Zwei neue Geschäftsführer für die Telekom in Deutschland

Die Vertriebs- und Service-Einheit der Telekom in Deutschland bekommt zum 1. Januar 2024 einen neuen Geschäftsführer. Steffen Schlaberg (49), derzeit verantwortlich für das operative Geschäft und Finanzen im Vertrieb und Service der Telekom Deutschland, wird die Gesamtverantwortung für den Geschäftsführungsbereich Vertrieb und Service der Telekom Deutschland GmbH übernehmen. Er berichtet direkt an Srini Gopalan, Vorstand Deutschland und Geschäftsführer Telekom Deutschland.

Schlaberg folgt auf Dr. Abolhassan

Steffen Schlaberg folgt auf Dr. Ferri Abolhassan, der zum 1. Januar 2024 Mitglied des Vorstands und als CEO die Verantwortung für die Telekom Großkundentochter T-Systems übernehmen wird. Abolhassans Wechsel zu T-Systems hatte die Telekom Mitte Oktober bekannt gegeben. Nun steht sein Nachfolger fest: Der studierte Diplom-Kaufmann Schlaberg hat seine Karriere bei SAP begonnen, bevor er 2008 zu T-Systems wechselte. Dort war er in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem als Verantwortlicher für den internationalen Vertrieb in zwölf Landesgesellschaften. Seit April 2021 ist Schlaberg in der Sales & Service-Einheit der Telekom in Deutschland verantwortlich für die Performance der Service-Qualität, für die Umsetzung der Omni-Channel-Strategie sowie für Finanzen und Controlling.

Deutschland-Chef Srini Gopalan sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir Steffen Schlaberg für diese wichtige Rolle gewonnen haben. Er ist ein international gewandter und sehr erfahrener Kollege. Steffen hat einen beeindruckenden Lebenslauf und kennt unseren kundenzentrierten Fokus Dank seiner aktuellen Rolle wie kaum ein anderer. Ich freue mich auf die noch engere Zusammenarbeit. Zugleich möchte ich Ferri Abolhassan für seinen großartigen Job danken. Zusammen mit einem leidenschaftlich arbeitenden Team hat er in den sieben Jahren seiner Verantwortung unseren Service und Vertrieb zum Besten in der Branche gemacht und immer wieder mit Innovation Benchmarks gesetzt. Ich wünsche Ferri für seine Rolle bei T-Systems alles Gute und freue mich, dass er im Unternehmen bleibt.“

„Ich danke der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich sehr auf diese Aufgabe. Ferri, sein Führungsteam und insbesondere unsere rund 30.000 Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Jahren einen sehr guten Job gemacht. Diesen gilt es mit Kundenfokus, Leidenschaft und den notwendigen Innovationen fortzusetzen. Gemeinsam mit dem gesamten Sales und Service Team setzen wir weiter alles daran, unsere Kunden zu Fans zu machen“, sagt Steffen Schlaberg.

Dr. Robert Hauber wird Deutschland-CFO

Ein zweiter Geschäftsführer-Posten wird in der Telekom Deutschland GmbH zum 1. Januar 2024 neu besetzt: Dr. Robert Hauber (52) wird die Verantwortung für den Bereich Finanzen übernehmen. Derzeit ist Hauber verantwortlich für das Konzern-Controlling der Deutschen Telekom. Er wird wie Schlaberg Teil der Geschäftsführung der Telekom Deutschland sein und damit ebenso an Deutschland-Chef Srini Gopalan berichten.

Robert Hauber folgt auf Klaus Werner, der zum 14. Oktober 2023 die Verantwortung als Geschäftsführer Geschäftskunden bei der Telekom Deutschland übernommen hatte. Der promovierte Betriebswirt Hauber begann seine Karriere bei der Daimler-Benz AG und hat dort am Merger der DaimlerChrysler AG mitgewirkt. Nach seinem Wechsel zur Deutschen Telekom AG im Jahr 2001 war er in zahlreichen Führungspositionen im In- und Ausland. Er blickt auf insgesamt 11 Jahre CFO-Erfahrung zurück. Von 2011 bis 2016 war er als CFO in der Slovak Telekom und von 2016 bis 2022 als CFO für das Segment Europa tätig. Zuletzt leitete er das Konzern-Controlling in der Telekom-Zentrale, wo er unter anderem für das Transformationsprogramm „Booster“ verantwortlich war.

„Ich habe in meiner Zeit als Europa-Vorstand jahrelang eng mit Robert zusammengearbeitet und dabei seine Expertise und seine Führungsstärke zu schätzen gelernt. In seiner neuen Rolle wird Robert für die finanzielle Steuerung und die Transformation der TDG verantwortlich sein. Er wird die Digitalisierung des Finanzbereichs weiter vorantreiben und sich beim effizienten und schnellen Glasfaserausbau einbringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Gleichzeitig freue ich mich, dass Klaus Werner als Geschäftskunden-Verantwortlicher Teil unseres Management-Teams bleibt. Er hinterlässt einen sehr stark aufgestellten Finanzbereich und hat sich auch in Sachen Digitalisierung in der Branche einen Namen gemacht“, sagt Srini Gopalan.

„Kundenzufriedenheit und Glasfaser-Ausbau bleiben in den kommenden Jahren in unserem Fokus. Wir wollen Kunden zu Fans machen und der Glasfasermotor Deutschlands bleiben. Die Besetzungen von Steffen und Robert helfen dabei – sie bringen die Expertise, Erfahrung und das nötige Mindset mit.“

„Gut bestelltes Haus mit Transformations-Fokus“

„Ich übernehme von Klaus Werner ein sehr gut bestelltes Haus, in dem die Transformation weiterhin im Fokus bleiben wird. Wir arbeiten an dem Jahrhundertprojekt, Deutschland mit Glasfaser zu verbinden. Dies ist eine Riesenherausforderung und ein wichtiger Beitrag zur Digitalisierung Deutschlands, auf die ich mich sehr freue“, sagt Robert Hauber.

Dhananjay Mirchandani wird Robert Hauber nachfolgen und zum 1. Januar 2024 die Verantwortung für das Konzern-Controlling der Deutschen Telekom übernehmen. Derzeit ist Mirchandani verantwortlich für Finanzen im Privatkundensegment der Telekom Deutschland.

Er ist seit 2019 bei der Deutschen Telekom und blickt auf eine langjährige berufliche Laufbahn zurück, in der er über zwei Jahrzehnte hinweg in leitenden Positionen im Finanzwesen, am Kapitalmarkt, im kommerziellen Produktmanagement sowie in der Top-Managementberatung tätig war.

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