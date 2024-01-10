Quantencomputing: T-Systems beginnt Kooperation mit Marktführer AQT

Ab sofort können Kunden der T-Systems Quantum Cloud auf Quantencomputer von AQT zugreifen. Das Unternehmen aus Innsbruck ist europäischer Marktführer im Bau von ionenfallen-basierten Quantencomputern. Ionenfallen-basierte Quantencomputer zeichnen sich hierbei insbesondere durch die hohe Güte der Berechnungen aus. Die zwei Unternehmen stärken mit der Partnerschaft Europas Souveränität bei dieser kritischen Zukunftstechnologie. Erste Testläufe der Integration waren bereits erfolgreich und Kunden können mit der Lösung und dedizierten Beratungsleistungen von T-Systems schon starten.

T-Systems Kunden können über Cloudzugänge Quanten-Anwendungsfälle auf den Quantencomputern von AQT entwickeln. Diese Verbindung zu AQT wird in das Multi-Quanten-Cloud-Angebot der Telekom-Tochter integriert. T-Systems unterstützt Quantum Cloud-Kunden mit Training und Enablement. Kunden haben auch Zugriff auf fertige Quantenalgorithmen und -Applikationen auf der europäischen PlanQK-Plattform . Die Plattform bietet Unternehmen durch fertige Programmier-Bausteine einen einfachen Einstieg ins Quantencomputing. Alle Leistungen können in verschiedenen Paketen zusammengestellt werden. Es werden sowohl rechenzeit-basierte Nutzungsmodelle als auch Volumen-Pakete angeboten. Die Pakete reichen von eintägigen Einführungen bis hin zu Business Case Proofs-of-Concept die mehrere Monate dauern.

Jörn Kellermann, SVP Global Portfolio and Technology Excellence bei T-Systems, erklärt: „Wir haben Quantencomputing frühzeitig als kritische Schlüsseltechnologie für die Zukunft identifiziert. Die ersten Kunden sind bereits live auf der T-Systems Quantum Cloud und die Kooperation mit AQT erweitert ihre Möglichkeiten – auf einer souveränen, europäischen Infrastruktur.“

Thomas Monz, CEO und Gründer von AQT, sagt: „Gemeinsam mit T-Systems bieten wir unseren Kunden praxisorientierten Zugriff auf die besten Quantencomputern in Europa. Wir sind davon überzeugt, dass die Synergie zwischen unseren Quantenrechnern und der Cloud-Infrastruktur von T-Systems komplett neue Fähigkeiten und Märkte für Europa eröffnen wird.“

Über AQT Quantencomputer

AQT ist der europäische Marktführer im Bau von Ionenfallen basierten Quantencomputern. AQT, als Spin-Off der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, baut auf mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Ionenfallen Quantencomputern auf. Sie hat als erstes Unternehmen weltweit ein System entwickelt, das direkt in marktüblichen 19 Zoll Rackschränken, wie sie in Rechenzentren verwendet werden, untergebracht ist. Die AQT hat hierbei ein Quantenvolumen von 128 erreicht, was es zum leistungsstärksten System in Europa macht. Mehrere Partner der AQT konnten hierauf bereits Demonstrationen in den Bereichen Chemie, Portfolio-Optimierung, Risiko-Analyse, oder Prozess-Optimierung erfolgreich umsetzen. Mit der Unterstützung des EIC (European Innovation Council) und des QCDC-Projekts (Quantum Computers for Data Centers) stellt AQT Quantencomputer über die Cloud für europäische und internationale Forscher, öffentliche Einrichtungen und die Industrie zur Verfügung.

Über Quantum Computing

Quantencomputing eröffnet neue Ansätze für das Design von Algorithmen. Mit dieser Technologie können Probleme gelöst werden, die für heutige Computer zu komplex sind. Experten prognostizieren großes Potenzial in den Bereichen maschinelles Lernen, Sicherheit, Optimierung und Simulation.

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