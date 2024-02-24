Josefschule aus Beuel gewinnt das große Finale der Baskets Grundschul-Challenge im Telekom Dome

Die Josefschule aus Beuel hat das große Finale der diesjährigen Baskets Grundschul-Challenge gewonnen. Im Telekom Dome Bonn setzte sie sich am Samstag vor begeistertem Publikum in einem spannenden Endspiel knapp mit 11:8 gegen die GGS Meckenheim/Merl durch. Den dritten Platz der siebten Baskets Grundschul-Challenge belegt die Bonner Schlossbachschule, die im Spiel gegen die KGS Meckenheim mit 12:10 die Nase vorn hatte. Die Schlossbachschule hatte das Finalturnier in den vergangenen beiden Jahren für sich entscheiden können.

Anna Krüger von der siegreichen Josefschule. „Mega, wir haben super trainiert, super Kinder, hat perfekt geklappt. Wir waren schon mal im Finale, haben aber nicht gewonnen. Jetzt der erste Platz, klasse.“

Die acht Final-Schulen hatten sich nach ausgiebigen Trainingsphasen bei den Challenge Days in acht verschiedenen Einzeldisziplinen für das Turnier im Telekom Dome qualifiziert. Mit dabei im Telekom Dome waren neben der KGS Josefschule, der GGS Meckenheim/Merl, der KGS Schlossbachschule und der KGS Meckenheim auch die GGS Andreasschule, die Kettelerschule, die GGS Troisdorf-Sieglar und die GGS Stallberg. Den Schulen zur Seite standen beim Finaltag als Special Coaches die Telekom Baskets Profis Florian Koch, Benedikt Turudic, Savion Flagg, Till Pape, Brian Fobbs, Glynn Watson, Sam Griesel und Noah Kirkwood und gaben letzte Tipps für die Spiele.

Jana Koloniaris, Deutsche Telekom: „Wir sind stolz, dass wir auch dieses Jahr wieder so viele Schulen begeistern konnten. Das Projekt ist eine Erfolgsstory und wächst stetig. Wir hatten diese Saison alleine in der Grundschul-Challenge zwölf Anmeldungen mehr als im Jahr davor und sind froh, mit starken Partnern dieses Projekt unterstützen zu dürfen.“

Ziel des Basketballprojektes ist es, die Grundschüler*innen für Bewegung und gemeinsames Sporttreiben zu begeistern. Das Projekt Baskets@School der Deutschen Telekom, Telekom Baskets Bonn und der Stadt Bonn hat seit 2017 bereits rund 360 Schulen mit etwa 8.000 Schüler*innen begeistert und verzeichnet mit 36 Schulen aus Bonn und Umgebung in der Baskets Grundschul-Challenge für erste und zweite Klassen sowie 31 Schulen in der Baskets Grundschul-Liga für dritte und vierte Klassen einen neuen Teilnehmerrekord. Zudem nehmen im Rahmen von Baskets@School vier Schulen mit rund 100 Schülerinnen und Schülern der fünften bis zehnten Klasse an einer Baskets Sportstunde teil.

Rund ein Dutzend Teilnehmer von Baskets@School, das ab dieser Saison auch von der BARMER Ersatzkasse unterstützt wird, haben inzwischen den Sprung in die Telekom Baskets Jugendmannschaften geschafft. Daniel Seffern, Sportmanager Telekom Baskets Bonn, am Finaltag der Grundschul-Challenge: „Das Projekt ist ein Dauerbrenner und fördert spielerisch den Spaß an Bewegung und am Basketball, was uns natürlich sehr freut.“ Das Finale in der Baskets Grundschul-Liga für dritte und vierte Klassen wird am 28. April 2024 ebenfalls im Telekom Dome ausgetragen.

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