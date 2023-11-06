Telekom Star-Kick begeisterte Zuschauer

Ganz nah dran an FC Bayern-Legenden und Social-Web-Stars: Der Telekom Star-Kick am gestrigen Sonntag begeisterte Jung und Alt. Tausende Zuschauer verfolgten das Charity-Turnier im Telekom Dome in Bonn. Es wurde zudem in den sozialen Netzwerken sowie bei MagentaTV und MagentaSport gezeigt. Zahlreiche Fußball-Legenden wie Lucio, Giovane Elber oder Roy Makaay sowie Influencer wie TikTok Star Younes Zarou, Diyar Acar, Stefano Zarrella und die Gurk-Brüder standen auf dem Kunstrasenfeld. Das Team Rheinflanke um TV-Star Pietro Lombardi konnte das Turnier für sich entscheiden. Ex-Bayern Star Ivica Olić wurde mit dem Titel MVP (wertvollster Spieler) ausgezeichnet. Zudem konnten sich gleich vier Charity-Organisationen über ein Preisgeld von jeweils 25.000 € freuen.

„Der Telekom Star-Kick war ein voller Erfolg und konnte als eine ganz neue Form des Fußball-Erlebnisses vor allem Familien begeistern – mit Bayern-Legenden für die Eltern und Influencern für die Kinder“, ordnete Hiro Kishi, Leiter Sponsoring der Telekom, ein.

Ein actionreicher Spielmodus sorgte auf dem Kleinfeld-Kunstrasenplatz für hochwertige und torreiche Begegnungen. Zunächst traten alle vier Teams um den Einzug in das kleine oder große Finale gegeneinander an. Verkabelte Spieler (Cable Guys) sowie Körper- und Schiedsrichter-Kameras verschafften ganz neue Eindrücke vom Spielgeschehen. Magic Cards sorgten für Begeisterung auf den Rängen. Mit ihnen konnten sich die Mannschaften kurzzeitig Vorteile verschaffen – beispielweise mit einem Elfmeter.

Im Finale zwischen „Rheinflanke“ und „Young Bafana“ reichte die normale Spielzeit von 15 Minuten zur Ermittlung des Turniersiegers nicht aus. Diego Contento, der schon mit vier Jahren beim FC Bayern spielte, entscheidet im Penalty-Schießen zugunsten von Rheinflanke. TV-Star Pietro Lombardi sagte nach dem spannenden Finale: „Ich bin durch, die haben mich einfach vergessen auszuwechseln. Aber ich freue mich über den Sieg und vor allem für die Charity-Organisationen.“ Je 25.000 € Preisgeld gingen an die Organisationen Young Bafana, KickFair, Rheinflanke und Komm Mit, die sich mit verschiedenen Fußball- und Bildungsprogrammen für Kinder und Jugendliche engagieren.

Die zahlreichen jungen Zuschauer im Telekom Dome ergatterten Selfies und Autogramme mit Influencern wie Younes Zarou, der auf seinem internationalen TikTok Kanal über 53 Millionen Follower hat. Showact Marcel Gurk sorgte zwischen Gruppenphase und Finalspielen mit seiner Freestyle-Show für tosenden Applaus.

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