Telekom Weihnachtskampagne startet in Deutschland

"Die richtigen Fragen bringen uns näher zusammen" - unter diesem Motto startet die Telekom ihre internationale Weihnachtskampagne nun in Deutschland. Die deutsche Bearbeitung des Spots wird ab dem 4. Dezember reichweitenstark in TV und Online ausgespielt. Zuvor ist die Kampagne bereits in neun europäischen Telekom-Ländern angelaufen. In diesem Rahmen bindet das Unternehmen erstmalig seinen neuen internationalen Claim „Connecting your world.“ ein - passend zur Botschaft des Spots. Denn echte Verbundenheit ist das schönste Geschenk.

Aufrichtige Fragen schaffen emotionale Nähe

Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes. Er kommt zum Weihnachtsfest nach Hause zu seiner Familie. Die Freude steigt – genau wie die Erwartungen. Unerwartet prasseln unbequeme Fragen auf ihn ein: „Wie steht's um Deinen Masterabschluss? Bist Du endlich verliebt? Wir sehnen uns so nach Enkelkindern!“ Die Stimmung gerät ins Wanken - bis seine Großmutter die wohl wichtigste Frage stellt: „Bist Du glücklich?“ Diese echte Verbundenheit zwischen Oma und Enkel überstrahlt am Ende alles. Musikalisch unterlegt ist der Spot mit dem Weihnachtsklassiker „Oh Tannenbaum", allerdings in abgewandelter Form. Der Text beschreibt auf originelle Weise die Gefühlslage des jungen Mannes.

"In der Weihnachtszeit treffen verschiedene Generationen und Lebenswelten aufeinander. In unserer Kampagne thematisieren wir die unterschiedlichen Erwartungen und damit oftmals verbundene unbequeme Fragen,“ erklärt Telekom Markenchef Ulrich Klenke. „Die Deutsche Telekom steht für Diversität, Offenheit und Toleranz. Alle sollten ihr Leben so führen dürfen, wie sie es für richtig halten.“

Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation der Telekom Deutschland, ergänzt: „Was wirklich zählt, ist die tiefe Verbundenheit miteinander. Das gilt nicht nur digital über unsere Netze, sondern auch für Begegnungen mit den Menschen, die uns am nächsten stehen. Das ist das schönste Geschenk.“ video

Telekom Weihnachtsspot läuft in zehn europäischen Ländern

Die Kampagne startete bereits am 4. November in der Slowakei. Es folgten Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, Rumänien, die Tschechische Republik und Ungarn. Der Spot wurde in die jeweiligen Landessprachen übersetzt und läuft in unterschiedlichen Längen auf reichweitenstarken TV-Sendern und Online-Plattformen. Für die internationale Kreation zeichnet MUW Saatchi & Saatchi Bratislava verantwortlich. In Deutschland wurde der Spot von adam&eve Berlin adaptiert. Weitere Bestandteile der Kampagne sind lokal angepasste Werbemittel für Print, Out of Home und Social Media.

Weihnachtsspot auf YouTube

Bildmaterial unter: bit.ly/DTAG_Xmas23

Credits Xmas-Spot

Kreation : MUW Saatchi & Saatchi, Bratislava

Deutsche Adaption : adam&eve, Berlin

Musikkomposition : 2WEI Musik

Vertonung : Hastings Music GmbH

Adaption : Acht Hamburg GmbH

Sprecher*innen : Elga Schütz, Simon Schaffhöfer

Media : mindshare, Frankfurt

Media digital : emetriq, Hamburg

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