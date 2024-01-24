T-Systems wird Premium Supplier für RISE with SAP. Damit ist T-Systems der erste SAP-Partner in Deutschland, der sowohl Infrastruktur im Rahmen von RISE with SAP anbietet als auch Transformation, Betrieb und Betreuung der Anwendungen übernimmt. Diese Partnerschaft erleichtert es Kunden, ihre geschäftskritischen Prozesse in die Cloud zu verlagern. Die Dienstleistungen von T-Systems umfassen Beratung, Migration, Implementierung und Betrieb von RISE with SAP sowie Support für RISE with SAP S/4HANA Cloud®, Private Edition. T-Systems unterstützt Kunden beim Einsatz von RISE with SAP auf ausgewählten Hyperscalern. Außerdem bietet T-Systems RISE with SAP auch in ihrer Private Cloud “Future Cloud Infrastructure“ (FCI) an. Damit erfüllen Kunden die deutschen und europäischen Datenschutzanforderungen.

„Erfolgreiche Transformationen, die durch RISE with SAP ermöglicht werden, beruhen auf einem starken Ökosystem. Unsere Partnerschaft mit T-Systems hilft unseren gemeinsamen Kunden, die Vorteile von RISE with SAP und die damit verbundene innovationsgetriebene Business Transformation zu maximieren", sagte Thomas Saueressig, Mitglied des Vorstands der SAP SE, Product Engineering. „Mit diesem neuen Status ist T-Systems gut positioniert, um Kunden die Unterstützung und Flexibilität zu bieten, die sie benötigen, um ihre Geschäftstransformation in die Cloud auf dem deutschen Markt und darüber hinaus zu vereinfachen und zu beschleunigen."

„Digitalisierung, Globalisierung, Nachhaltigkeit – Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse schnell an neue Herausforderungen anpassen können, haben die Nase vorn", erklärte Ferri Abolhassan, Mitglied des Vorstands der Deutschen Telekom und CEO von T-Systems. „T-Systems und RISE with SAP können Unternehmen genau diese Flexibilität bieten. T-Systems ist der einzige Premium Supplier von RISE with SAP aus Deutschland, der SAP S/4HANA Cloud, Private Edition anbietet. Die Lösung erfüllt die strengen Datenschutzbestimmungen des deutschen Marktes, des EU-Marktes und darüber hinaus. Außerdem können wir sowohl SAP- als auch Non-SAP-Anwendungen aus einer Hand betreiben. Wir starten ab sofort in Deutschland und haben mit dem Roll-out in anderen Ländern begonnen."

RISE with SAP ist ein All-in-One-Paket aus Produkten, Tools und Services, mit denen Kunden in die Cloud wechseln und sich zu einem smarten Unternehmen entwickeln können.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über T-Systems : T-Systems Unternehmensprofil

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie ihre jeweiligen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie https://www.sap.com/copyright . Alle anderen erwähnten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.