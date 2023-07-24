T-Systems ermöglicht Zugang zu IQM-Quantensystemen über die Cloud

T-Systems hat mit IQM Quantum Computers eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das Unternehmen ist europäischer Marktführer im Bau supraleitender Quantencomputer. Zusammen soll nun ein Cloud-Zugang zu den IQM-Quantensystemen ermöglicht werden.

Kunden der T-Systems können darüber ihr Wissen ausbauen und Anwendungsfälle auf der Quanteninfrastruktur von IQM entwickeln. Die Verbindung zu IQM wird in die Cloud-Landschaft der Telekom-Tochter integriert. T-Systems wird seinen Kunden außerdem spezielles Quanten-Know-how und -Schulungen anbieten. Diese sind auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Sie können in verschiedenen Paketen zusammengestellt werden. Die Pakete reichen von eintägigen Einführung bis hin Business Case Proofs-of-Concept über mehrere Monate.

Quantencomputing eröffnet neue Ansätze für das Design der Algorithmen. Die Technologie könnte Probleme lösen, die für heutige Computer zu komplex sind. Experten prognostizieren großes Potenzial in den Bereichen maschinelles Lernen, Sicherheit, Optimierung und Simulation.

Im März dieses Jahres hat T-Systems sein Quantum-as-a-Service (QaaS) Angebot vorgestellt. Jetzt wird das Angebot auf eine "Multicloud"-Quantenlandschaft ausgeweitet.

"Ich freue mich, dass wir unser Quantum-Angebot ausbauen. Diese Technologie wird eine zentrale Rolle für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Europas spielen", betont Adel Al-Saleh, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und Geschäftsführer von T-Systems. Al-Saleh fährt fort: "Die heutige Ankündigung mit IQM bedeutet, dass unsere Kunden auf eine wirklich souveräne Quantenumgebung zugreifen können, die von Europa aus aufgebaut und verwaltet wird."

Der Head of Partnership von IQM Quantum Computers, Dr. Peter Eder, bestätigt: "Wir freuen uns, dass wir mit unserer technischen Erfolgsgeschichte und unseren Fähigkeiten in der Quantentechnologie unsere Quantendienste auf die Kunden von T-Systems ausweiten und die Einführung von Quantencomputing auf dem globalen Unternehmensmarkt voranbringen können."

Dr. Eder fügte hinzu, dass die Partnerschaft das Engagement von IQM unterstreicht, innovative Lösungen für Geschäftskunden zu liefern. Diese Ankündigung bestätigt das Engagement von IQM: Wir wollen unseren Partnern die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um an der Spitze des technologischen Fortschritts zu bleiben und das Geschäftswachstum zu fördern.

Über IQM Quantencomputer

IQM ist der europäische Marktführer im Bau von Quantencomputern. IQM bietet Quantencomputer für Supercomputing-Zentren und Forschungslabore vor Ort an und bietet vollen Zugang zu seiner Hardware. Für Industriekunden bietet IQM Quantenvorteile durch einen einzigartigen anwendungsspezifischen Co-Design-Ansatz. Zu den kommerziellen Quantencomputern von IQM gehören Finnlands erster kommerzieller 54-Qubit-Quantencomputer mit VTT, der HPC-Quantenbeschleuniger (Q-Exa) des von IQM geleiteten Konsortiums in Deutschland, und IQM-Prozessoren werden auch im ersten Quantenbeschleuniger in Spanien eingesetzt. IQM beschäftigt über 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und hat Büros in Paris, Madrid, München, Singapur und Espoo.

Über quantum computing

Die Quanteninformatik macht sich die fundamentalen Naturgesetze zunutze, um Berechnungen mit Quantenbits - Qubits - durchzuführen. Im Gegensatz zu einem klassischen Computersystem, bei dem jedes Bit entweder 1 oder 0 darstellen kann, befinden sich Qubits in einer "Superposition", die eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zwischen 0 und 1 darstellt. Dies ermöglicht die Erforschung exponentiell größerer Rechenräume und gibt Quantencomputern das Potenzial, komplexe Probleme zu lösen, die selbst die leistungsfähigsten klassischen Supercomputer nicht bewältigen können.

Mit der Integration von Quantencomputing in ihr Portfolio will T-Systems ihre führende Position in den Bereichen Beratung, Cloud Services und digitale Lösungen über die lokalen Märkte hinaus in wichtigen Fokusbranchen weiter ausbauen. Das Ziel ist es, den Kunden eine nahtlose Erfahrung zu bieten, die in ihre Cloud-Landschaft integriert ist, während sie das Potenzial des Quantencomputings für ihr Unternehmen entdecken wollen.

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