Liga für dritte und vierte Klassen. Im Rahmen von Baskets@School werden zudem vier Schulen mit rund 100 Schülerinnen und Schülern der fünften bis zehnten Klasse an einer Baskets Sportstunde teilnehmen. Den bisherigen Rekord verzeichnete das Projekt, um das sich alljährlich rund 35 Mitarbeiter*innen kümmern, in der Saison 2019/20 mit 65 teilnehmenden Schulen. Rund ein Dutzend Teilnehmer von Baskets@School, das ab dieser Saison auch von der BARMER Ersatzkasse unterstützt wird, haben inzwischen den Sprung in die Telekom Baskets Jugendmannschaften geschafft. Am Ende der Saison erscheint auf der Projektseite (www.baskets-at-school.de) eine Mini-Doku mit einer Reise eines Teilnehmers durch das Projekt.

„Das Projekt ‚Baskets@School‘ ist eine Erfolgsstory. Seit dem Start vor sechs Jahren gelingt es uns immer mehr Kinder und Jugendliche von der ersten bis zur zehnten Klasse für Bewegung, Sport und insbesondere natürlich Basketball zu begeistern“, sagt Henning Stiegenroth, Leiter Konzernsponsoring von der Telekom. „Sport berührt, inspiriert und verbindet Menschen. Sport stärkt Teamgeist, Zusammenhalt und Fairness. Der Teilnehmerrekord in diesem Jahr ist für uns eine tolle Bestätigung für unser Engagement“, so Stiegenroth weiter.

Auch die Telekom Baskets sind begeistert, Sportmanager Daniel Seffern: „Wir freuen uns sehr, dass unser gemeinsames Projekt mit der Telekom nicht nur ein Dauerbrenner ist, sondern diese Saison sogar noch mehr Schulen anspricht als in den vergangenen sechs Jahren.“

Für die Stadt Bonn, die als Projektpartner ebenfalls von Anfang an dabei ist, zeigen die Zahlen eindrucksvoll, „dass das Projekt Baskets@School seit seinem Start nichts an Anziehungskraft verloren hat“, so Oberbürgermeisterin Katja Dörner. „Im Gegenteil: Der Teilnahmerekord in diesem Jahr unterstreicht erneut, dass die Heranführung an die tolle Sportart Basketball schon in den Grundschulen auf großes Interesse stößt und die Kinder auf diese Weise spielerisch im Sport gefördert werden können“, so Katja Dörner weiter.

Der neue Projektpartner BARMER Ersatzkasse beto¬¬nt: „Als offizieller Gesundheitspartner der Baskets@school möchten wir dem Nachwuchs schon frühzeitig Sport und Bewegung nahebringen. Dies sind für uns zentrale Elemente der Präventionsarbeit einer gesetzlichen Krankenkasse. Deshalb freuen wir uns auf das gemeinsame Projekt und den Start der Baskets Grundschul-Challenge und der Baskets Grundschul-Liga“, so Daniel Severos, Geschäftsführer Bonn.

Top Teilnehmer-Schulen haben bereits über 10.000 € Preisgelder gewonnen

Beim Sportförderprojekt „Baskets@School“ hat die Schlossbachschule aus Röttgen in der Grundschul-Challenge bislang am häufigsten auf dem Podest gestanden. Und das in den letzten beiden Jahren sogar zwei Mal hintereinander. Bei der Grundschul-Liga ist das Teilnehmerfeld in der Regel deutlich ausgeglichener. Dort gewannen in den letzten Jahren die Adelheidisschule Bonn (2022/23), die Gemeinschaftsgrundschule aus Troisdorf-Sieglar (2021/22) sowie die Bonner Andreasschule (2019/20). Bislang wurden bereits über 10.000 Euro Preisgelder an die Top-Platzierten ausgeschüttet. Traditionell erhalten die Sieger darüber hinaus einen attraktiven Spieltagesbesuch mit Blick hinter die Kulissen bei den Telekom Baskets.

Baskets@School sorgt für Nachwuchszuwachs bei den Bonner Basketballvereinen

Von der Grundschul-Challenge und -Liga profitieren alle Basketballvereine in Bonn und Umgebung. Die Jungen- und Mädchenmannschaften freuen sich gleichermaßen über den Zuwachs an interessierten Sportlerinnen und Sportlern. Ein Beispiel ist der 13-jährige Johann Otterpohl aus Bonn-Dransdorf. Er spielt in der U14 -Jugend der Telekom Baskets Bonn, ist Teamkapitän und sogar im Trainingskader der U16, die in der NRW-Regionalliga antritt. Johan, der heute das Helmholtz-Gymnasium besucht, hat in der Kettelerschule den Basketball in der AG und der Grundschul-Challenge kennengelernt. Sein Wunsch: „Später mal für die Baskets-Profis spielen wäre cool.“ Über ihn und das Projekt Baskets@School erscheint am Ende der laufenden Saison auf www.baskets-at-school.de eine Mini-Dokumentation, in der der 13-jährige seine Erfahrungen mit dem Projekt Revue passieren lässt.

Lehrerfortbildungen und Tausende Zuschauer

Zur Idee von Baskets@School gehören auch die Schulungen der beteiligten Lehrpersonen. Zuletzt haben 40 Lehrer aus Grundschulen im September an einer Fortbildung teilgenommen. Die Finalspiele finden im Telekom Dome in Bonn statt, unter beeindruckender Kulisse. So fühlen sich die Kinder und Jugendlichen wie die Profis. Denn zu den spannenden Endrunden kamen bereits Tausende begeisterte Zuschauer - von Schulen über Basketballfans bis hin zu Familien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch die Profis der Telekom Baskets Bonn sind jedes Jahr bei den Finalspielen vertreten.

Der Zeitplan für die aktuelle Saison

Die aktuelle Saison hat in der Grundschul-Challenge in diesen Tagen mit den ersten Trainingsbesuchen gestartet, die Challenge Days finden ab Anfang Dezember statt, das Finale am 17. Februar 2024. In der Grundschul-Liga haben die Schulen in ihren Basketball-AG’s bis zum Start der Gruppenphase im März und April kommenden Jahres noch reichlich Gelegenheit für ihre Trainingsstunden, ab Januar dann auch mit Unterstützung von Baskets-Profis. Das Finale in der Liga steigt dann am 28. April 2024. Die Sportstunden für die Klassen fünf bis zehn starten Anfang November und verteilen sich auf die Saison.

Weitere Informationen zum Projekt unter: www.baskets-at-school.de

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